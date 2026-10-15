Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη και κατηγορείται για τον θάνατό του, φέρεται να κατέθεσε εγγράφως αίτημα προς τον αρχιφύλακα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, ζητώντας προσωπική βοηθό για το κελί της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η κατηγορούμενη γιατρός, όταν είχε μάθει ότι κάποιες κρατούμενες κάνουν μεροκάματα για να μειώσουν τις ποινές τους, φέρεται να είχε εκφράσει την επιθυμία να τη βοηθά κάποια από αυτές στις καθημερινές εργασίες μέσα στο κελί. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το αίτημα δεν περιορίστηκε σε προφορική αναφορά, αλλά κατατέθηκε και εγγράφως.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η γιατρός απευθύνθηκε στον αρχιφύλακα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, ζητώντας προσωπική βοηθό για τον χώρο κράτησής της.

Όσον αφορά στις συνθήκες κράτησής της, σύμφωνα με τη Ρούλα Κουσκουρή, το κελί της βάφτηκε, όπως είχε ζητήσει η ίδια όταν πρωτοπήγε στη φυλακή και δεν έχει πλέον τηλεόραση, όπως είχε στην αρχή, καθώς αυτή άνηκε στην Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά της γιατρού μετά τη συνάντηση με τον σύζυγό της

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιγραφή της συμπεριφοράς της γιατρού μετά την τελευταία συνάντησή της με τον σύζυγό της, ο οποίος κρατείται σε διαφορετική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η Ρούλα Κουσκουρή, το ζευγάρι συναντήθηκε το Σάββατο στο πλαίσιο του ελεύθερου επισκεπτηρίου των ανδρικών φυλακών. Η συνάντηση, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, πραγματοποιήθηκε σε ήρεμο κλίμα.

Ωστόσο, όταν επέστρεψε στο κελί της είχε διαφορετική διάθεση και συμπεριφορά.

Η Ρούλα Κουσκουρή περιέγραψε ότι η κατηγορούμενη σταμάτησε να κάνει γιόγκα, συνήθεια που φέρεται να είχε εντάξει στην καθημερινότητά της μέσα στη φυλακή. Επίσης, αντί να ασχολείται με τις δραστηριότητες που ακολουθούσε προηγουμένως, φέρεται να ξαπλώνει στο κρεβάτι της και να κοιτάζει το ταβάνι, αποφεύγοντας παράλληλα την επικοινωνία με τις δύο συγκρατούμενές της.

Ενδεχομένως κάτι συνέβη στη συνάντηση με τον σύζυγό της και από τότε είναι αρκετά προβληματισμένη.

Νέο αίτημα για τις τοξικολογικές εξετάσεις από τη γιατρό

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημοσιογράφου, η πλευρά της κατηγορούμενης γιατρού αναμένεται να ζητήσει εξειδικευμένο ποσοτικό έλεγχο για συγκεκριμένες ουσίες στο πλαίσιο των τοξικολογικών εξετάσεων, με τη συμμετοχή του Γενικού Χημείου του Κράτους και άλλων φορέων.

Η υπερασπιστική γραμμή της γιατρού αναμένεται να υποστηρίξει ότι τυχόν ουσίες που θα εντοπιστούν στον οργανισμό του θανόντος είχαν ληφθεί από τον τραγουδιστή εκτός του ιατρείου.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και η αξιολόγηση των στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές αναμένεται να έχουν καθοριστική σημασία για την πορεία της υπόθεσης.

Τέλος αναμένεται να ασκηθούν νέες ποινικές διώξεις, ενώ αναμένεται να καταθέσουν δύο ακόμα πρόσωπα, μετά από αίτημα του γιατρού. Πρόκειται για τον ασθενή που εξέταζε στο ιατρείο του, όταν έφτασε εκεί ο τραγουδιστής, και τη γραμματέα του ιατρείου στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.