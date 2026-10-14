Η Άση Μπήλιου έχει αναφερθεί στην τυχερή όψη του μήνα που σχηματίζεται αυτήν την εβδομάδα και σήμερα μίλησε διεξοδικά στο Stars System για το εξάγωνο του Ήλιου από τον Ζυγό με τον Δία στους Διδύμους, που κορυφώνεται αύριο.

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«Σήμερα έχω μία πολύ ωραία όψη που θα αναλύσουμε. Είναι η πιο τυχερή όψη του μήνα. Είναι ακριβείας αύριο, κορυφώνεται αύριο. Αναφέρομαι στο τυχερό εξάγωνο του Ήλιου με τον Δία. Αυτή η όψη πραγματικά μπορεί να είναι βοηθητική και για να βρούμε λύσεις. Δίνει ευκαιρίες επέκτασης. Άλλωστε ο Δίας στην αστρολογία είναι ο πλανήτης των ευκαιριών», είπε αρχικά η αστρολόγος.

«Αυτό σημαίνει ότι αυτές τις μέρες, ακόμα και τη σημερινή που η Σελήνη είναι στο ζώδιο του Δία, στον Τοξότη, νομίζω ότι μπορεί κάποιοι να έχουν ευκαιρίες, να έχουν μεγαλύτερη εύνοια και περισσότερη τύχη», επισήμανε.

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Η Άση Μπήλιου υπενθύμισε ότι από πλευράς αστρολογικών όψεων, ο Οκτώβριος δεν είναι ο «νόστιμος» μήνας, αλλά αυτή η όψη του Ήλιου με τον Δία είναι η πιο τυχερή.

«Βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι που αφορά στην επικοινωνία. Μπορεί να φέρει ιδέες, συζητήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε λύσεις, σε προβλήματα, σε συνεργασίες. Πολύ βοηθητική όψη και βέβαια, πάντα το κλειδί για να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες και αυτή την εύνοια, δεν είναι να επαναπαυθούμε πιστεύοντας ότι θα πέφτει το μάννα εξ ουρανού. Απλά, να δώσουμε λίγη μεγαλύτερη σημασία στους ανθρώπους που μπορεί τώρα να μπαίνουν στη ζωή μας και που μπορεί να φανούν βοηθητικοί σε εμάς, αλλά και να έχουμε και λίγο όσο γίνεται περισσότεροι εξωστρέφεια, λίγο πίστη στον εαυτό μας. Όλα αυτά μπορούν να φέρουν περισσότερες επιτυχίες», σημείωσε.

Από αυτήν την όψη θα ευνοηθούν περισσότερο:

τα ζώδια της Φωτιάς: Κριοί, Λέοντες, Τοξότες , κυρίως του γ' δεκαημέρου

, κυρίως του γ' δεκαημέρου αλλά και τα ζώδια του Αέρα: Δίδυμοι, Ζυγοί και Υδροχόοι, επίσης του γ' δεκαημέρου

Το ίδιο ισχύει για όσους έχουν ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες σε αυτά τα ζώδια.

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