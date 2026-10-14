Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ

«Κάποιοι θα έχουν ευκαιρίες, μεγαλύτερη εύνοια και περισσότερη τύχη»

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Άση Μπήλιου: Όσα είπε στο σημερινό Stars System για το τυχερό εξάγωνο Ήλιου- Δία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναφέρεται στο τυχερό εξάγωνο του Ήλιου με τον Δία που κορυφώνεται αύριο.
  • Αυτή η όψη είναι η πιο τυχερή του μήνα και προσφέρει ευκαιρίες επέκτασης και λύσεις σε προβλήματα.
  • Ευνοούνται κυρίως τα ζώδια της Φωτιάς (Κριοί, Λέοντες, Τοξότες) και του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι) του γ' δεκαημέρου.
  • Η όψη ενισχύει την επικοινωνία και τις συνεργασίες, απαιτεί όμως και ενεργητικότητα από τους ενδιαφερόμενους.
  • Η Σελήνη στον Τοξότη προσφέρει επιπλέον τύχη και ευκαιρίες αυτές τις ημέρες.

Η Άση Μπήλιου έχει αναφερθεί στην τυχερή όψη του μήνα που σχηματίζεται αυτήν την εβδομάδα και σήμερα μίλησε διεξοδικά στο Stars System για το εξάγωνο του Ήλιου από τον Ζυγό με τον Δία στους Διδύμους, που κορυφώνεται αύριο. 

Δείτε αναλυτικά πώς θα επηρεάσει το Εξάγωνο Ήλιου - Δία το κάθε ζώδιο

«Σήμερα έχω μία πολύ ωραία όψη που θα αναλύσουμε. Είναι η πιο τυχερή όψη του μήνα. Είναι ακριβείας αύριο, κορυφώνεται αύριο. Αναφέρομαι στο τυχερό εξάγωνο του Ήλιου με τον Δία. Αυτή η όψη πραγματικά μπορεί να είναι βοηθητική και για να βρούμε λύσεις. Δίνει ευκαιρίες επέκτασης. Άλλωστε ο Δίας στην αστρολογία είναι ο πλανήτης των ευκαιριών», είπε αρχικά η αστρολόγος. 

«Αυτό σημαίνει ότι αυτές τις μέρες, ακόμα και τη σημερινή που η Σελήνη είναι στο ζώδιο του Δία, στον Τοξότη, νομίζω ότι μπορεί κάποιοι να έχουν ευκαιρίες, να έχουν μεγαλύτερη εύνοια και περισσότερη τύχη», επισήμανε.

Εξάγωνο Ήλιου- Δία: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο και σε ποιους τομείς

Η Άση Μπήλιου υπενθύμισε ότι από πλευράς αστρολογικών όψεων, ο Οκτώβριος δεν είναι ο «νόστιμος» μήνας, αλλά αυτή η όψη του Ήλιου με τον Δία είναι η πιο τυχερή.

Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ

«Βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι που αφορά στην επικοινωνία. Μπορεί να φέρει ιδέες, συζητήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε λύσεις, σε προβλήματα, σε συνεργασίες. Πολύ βοηθητική όψη και βέβαια, πάντα το κλειδί για να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες και αυτή την εύνοια, δεν είναι να επαναπαυθούμε πιστεύοντας ότι θα πέφτει το μάννα εξ ουρανού. Απλά, να δώσουμε λίγη μεγαλύτερη σημασία στους ανθρώπους που μπορεί τώρα να μπαίνουν στη ζωή μας και που μπορεί να φανούν βοηθητικοί σε εμάς, αλλά και να έχουμε και λίγο όσο γίνεται περισσότεροι εξωστρέφεια, λίγο πίστη στον εαυτό μας. Όλα αυτά μπορούν να φέρουν περισσότερες επιτυχίες», σημείωσε. 

Από αυτήν την όψη θα ευνοηθούν περισσότερο:

  • τα ζώδια της Φωτιάς: Κριοί, Λέοντες, Τοξότες, κυρίως του γ' δεκαημέρου
  • αλλά και τα ζώδια του Αέρα: Δίδυμοι, Ζυγοί και Υδροχόοι, επίσης του γ' δεκαημέρου

Το ίδιο ισχύει για όσους έχουν ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες σε αυτά τα ζώδια.

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