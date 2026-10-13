Λευκός Οίκος: Ζητήσαμε από την πρέσβη Κ. Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί

Η δήλωση Τραμπ που άνοιξε τον δρόμο για την απομάκρυνσή της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
  • Η απόφαση προήλθε μετά από δημοσιεύματα που την εμπλέκουν σε οικονομικό σκάνδαλο.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζεται η απομάκρυνσή της και δεν είναι ευχαριστημένος.
  • Οι δικηγόροι της Γκίλφοϊλ απέρριψαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Έρικ Ντίτερς της οφείλει χρήματα για υπηρεσίες που παρείχε.
  • Αναμένονται εξελίξεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ.

«Εχουμε ζητήσει από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί» δήλωσε πριν από λιγο ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για την πρέσβη των  ΗΠΑ στην Αθήνα!   

«Έχει υπάρξει δυνατό μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε τα καλύτερα» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.  

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε προηγουμένως  ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αθήνα, στον απόηχο αμερικανικών δημοσιευμάτων που την εμπλέκουν σε υπόθεση με χαρακτηριστικά οικονομικού σκανδάλου. Η πρέσβης, μέσω των δικηγόρων της, απέρριψε όλα όσα της αποδίδονται. 

Μετά το μπαράζ δημοσιευμάτων σε αμερικανικά ΜΜΕ, όπως στην στο ΑP και στο CNN  ότι η Κίμπερλι Γκίλφοιλ εμπλέκεται σε υπόθεση με οσμή οικονομικού σκανδάλου με τον Έρικ Ντίτερς, πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών,  o Λευκός Οίκος φαίνεται να την "αδειάζει". 

Ερωτηθείς αν σκέφτεται την απομάκρυνσή της, ο Ντόλαντ Τραμπ είπε: «Το εξετάζουμε. Ναι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι»

Δεξίωση πρεσβείας ΗΠΑ: Τα ισχυρά μηνύματα για τα F-35

Τραμπ για Γκίλφοιλ: Είναι κρίμα, ήταν πάντα πολύ ευγενική   

Ενώ και το Σαββατοκύριακο σε σχετική ερώτηση είχε απαντήσει:  «Μόλις το έμαθα. Είναι κρίμα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι πρέσβης. Μόλις άκουσα κάποια πράγματα γι' αυτό. Δεν γνωρίζω πολλά, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική».

Η δήλωση Τραμπ για την πρέσβη των ΗΠΑ

Η απάντηση της Γκίλφοιλ μέσω των δικηγόρων της  

Ωστόσο, πριν από τις βραδινές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι δικηγόροι της Κ.Γκίλφοιλ με επιστολή τους, είχαν απαντήσει στην wsj: 

«Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην Πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοιλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που εκείνη του παρείχε, πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβεως». 

Μήνυμα της Γκιλφόϊλ στην Τουρκία από τον Έβρο

Προσθέτοντας ότι ο κ. Ντίτερς προσέλαβε την κα Γκιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις που διοργάνωνε στο Κεντάκι, για να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του ενόψει των υποψηφιοτήτων του για το αξίωμα του κυβερνήτη του Κεντάκι και για το Κογκρέσο. 

«Το να ζητά κανείς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο της διαφθοράς. 

Ενόψει και των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου, αναμένονται εξελίξεις... 

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