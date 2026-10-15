Stars System: Η Άση Μπήλιου κάνει προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή 16 Οκρωβρίου στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο στις 16 Οκτωβρίου στις 09:00.
  • Ιδανικό Σαββατοκύριακο για να κλείσουμε εκκρεμότητες και να πάρουμε αποφάσεις.
  • Προβλέψεις για φιλόδοξους και επαγγελματική πίεση, καθώς και οικονομικές αναποδιές.
  • Σημαντική προσοχή σε οικογενειακούς καβγάδες και σχέσεις.
  • Νέες γνωριμίες και επαγγελματικές προτάσεις αναμένονται.

Αύριο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο μας και τι πρέπει να κάνουμε για να το αξιοποιήσουμε.

Μπήλιου: Θετικές εξελίξεις για όσους έχουν Ήλιο από 20° έως 25° σε 6 ζώδια

Είναι ένα Σαββατοκύριακο ιδανικό για να κλείσουμε εκκρεμότητες, να πάρουμε αποφάσεις, να κάνουμε αλλαγές, γιατί μετά τα πράγματα δυσκολεύουν.

Stars System: Η Άση Μπήλιου κάνει προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο

Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ

Ποιοι θα είναι υπέρμετρα φιλόδοξοι και ποιοι θα αντιμετωπίσουν πίεση στα επαγγελματικά;

Ποιοι μπορεί να έχουν αναποδιές σε οικονομικά θέματα και ποιοι πρέπει να προσέξουν τους καβγάδες με μέλη της οικογένειάς τους;

Ποιοι θα έχουν ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες και ποιοι θα έχουν νέες γνωριμίες και επαγγελματικές προτάσεις;

Stars System, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 09:00 στο Star!

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ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
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