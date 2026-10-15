First Dates: «Μου πέταξε τα φούτερ στον κάδο, έδωσε τα μισά στην εκκλησία»

Ο Σπύρος περιγράφει τον επεισοδιακό χωρισμό του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σπύρος, 19 ετών, έχει ήδη μια σοβαρή σχέση που κατέληξε σε επεισοδιακό χωρισμό.
  • Η πρώην του του πέταξε τα φούτερ στον κάδο, αλλά έδωσε τα μισά στην εκκλησία.
  • Ο Σπύρος εξομολογείται τις λεπτομέρειες του χωρισμού στη Ζενεβιέβ Μαζαρί.
  • Ψάχνει γυναίκα με χιούμορ ως βασικό χαρακτηριστικό.
  • Αναμένει να δει αν θα βρει χημεία με τη Λυδία στο ραντεβού του.

Ο Σπύρος, αν και μόλις 19 ετών, μετρά ήδη μία σοβαρή σχέση στο ενεργητικό του -η οποία, παρά το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημά της, είχε άδοξο φινάλε.

Πρόκειται για έναν επεισοδιακό χωρισμό που σίγουρα θα του μείνει αξέχαστος, με τον ίδιο να εξομολογείται στη Ζενεβιέβ Μαζαρί τις λεπτομέρειες και να αφήνει την παρουσιάστρια άφωνη με όσα άκουσε.

First Dates: «Μου πέταξε τα φούτερ στον κάδο, έδωσε τα μισά στην εκκλησία»

First Dates: Τι άλλο θα ακούσει πια η Ζενεβιέβ Μαζαρί; 

«Δε χωρίσαμε και πολύ καλά. Μου πέταξε τα φούτερ στον κάδο... αλλά εντάξει, είναι και καλή κοπέλα, τα μισά τα έδωσε στην εκκλησία!», αποκάλυψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

First Dates: Ο Σπύρος αποκάλυψε την επιθυμεί να έρθει στο GNTM

First Dates: Ο Σπύρος αποκάλυψε την επιθυμεί να έρθει στο GNTM 

Λίγο πριν βγει το ραντεβού του, ο 19χρονος δήλωσε πως το βασικότερο χαρακτηριστικό που ψάχνει σε μια γυναίκα είναι το χιούμορ. Θα καταφέρει άραγε να βρει την επιθυμητή χημεία με τη Λυδία ή η γνωριμία τους θα ολοκληρωθεί πριν καν αρχίσει;

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