Κίμπερλι  Γκιλφόϊλ: Ύψιστη τιμή που ήμουν πρέσβης στην Ελλάδα

Η αντίδραση και ποιος είναι το Νο2  που αναλαμβάνει χρέη Πρέσβη

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«Η θητεία μου ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου» τόνισε η μέχρι πριν λίγες ώρες Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόϊλ σε ανάρτησή της.   

Η ανάρτηση της Κ. Γκιλφόϊλ

Η ανάρτηση της Κ. Γκιλφόϊλ  

Τραμπ για Γκιλφόιλ:  Δεν  ήταν συγγενής μου  - έβγαινε με τον γιο μου 

«Δε σχολιάζουμε ποτέ τις αποφάσεις αποχώρησης ξένων διπλωματών», λέει από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του αντίδραση ανέφερε: 

«Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Νομίζω ότι είχε σχέση με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό, αλλά δεν ήταν μέλος της οικογένειας. Πήγε στην Ελλάδα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε».

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά το μπαράζ δημοσιευμάτων σε αμερικανικά ΜΜΕ, όπως στη WSJ, στο ΑP και στο CNN, ότι η Κίμπερλι Γκίλφοιλ εμπλέκεται σε υπόθεση με οσμή οικονομικού σκανδάλου με τον Έρικ Ντίτερς, πρώην πολιτευή των Ρεπουμπλικανών. 

Γκιλφόιλ: Ψευδείς οι κατηγορίες εναντίον μου 

«Οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. (...)  Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου. (...) Αν και η θητεία μου ως Πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η δέσμευσή μου προς τον Πρόεδρο Τραμπ, το κίνημα «America First» και τη χώρα που αγαπώ δε θα τελειώσει ποτέ» ανέφερε επίσης η μέχρι τώρα Πρέσβης στην ανακοίνωσή της. 

Γκιλφόϊλ: Ψευδείς οι κατηγορίες  

Γκιλφόϊλ: Ψευδείς οι κατηγορίες

Η απάντηση Γκιλφόϊλ μέσω των δικηγόρων της 

Πριν από τις βραδινές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, που άνοιξαν τον δρόμο για το αίτημα του Λευκού Οίκου για παραίτηση, οι δικηγόροι της Κ. Γκίλφοϊλ  με επιστολή τους, είχαν απαντήσει στη WSJ:    

«Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην Πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοιλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που εκείνη του παρείχε, πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβεως».  Προσθέτοντας ότι ο κ. Ντίτερς προσέλαβε την κα Γκιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις που διοργάνωνε στο Κεντάκι, για να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του ενόψει των υποψηφιοτήτων του για το αξίωμα του κυβερνήτη του Κεντάκι και για το Κογκρέσο. 

«Το να ζητά κανείς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο της διαφθοράς» ισχυρίζονται.

Το κλίμα στην πρεσβεία των ΗΠΑ μετά την παραίτηση  

Όπως επίσης μετέδωσε η διπλωματική συντάκτρια του Star  Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα  δεν περίμεναν ότι θα γίνει έτσι και ότι θα γίνει σήμερα. Ούτε ότι θα το δουν στην συνέντευξη Τύπου του Λευκού Οίκου. Επικράτησε -όπως αναμενόταν- αναβρασμός. Σε χρόνο ρεκόρ επεξεργάστηκαν τα δεδομένα για αυτό και βγήκε τόσο γρήγορα στο Χ η μακροσκελής ανακοίνωση της κα Κίμπερλι Γκιλφόϊλ. Προφανώς δεν θα γράφτηκε τώρα, αλλά «ανέβηκε»  μια ώρα μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. 

Ποιος είναι ο Τζόσουα Χακ που αναλαμβάνει χρέη πρέσβη  

Όπως επίσης ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star, όταν φύγει από τη χώρα μας η κα Γκίλφοιλ - που αυτό θα γίνει σχετικά άμεσα -  χρέη πρέσβη θα αναλάβει για τους επόμενους μήνες ο Τζόσουα Χακ.

Ποιος είναι ο Τζόσουα Χακ που αναλαμβάνει χρέη Πρέσβη στην Αθήνα

Ποιος είναι ο Τζόσουα Χακ που αναλαμβάνει χρέη Πρέσβη στην Αθήνα  

Πρόκειται για πολύ έμπειρο διπλωμάτη και το νο2 της πρεσβείας. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Υφυπουργός Εξωτερικών. Προηγουμένως υπηρέτησε ως Διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νοτίου Ευρώπης, με αρμοδιότητα για την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία. Ξέρει πολύ καλά την περιοχή. Αυτό που πάντως επαναλαμβάνουν  από την πρεσβεία είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που είναι άψογες. 

Ποιος θα επιλέξει τον νέο πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα    

Όπως επίσης μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο ανταποκριτής στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την εξουσία να ανακαλέσει έναν πρέσβη από το εξωτερικό, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Ενώ για τον διορισμό απαιτείται η συγκατάθεση της Γερουσίας, για την απομάκρυνση αρκεί η προεδρική απόφαση, χωρίς μάλιστα να χρειάζεται να αιτιολογηθεί. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναλαμβάνει τη διαδικασία, ενώ προσωρινά την πρεσβεία διοικεί ο επιτετραμμένος. Να σημειώσουμε ότι η πρεσβεία στην Αθήνα θα μείνει χωρίς νέο διορισμό, τουλάχιστον για τέσσερις μήνες, καθώς έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
 

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