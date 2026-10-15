Ο Σπύρος, αν και μόλις 19 ετών, μετρά ήδη μία σοβαρή σχέση στο ενεργητικό του -η οποία, παρά το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημά της, είχε άδοξο φινάλε.

Πρόκειται για έναν επεισοδιακό χωρισμό που σίγουρα θα του μείνει αξέχαστος, με τον ίδιο να εξομολογείται στη Ζενεβιέβ Μαζαρί τις λεπτομέρειες και να αφήνει την παρουσιάστρια άφωνη με όσα άκουσε.

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«Δε χωρίσαμε και πολύ καλά. Μου πέταξε τα φούτερ στον κάδο... αλλά εντάξει, είναι και καλή κοπέλα, τα μισά τα έδωσε στην εκκλησία!», αποκάλυψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

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Λίγο πριν βγει το ραντεβού του, ο 19χρονος δήλωσε πως το βασικότερο χαρακτηριστικό που ψάχνει σε μια γυναίκα είναι το χιούμορ. Θα καταφέρει άραγε να βρει την επιθυμητή χημεία με τη Λυδία ή η γνωριμία τους θα ολοκληρωθεί πριν καν αρχίσει;

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