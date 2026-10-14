Μπήλιου: Θετικές εξελίξεις για όσους έχουν Ήλιο από 20° έως 25° σε 6 ζώδια

Η πρόβλεψη της στο Stars System για τους τυχερούς από το εξάγωνο Ήλιου- Δία

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Η πρόβλεψη της Άσης Μπήλιου στο Stars System για τους τυχερούς από το εξάγωνο Ήλιου- Δία, βάσει των μοιρών του γενέθλιου Ήλιου τους

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To εξάγωνο Ήλιου - Δία, η πιο τυχερή όψη αυτού του μήνα, κορυφώνεται αύριο, όμως η θετικη επιρορή της έχει ξεκινήσει από σήμερα.

Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ

Η Άση Μπήλιου περιέγραψε στο σημερινό Stars System πώς επηρεάζει αυτή η αστρολογική όψη το κάθε ζώδιο και ποιοι είναι αυτοί που ευνοούνται περισσότερο. Έδωσε όμως, ακόμη πιο ακριβή στοιχεία για τους τυχερούς των ημερών, βάσει των μοιρών του Ήλιου στον γενέθλιο χάρτη. 

Μπήλιου: Θετικές εξελίξεις για όσους έχουν Ήλιο από 20° έως 25° σε 6 ζώδια

Όπως είπε η αστρολόγος, από αυτή την όψη ευνοούνται ακόμη περισσότερο όσοι έχουν τον Ήλιο τους (δηλαδή το ζώδιό τους) από τις 20° έως τις 25°:

  • των Διδύμων
  • του Ζυγού
  • του Υδροχόου
  • του Κριού
  • του Λέοντα
  • του Τοξότη

«Άρα από σήμερα μέχρι την Παρασκευή μπορεί να προκύψει μια πολύ θετική εξέλιξη ή είναι οι μέρες που πρέπει εσείς να κινήσετε τα πράγματα, να κινήσετε τις διαδικασίες για να προκύψουν θετικές εξελίξεις. Γενικότερα, να είστε πάρα πολύ ανοικτοί και σε προτάσεις και σε γνωριμίες και σε αυτά που ακούτε και πάρα πολύ ευέλικτοι», είπε κλείνοντας η Άση Μπήλιου.

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