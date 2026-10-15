Aιφνιδιαστική έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποίησαν οι αρχές το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι εξελίξεις με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και οι μαρτυρίες εργαζομένων οδήγησαν στο να δοθεί εντολή από τον ανακριτή να ερευνηθεί εκ νέου εξονυχιστικά ο χώρος.

Υπήρξε μαρτυρία εργαζόμενης σε τηλεοπτική εκπομπή, που ανέφερε ότι υπάρχουν στοιχεία στο ιατρείο, εννοώντας τις ουσίες της μέθης, προποφόλη, μιδαζολάμη, αλλά και το αντίδοτο Anexate, ενώ μίλησε και για ένα κλειδωμένο συρτάρι που μόνο η γιατρός άνοιγε.

Οι αστυνομικοί που έχουν την υπόθεση στα χέρια τους βρίσκονταν στο ιατρείο επί δύο ώρες, με την έρευνα να γίνεται παρουσία εισαγγελέα και των δύο δικηγόρων των προφυλακισμένων γιατρών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, βρέθηκαν δύο φιαλίδια που φαίνεται πως περιείχαν το Anexate, το αντίδοτο της μιδαζολάμης, της πρώτης κατασταλτικής ουσίας που χορηγήθηκε στον τραγουδιστή.

Η κουβέρτα με την οποία είχαν σκεπάσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και ένας φλεβοκαθετήρας δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα, ενώ στο γραφείο του κατηγορούμενου γιατρού δε βρέθηκε κάτι.

Η ενημέρωση, πάντως, από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων είναι ότι η έρευνα έγινε για να αποδεσμευθεί ο χώρος και να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη, καθώς είχε ζητηθεί από τους γιατρούς να μην επιβαρύνονται άλλο οικονομικά.

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