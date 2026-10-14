Το παρασκήνιο της παραίτησης Γκίλφοϊλ και οι αναταράξεις στην Ελλάδα

Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση - Κριτική από την αντιπολίτευση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να παραιτηθεί από τη θέση της στην αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, με τη διαδικασία να διαρκεί περίπου μία εβδομάδα.
  • Η παραίτηση ζητήθηκε από τον Τραμπ και τον Ρούμπιο, ενώ η Γκίλφοϊλ προσπάθησε να διατηρήσει τη θέση της ζητώντας στήριξη από αξιωματούχους.
  • Ο Τζόσουα Χακ θα αναλάβει προσωρινά τη διπλωματική εκπροσώπηση των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
  • Η ελληνική κυβέρνηση αποφεύγει να σχολιάσει την απομάκρυνση, τονίζοντας τη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
  • Η θητεία της Γκίλφοϊλ διήρκεσε 11 μήνες και 10 ημέρες, με πολιτική αντιπαράθεση να προκύπτει από την εξέλιξη αυτή.

Αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με το παρασκήνιο της παραίτησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετέδωσε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star, η κα Γκίλφοϊλ αναμένεται αν αποχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς όλες οι διαδικασίες φαίνεται πως θα διαρκέσουν περίπου μια βδομάδα. Για το τυπικό της υπόθεσης, θα στείλει στον Αμερικανό Πρόεδρο εγγράφως την επιστολή παραίτησης. Πρόκειται για μια διαδικασία που ορίζει το διπλωματικό πρωτόκολλο.  

Σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες του Star,  στο παρασκήνιο της μεταφέρθηκε η δυσαρέσκεια Τραμπ – Ρούμπιο και της ζητήθηκε να υποβάλλει την παραίτησή της, λίγο πριν συμβεί σε live μετάδοση μέσω της Συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο. Όπως πρόσθεσε, εκείνη δεν το δέχθηκε, αλλά την έφεραν, όπως φάνηκε, προ τετελεσμένων, κάτι το οποίο δεν περίμενε.  

Λευκός Οίκος: Ζητήσαμε από την πρέσβη Κ. Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί

Σύμφωνα επίσης με την WSJ, η κα Γκιλφόϊλ όταν «έβλεπε»  πλέον ότι πλησιάζει το τέλος, για να κρατήσει τη θέση της τηλεφώνησε σε αξιωματούχους από το κοντινό περιβάλλον του Τραμπ, ζητώντας τη στήριξή τους. Είναι γνωστό άλλωστε ότι είχε απευθείας δίαυλο με υψηλόβαθμους αξιωματούχους και ότιαυτό ήταν κι ένα από τα «ατού» της. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, η προσπάθειά της δεν απέδωσε.  

Προσωρινά, τη θέση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην αμερικανική πρεσβεία αναλαμβάνει ο δεύτερος στην ιεραρχία, Τζόσουα Χακ. Οι εξελίξεις πάντως μετά την απόφαση Τραμπ να ζητήσει την παραίτηση της, έχουν πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. 

Ο νούμερο 2  στο τιμόνι της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

Όπως επίσης ανέφερε στο ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η πολιτική συντάκτρια Ράνια Τραγόμαλλου,  Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναμένεται να αποχωρήσει από την Ελλάδα μέχρι στην επόμενη εβδομάδα, με τον δεύτερο στην ιεραρχία της αμερικανικής πρεσβείας, Τζόσουα Χακ, να αναλαμβάνει προσωρινά τη διπλωματική εκπροσώπηση των ΗΠΑ στη χώρα μας. 

Κίμπερλι Γκιλφόϊλ: Ποιος αναλαμβάνει χρέη Πρέσβη μετά την παραίτησή της

Πολιτική αντιπαράθεση για την απομάκρυνση της  Κ. Γκίλφοϊλ

Η κυβέρνηση αποφεύγει να σχολιάσει την απομάκρυνσή της, στέλνει ωστόσο σαφές μήνυμα ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

«Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλα εκείνα τα πρόσωπα που επιλεγεί κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένω η κυβέρνηση των ΗΠΑ» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 

Ο Π. Μαρινάκης για την παραίτηση Κ. Γκίλφοϊλ  

Ο Π. Μαρινάκης για την παραίτηση Κ. Γκίλφοϊλ 

«Υπήρχε μια κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε και το ενθάρρυνε. Άρα έχει εκτεθεί πολιτικά» σχολίασε  ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. 

Ανδρουλάκης για παραίτηση Γκίλφοϊλ: Η κυβέρνηση έχει εκτεθεί

Ανδρουλάκης για παραίτηση Γκίλφοϊλ:  Η κυβέρνηση έχει εκτεθεί 

 Έντεκα μήνες και δέκα ημέρες κράτησε η θητεία της Κίμπερλι ΓκίλφόΪλ στην Ελλάδα. Τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβάρυναν το κλίμα, μέχρι την τελική εξέλιξη. Η ίδια έμαθε από τις δημόσιες ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ  ότι την οδηγούν σε παραίτηση.

«Δυσάρεστη εξέλιξη. Δεν έχω να πω κάτι κακό για κα Γκιλφοιλ. Προσπάθησε να κάνει δουλειά της τα υπόλοιπα αφορούν τους Αμερικάνους και τα εσωτερικά τους ζητήματα» ανέφερε ο  Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.  


Κριτική άσκησαν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. 

 

«Εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση της ΝΔ» ισχυρίσθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελλής, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε  «Όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε ή είναι βλάκες ή φιλότουρκοι».  

«Η κυβέρνηση εμετρήθη, εζυγίσθη και ευρέθη ελλιπής» τόνισε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. 
  
«Μαξίμου και Βασιλίσσης Σοφίας να δώσουν απαντήσεις για τα «έργα και ημέραι» της κας Γκιλφόιλ» ζήτησε η ΝΙΚΗ. 

 «Η υπόθεση αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή από την άποψη του αμερικανικού ποινικού δικαίου, του οικονομικού ποινικού δικαίου» σχολίασε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Kontra Channel.   

 «Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει εξηγήσεις από την αμερικανική πλευρά για την αποπομπή Γκιλφόιλ και να διαλευκανθεί η υπόθεση» ζήτησε ο Χάρης Τζήμητρας, τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ,  

«Οι ραγδαίες εξελίξεις  φέρνουν στην επιφάνεια τα τραγικά αδιέξοδα της εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης των “αρίστων”» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». 
 

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