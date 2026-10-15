Αφοί Φιλοσίδη: Τώρα Peugeot 2008 από 22500 ευρώ

Οι Αφοί Φιλοσίδη μια ιδIαίτερα επιτυχημένη αντιπροσωπεία σας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε το νέο PEUGEOT σε προνομιακές τιμές που ξεκινούν από 22500 ευρώ. Το Peugeot 2008 είναι έτοιμο για κάθε διαδρομή. και ένα από τα πλέον επιτυχημένα B-SUV της ελληνικής αγοράς, διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100, και προσφέρεται με ακόμη περισσότερες επιλογές Από την αποδοτική έκδοση βενζίνης έως τις 2 προηγμένες υβριδικές εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6, το best seller SUV της PEUGEOT προσφέρει σήμερα μία από τις πιο ολοκληρωμένες προϊοντικές προτάσεις της κατηγορίας του.

Δυναμικός SUV σχεδιασμός, σύγχρονη τεχνολογία και άνεση για την πόλη και όχι μόνο. Στο εσωτερικό ξεχωρίζει το PEUGEOT i-Cockpit με την οθόνη αφής 10 ιντσών με σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται Connected Navigation 3D, σύστημα ορατότητας με κάμερες 360°, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Keyless Entry & Start), ασύρμοτη φόρτιση smartphone, Σύστημα επόπτευσης τυφλού σημείου (Blind Spot Detection), πίσω φιμέ κρύσταλλα και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Η αντιπροσωπεία βρίσκεται στην οδό Ολύμπου 66 στον Βύρωνα όπου μπορείτε να δείτε και άλλα μοντέλα της Peugeot.