Τζος Χακ: Ποιος είναι ο διπλωμάτης που αντικαθιστά προσωρινά την Κ.Γκιλφόιλ

Πότε αναμένεται να οριστεί νέος Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.26 , 09:43 Πέτρος Λαγούτης για τον χωρισμό του: «Έχει περάσει ένας χρόνος, προχωράω»
14.10.26 , 09:38 Βλάσσης Μπονάτσος: Η σχέση με τη Βουγιουκλάκη, ο γάμος και η κόρη του
14.10.26 , 09:21 Καιρός: Πλημμύρες σε Αττική, Σκιάθο, απαγορευτικό απόπλου, κλειστά σχολεία
14.10.26 , 09:12 Αλβανία: Άγρια επεισόδια σε φοιτητικές διαδηλώσεις με πολλούς τραυματίες
14.10.26 , 09:11 Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν»
14.10.26 , 09:10 Τζος Χακ: Ποιος είναι ο διπλωμάτης που αντικαθιστά προσωρινά την Κ.Γκιλφόιλ
14.10.26 , 09:05 Citroen 2CV Fourgonnette Concept: Ρετρό επαγγελματικό όχημα
14.10.26 , 08:59 Παπουτσάκη: «Δεν είμαι ερωτευμένη & δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου»
14.10.26 , 08:34 Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα φωτογραφία με τον κούκλο σύντροφό της
14.10.26 , 08:02 Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα πάρουν έως και 1.560 ευρώ
14.10.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Οκτωβρίου
14.10.26 , 00:17 GNTM: Τα 18 μοντέλα στην πρώτη τους ατομική φωτογράφιση - Δείτε το τρέιλερ
14.10.26 , 00:15 GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!
13.10.26 , 23:58 Με καρκίνο στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων
13.10.26 , 23:46 Νάνα Μούσχουρη: Το σπάνιο βίντεο με τη Νίνα Σιμόν για τα γενέθλιά της
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα φωτογραφία με τον κούκλο σύντροφό της
GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!
Καιρός: Πλημμύρες σε Αττική, Σκιάθο, απαγορευτικό απόπλου, κλειστά σχολεία
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα πάρουν έως και 1.560 ευρώ
Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού
Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν»
Περιστέρι: «Θα είσαι σπίτι;» - Το τηλεφώνημα της 41χρονης στον γιατρό
Καιρός: Κακοκαιρία με κόκκινο συναγερμό και στην Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη θέση του προσωρινού επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει τους επόμενους μήνες ο Τζος Χακ, μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ θα ασκήσει τα σχετικά καθήκοντα μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής και διορισμού του διαδόχου της.

Κίμπερλι  Γκιλφόϊλ: Ύψιστη τιμή που ήμουν πρέσβης στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθηθεί η πρακτική που εφαρμόζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, με τον δεύτερο στην ιεραρχία της πρεσβείας να αναλαμβάνει προσωρινά την ευθύνη της αποστολής. Αντίστοιχη μεταβατική περίοδος είχε υπάρξει και μεταξύ της αποχώρησης του Τζορτζ Τσούνη και της άφιξης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Τζος Χακ ήταν εκείνος που ουσιαστικά συντόνιζε τις εργασίες της πρεσβείας τα τελευταία 24ωρα.

Ποιος είναι ο Τζος Χακ

Ο Τζος Χακ είναι έμπειρος Αμερικανός διπλωμάτης, με πολυετή παρουσία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και υπηρεσία σε διπλωματικές αποστολές σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Σήμερα κατέχει τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Λευκός Οίκος: Ζητήσαμε από την πρέσβη Κ. Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί

Στο παρελθόν διετέλεσε αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών, με αρμοδιότητα τη χάραξη πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Παράλληλα, υπηρέτησε ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης, με ευθύνη για ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Η προηγούμενη εμπειρία του σε θέματα της ευρύτερης περιοχής αποτελεί σημαντικό στοιχείο του διπλωματικού του προφίλ, καθώς έχει ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν άμεσα την Ελλάδα και τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ανατολική Μεσόγειο.

Η διπλωματική διαδρομή σε Ασία και Ευρώπη

Ο Χακ εντάχθηκε στην αμερικανική Διπλωματική Υπηρεσία το 2001. Έκτοτε έχει υπηρετήσει σε αρκετές χώρες και σημαντικά διπλωματικά κέντρα, μεταξύ των οποίων η Σαγκάη, το Τόκιο, η Σόφια, η Νέπιντο, η Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.

Παράλληλα, έχει αναλάβει καθήκοντα στην Ουάσιγκτον, όπου εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στο Γραφείο Κινεζικών Υποθέσεων και στο Γραφείο Κορεατικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, διετέλεσε επίσης επικεφαλής του γραφείου του Κερτ Κάμπελ, ο οποίος υπηρέτησε ως υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις Υποθέσεις της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού.

Οι σπουδές και οι ξένες γλώσσες

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας. Έχει επίσης λάβει πιστοποιητικό από τη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Τζονς Χόπκινς στη Μπολόνια.

Μιλάει μανδαρινικά κινεζικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά, ένα γλωσσικό υπόβαθρο που συνδέεται με τη μακρά διπλωματική του παρουσία στην Ασία και την Ευρώπη.

Πότε αναμένεται ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα

Η προσωρινή ανάληψη καθηκόντων από τον Τζος Χακ δε σημαίνει ότι η διαδικασία για την επιλογή νέου πρέσβη ολοκληρώνεται άμεσα. Αντιθέτως, η επιλογή του προσώπου που θα ηγηθεί της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα αναμένεται να απαιτήσει αρκετούς μήνες.

Η διαδικασία διορισμού πρέσβη των ΗΠΑ περιλαμβάνει την επιλογή του υποψηφίου από την αμερικανική κυβέρνηση και την επικύρωση του διορισμού από τη Γερουσία. Στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεάσουν τους πολιτικούς συσχετισμούς και τη διαδικασία επικύρωσης.

Εκτιμάται ότι η επικύρωση του νέου πρέσβη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται, ωστόσο, για πιθανό χρονικό ορίζοντα και όχι για οριστικοποιημένη ημερομηνία.

Μέχρι τότε, ο Τζος Χακ αναμένεται να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου επικεφαλής.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
 |
ΤΖΟΣ ΧΑΚ
 |
KΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ
 |
ΗΠΑ
 |
AΘΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτικη
Η απάντηση Μητσοτάκη στο σενάριο να πάρει η ΝΔ 25% στις εκλογές
Δένδιας για μη επανδρωμένα Δεν απειλούμε υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας
Πολιτικη
Δένδιας: Νέα εποχή με τα αυτόνομα συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού
Ο Ν. Ανδρουλάκης στη θεατρική παράσταση «Ο Συγκάτοικος»
Πολιτικη
Στην πρεμιέρα της παράστασης «Η Συγκάτοικος» ο Ν. Ανδρουλάκης
Χρίστος Δήμας
Πολιτικη
Το Χ  έσβησε ανάρτηση του Υπουργού Υποδομών Χρ. Δήμα για τον Νικηταρά!
ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα
Πολιτικη
Ανοιχτή σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ λόγω του άρθρου Καρτερού
Μητσοτάκης αναβαθμισμένος συρμός Ηλεκτρικού
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Δρομολόγιο με ανακατασκευασμένο συρμό στον Ηλεκτρικό
Βαρύ Πένθος Για Την Έλενα Ράπτη - Πέθανε Ο Πατέρας Της
Πολιτικη
Βαρύ πένθος για την Έλενα Ράπτη - Πέθανε ο πατέρας της
Social Μedia:Από 1η Ιανουαρίου Σε Ισχύ Το Μπλόκο Κάτω Των 15
Πολιτικη
Πώς μπαίνει «κόφτης» σε Instagram, TikTok, Facebook για παιδιά κάτω των 15
Άγγελος Κορωνιός: Από Τα Παρκέ, Στην ΕΛΑΣ Του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτικη
Άγγελος Κορωνιός: Από τα παρκέ, στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top