Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα

Τη θέση του προσωρινού επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει τους επόμενους μήνες ο Τζος Χακ, μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ θα ασκήσει τα σχετικά καθήκοντα μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής και διορισμού του διαδόχου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθηθεί η πρακτική που εφαρμόζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, με τον δεύτερο στην ιεραρχία της πρεσβείας να αναλαμβάνει προσωρινά την ευθύνη της αποστολής. Αντίστοιχη μεταβατική περίοδος είχε υπάρξει και μεταξύ της αποχώρησης του Τζορτζ Τσούνη και της άφιξης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Τζος Χακ ήταν εκείνος που ουσιαστικά συντόνιζε τις εργασίες της πρεσβείας τα τελευταία 24ωρα.

Ποιος είναι ο Τζος Χακ

Ο Τζος Χακ είναι έμπειρος Αμερικανός διπλωμάτης, με πολυετή παρουσία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και υπηρεσία σε διπλωματικές αποστολές σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Σήμερα κατέχει τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Στο παρελθόν διετέλεσε αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών, με αρμοδιότητα τη χάραξη πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Παράλληλα, υπηρέτησε ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης, με ευθύνη για ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Η προηγούμενη εμπειρία του σε θέματα της ευρύτερης περιοχής αποτελεί σημαντικό στοιχείο του διπλωματικού του προφίλ, καθώς έχει ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν άμεσα την Ελλάδα και τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ανατολική Μεσόγειο.

Η διπλωματική διαδρομή σε Ασία και Ευρώπη

Ο Χακ εντάχθηκε στην αμερικανική Διπλωματική Υπηρεσία το 2001. Έκτοτε έχει υπηρετήσει σε αρκετές χώρες και σημαντικά διπλωματικά κέντρα, μεταξύ των οποίων η Σαγκάη, το Τόκιο, η Σόφια, η Νέπιντο, η Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.

Παράλληλα, έχει αναλάβει καθήκοντα στην Ουάσιγκτον, όπου εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στο Γραφείο Κινεζικών Υποθέσεων και στο Γραφείο Κορεατικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, διετέλεσε επίσης επικεφαλής του γραφείου του Κερτ Κάμπελ, ο οποίος υπηρέτησε ως υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις Υποθέσεις της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού.

Οι σπουδές και οι ξένες γλώσσες

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας. Έχει επίσης λάβει πιστοποιητικό από τη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Τζονς Χόπκινς στη Μπολόνια.

Μιλάει μανδαρινικά κινεζικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά, ένα γλωσσικό υπόβαθρο που συνδέεται με τη μακρά διπλωματική του παρουσία στην Ασία και την Ευρώπη.

Πότε αναμένεται ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα

Η προσωρινή ανάληψη καθηκόντων από τον Τζος Χακ δε σημαίνει ότι η διαδικασία για την επιλογή νέου πρέσβη ολοκληρώνεται άμεσα. Αντιθέτως, η επιλογή του προσώπου που θα ηγηθεί της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα αναμένεται να απαιτήσει αρκετούς μήνες.

Η διαδικασία διορισμού πρέσβη των ΗΠΑ περιλαμβάνει την επιλογή του υποψηφίου από την αμερικανική κυβέρνηση και την επικύρωση του διορισμού από τη Γερουσία. Στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεάσουν τους πολιτικούς συσχετισμούς και τη διαδικασία επικύρωσης.

Εκτιμάται ότι η επικύρωση του νέου πρέσβη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται, ωστόσο, για πιθανό χρονικό ορίζοντα και όχι για οριστικοποιημένη ημερομηνία.

Μέχρι τότε, ο Τζος Χακ αναμένεται να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου επικεφαλής.