Αύριο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο μας και τι πρέπει να κάνουμε για να το αξιοποιήσουμε.

Είναι ένα Σαββατοκύριακο ιδανικό για να κλείσουμε εκκρεμότητες, να πάρουμε αποφάσεις, να κάνουμε αλλαγές, γιατί μετά τα πράγματα δυσκολεύουν.

Ποιοι θα είναι υπέρμετρα φιλόδοξοι και ποιοι θα αντιμετωπίσουν πίεση στα επαγγελματικά;

Ποιοι μπορεί να έχουν αναποδιές σε οικονομικά θέματα και ποιοι πρέπει να προσέξουν τους καβγάδες με μέλη της οικογένειάς τους;

Ποιοι θα έχουν ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες και ποιοι θα έχουν νέες γνωριμίες και επαγγελματικές προτάσεις;

Stars System, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 09:00 στο Star!