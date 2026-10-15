Cash or Trash: Πρωτοεμφανιζόμενα αντικείμενα σήμερα στις 17:20

η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.26 , 16:33 Συνέντευξη Star: Κυβερνοεπιθέσεις και τεχνητή νοημοσύνη
15.10.26 , 16:30 Ταινίες Πρώτης Προβολής: Αφθονία νέων τίτλων και επιλογών στις αίθουσες
15.10.26 , 16:00 10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
15.10.26 , 15:42 Κάρτα Δακτυλίου: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα την εκδώσετε
15.10.26 , 15:40 «Κοκκινοσκουφίτσες και Λύκοι» το νέο βιβλίο της ομάδας «Γράφουμε Ιστορία»
15.10.26 , 15:38 Βάσια Κωσταρά: Η εξομολόγηση για τη διάγνωση με σπάνιο όγκο
15.10.26 , 15:34 Φαίη Σκορδά: Η επίσημη ανακοίνωση του Ant1 για τη νέα εκπομπή της
15.10.26 , 15:19 First Dates: «Βλέπω γάμο μεγάλο» - Σήμερα στις 21:00 στο Star
15.10.26 , 15:13 Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με μέση τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο
15.10.26 , 15:01 Ηρώ Πεκτέση: Το σύμφωνο συμβίωσης με τον Νικολόπουλο και η πρόταση γάμου
15.10.26 , 15:00 Ουκρανία: Προδοσία η συμφωνία Τραμπ-Ρωσίας
15.10.26 , 14:53 Ρόδος: Η αδελφή του θύματος της κακοκαιρίας, μιλάει στο Star
15.10.26 , 14:45 Εύβοια: Η κακοκαιρία έφερε ζημιές στο οδικό δίκτυο
15.10.26 , 14:38 Μεταξουργείο: Δολοφονικό μαχαίρωμα 18χρονου Αιγυπτίου
15.10.26 , 14:33 Μεταμόρφωση: Κινηματογραφική καταδίωξη απατεώνων
Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή: Κρύο και ισχυρές βροχές σε έξι περιοχές
Τσαρούχας- Νοτοπούλου: Νέες φωτογραφίες μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους
Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
Σπανακόπιτα με τραγανό φύλλο: Η Δανάη Μπάρκα μας δίνει τη συνταγή της
Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση σε ηλικία 89 ετών
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Βάσια Κωσταρά: Η εξομολόγηση για τη διάγνωση με σπάνιο όγκο
Black Friday 2026: Πότε πέφτει και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Μαζωνάκης: Η γιατρός ζήτησε εγγράφως προσωπική βοηθό μέσα στη φυλακή
Κατράντζου: Η ανανεωμένη της εμφάνιση μετά την απώλεια βάρους
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη επιστρέφει καθημερινά στις 17:20 στο Star, προσφέροντας ανανεωμένες δημοπρασίες.
  • Σήμερα, τρεις νέοι πωλητές παρουσιάζουν μοναδικά αντικείμενα, προκαλώντας έντονες διαφωνίες στους αγοραστές.
  • Η νέα σεζόν εισάγει ειδικές κάρτες για ορισμένα αντικείμενα, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό στις προσφορές.
  • Αγοραστές σχολιάζουν τις στρατηγικές και τις διαφωνίες κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών, προσθέτοντας νέα διάσταση στην εκπομπή.
  • Το Cash or Trash αποκαλύπτει την αξία παλιών αντικειμένων και προσφέρει ευκαιρίες για κέρδη στους συμμετέχοντες.

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Cash or Trash: Πρωτοεμφανιζόμενα αντικείμενα σήμερα στις 17:20

Ο Νικόλας εργάζεται ως μηχανικός λογισμικού στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης, όμως η αγάπη του για την Ελλάδα τον φέρνει συχνά πίσω στην πατρίδα. Στα άμεσα σχέδια του ήταν και η συμμετοχή του στο Cash or Trash, εκπροσωπώντας μια παιδική του φίλη από την Ελλάδα. Το αντικείμενο που φέρνει ο πωλητής εμφανίζεται για πρώτη φορά στην εκπομπή και προκαλεί έντονες διαφωνίες και στα δύο δωμάτια. Ωστόσο, οι διχογνωμίες ανάμεσα στους αγοραστές αποδεικνύονται εξαιρετικά αποτελεσματικές για την εξέλιξη της δημοπρασίας.


Ο Παναγιώτης ταξίδεψε από το Ηράκλειο της Κρήτης για να βρεθεί στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, φέρνοντας μαζί του ένα μουσικό αντικείμενο. Το αντικείμενο του πωλητή «ξυπνά» παλιές, καλές κόντρες ανάμεσα στους αγοραστές, οι οποίες αναζωπυρώνονται κάθε φορά που παρουσιάζονται αντικείμενα με διαστημική αισθητική.

Cash or Trash: Πρωτοεμφανιζόμενα αντικείμενα σήμερα στις 17:20


Το δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash «μυρίζει» Ελλάδα με ένα άκρως παραδοσιακό ποτό. Οι χρωματικές εναλλαγές στα σχέδια του διακοσμημένου μπουκαλιού και των αντίστοιχων μικρών ποτηριών ενώνουν δυο μεγάλες ελληνικές παραδόσεις με μια διακριτική δόση Ανατολής.

 

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

Cash or Trash: Πρωτοεμφανιζόμενα αντικείμενα σήμερα στις 17:20

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Δέσποινα Μοιραράκη 

Δέσποινα Μοιραράκη 

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.

Στο link, που ακολουθεί, θα βρείτε πληροφορίες για τους αγοραστές της εκπομπής: https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash/tag_1346


Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Θάνος Λούδος

Θάνος Λούδος


Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Νίκος Βαμβακίδης

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions


#CashOrTrashGR #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash

https://www.star.gr/tv/press-room/

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φαίη Σκορδά: Η επίσημη ανακοίνωση του Ant1 για τη νέα εκπομπή της
Media
Φαίη Σκορδά: Η επίσημη ανακοίνωση του Ant1 για τη νέα εκπομπή της
First Dates: Tρέιλερ Για Πέμπτη 15 Οκτωβρίου
Media
First Dates: «Βλέπω γάμο μεγάλο» - Σήμερα στις 21:00 στο Star
Sneak preview από «Τα Φαντάσματα» της Κυριακής
Media
Sneak preview: Η ετεροθαλής αδελφή της Μαρίνας «εισβάλλει» στα Φαντάσματα!
Ο Χάρης Φλέουρας Από Τα Φαντάσματα Ήπιε Καφέ Με Τη Ζήνα
Media
Χάρης Φλέουρας: Η μητέρα του ήταν εκείνη που τον έγραψε σε δραματική σχολή
Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
Media
Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
Σχίζας για Λιάγκα: «Ούτε Νεκρός Δεν Πάω Στην Εκπομπή Του»
Media
Ο Σχίζας ξεσπά κατά του Λιάγκα: «Ούτε νεκρός δεν πάω στην εκπομπή του»
GNTM 7
Media
GNTM 7: Η φωτογραφία-έργο τέχνης που κέρδισε την ασυλία και τα 1.000 ευρώ
First Dates Τρέιλερ 15/10/2026 Ο Πιο Κεφάτος Παίκτης
Media
Μια συζήτηση ανάβει τα αίματα στο νέο επεισόδιο του First Dates
Ο Πιο Large Παίκτης Του First Dates
Media
First Dates: Ο Λάμπρος πλήρωσε για όλους κι άφησε γερό φιλοδώρημα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top