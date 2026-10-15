Μια ημέρα μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από το τιμόνι της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, απέστειλε εσωτερικό υπόμνημα σε όλους τους υπαλλήλους του State Department, υπενθυμίζοντάς τους, ότι πρέπει να τηρούν τη δεοντολογία.

Όπως ανέφερε η διπλωματική μας συντάκτρια, Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, έμπειροι διπλωμάτες το περιέγραφαν ως ένα υπόμνημα με το τι πρέπει να κάνουν και τι να αποφεύγουν.

Συγκεκριμένα ο Ρούμπιο αναμένει από τους υπαλλήλους:

-να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

-να ενεργούν με αμεροληψία

-και να μην εκμεταλλεύονται τα δημόσια αξιώματά τους για προσωπικό όφελος.

Κοινώς, «μην κάνετε περιττά έξοδα, μην προκαλείτε, μην κάνετε κινήσεις που πορεί να είναι νόμιμες, αλλά δεν είναι ηθικές».

Αμερικανοί αξιωματούχοι, πάντως, διαρρέουν ότι το υπόμνημα είχε προγραμματιστεί να σταλεί πριν από την απομάκρυνση της Κ. Γκίλφοϊλ, επιχειρώντας να αποσυνδέσουν τις δύο εξελίξεις. «Κακά τα ψέματα, όμως, δύσκολα αποσυνδέονται τα δύο θέματα» σχολίασε η διπλωματική συντάκτρια του Star.

Γκίλφοϊλ: Πότε θα φύγει από την πρεσβευτική κατοικία και πότε από την Ελλάδα

Όσον αφορά το πότε θα αποχωρήσει η μέχρι πριν λίγες ημέρες πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κ. Τσαμούρη ανέφερε ότι από την πρεσβευτική κατοικία υποχρεούται να φύγει άμεσα, βάσει πρωτοκόλλου, εντός της εβδομάδας πιθανότατα ή το αργότερο σε δύο εβδομάδες.

Το αν θα φύγει κατευθείαν και από τη χώρα, είναι στο χέρι της. Πλέον θα είναι -και θα αντιμετωπίζεται- απλώς ως ιδιώτης πολίτης των ΗΠΑ. Σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες της διπλωματικής συντάκτριας του Star, ο γιος της έφυγε ΗΔΗ. Όλη την περσινή χρονιά, σπούδαζε από την Ελλάδα εξ αποστάσεως σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, αλλά πριν από λίγα 24ωρα έφυγε για τις ΗΠΑ.

