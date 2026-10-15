Αύριο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο μας και τι πρέπει να κάνουμε για να το αξιοποιήσουμε.
Μπήλιου: Θετικές εξελίξεις για όσους έχουν Ήλιο από 20° έως 25° σε 6 ζώδια
Είναι ένα Σαββατοκύριακο ιδανικό για να κλείσουμε εκκρεμότητες, να πάρουμε αποφάσεις, να κάνουμε αλλαγές, γιατί μετά τα πράγματα δυσκολεύουν.
Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ
Ποιοι θα είναι υπέρμετρα φιλόδοξοι και ποιοι θα αντιμετωπίσουν πίεση στα επαγγελματικά;
Ποιοι μπορεί να έχουν αναποδιές σε οικονομικά θέματα και ποιοι πρέπει να προσέξουν τους καβγάδες με μέλη της οικογένειάς τους;
Ποιοι θα έχουν ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες και ποιοι θα έχουν νέες γνωριμίες και επαγγελματικές προτάσεις;
Stars System, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 09:00 στο Star!Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.