Υπόθεση Μαζωνάκη: Το «πρόσωπο-κλειδί» που κατέθεσε στον ανακριτή

«Έκαναν εμετό, είχαν ζάλη κι έφευγαν πρησμένοι»

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Ένα πρόσωπο «κλειδί» που εργαζόταν στο ιατρείο των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και φέρεται να γνωρίζει από πρώτο χέρι τι συνέβαινε εκεί, κατέθεσε στον ανακριτή και έδωσε κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση. 

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρος Καλαφάτη και την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», πρόκειται για μια γυναίκα, υπήκοο χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η οποία εργάστηκε στο ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακείμ και, προσήλθε μόνη της στον ανακριτή.

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Η συγκεκριμένη γυναίκα θεωρείται «πρόσωπο - κλειδί», καθώς φέρεται να κατέθεσε όσα γνώριζε για τη λειτουργία του ιατρείου και τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν εκεί.

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Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, η γυναίκα περιέγραψε τις αντιδράσεις ορισμένων ασθενών μετά τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, στην οποία είχαν υποβληθεί.

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«Λίγες φορές έχει συμβεί μετά τη θεραπεία κάποιοι ασθενείς να έχουν κάνει εμετό. Κάποιοι είχαν ζάλη. Οι περισσότεροι ήταν πρησμένοι και η γιατρός τους σύστηνε να πάρουν πρωτεΐνη, να ξεκουραστούν και να πιουν πολύ νερό».

Υπόθεση Μαζωνάκη: Το «πρόσωπο-κλειδί» που κατέθεσε στον ανακριτή

Η ίδια φέρεται, επίσης, να είχε εκφράσει από την αρχή προβληματισμό για το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς το θεωρούσε ιδιαίτερα επεμβατικό.

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«Δεν το θεωρούσα ασφαλές για τον ασθενή, ακριβώς γιατί η θεραπεία ήταν πολύ επεμβατική και διαρκούσε πολύ ώρα», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Από την άνοιξη του 2026 αυξήθηκαν πάρα πολύ οι θεραπείες»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι πληροφορίες που φέρεται να έδωσε για τη συχνότητα των θεραπειών στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ.

Όπως φέρεται να είπε η γυναίκα, όταν προσλήφθηκε στο ιατρείο, πραγματοποιούνταν περίπου δύο θεραπείες την εβδομάδα, με κάθε ασθενή να κάνει δύο θεραπείες.

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Η εικόνα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, άλλαξε από την άνοιξη του 2026.

«Από την άνοιξη του 2026 και μετά είχαν αυξηθεί πάρα πολύ οι θεραπείες. Γίνονταν σχεδόν κάθε μέρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Φέρεται μάλιστα να απέδωσε την αύξηση αυτή πιθανότατα στη διαφήμιση, ενώ ανέφερε ότι πολλοί από τους ασθενείς ήταν ξένοι.

Θάνατος Μαζωνάκη: Το δεύτερο μηχάνημα και η αυξημένη ζήτηση

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, στα μέσα του καλοκαιριού έφτασε στο ιατρείο και δεύτερο μηχάνημα, καθώς είχε αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση.

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Όπως περιέγραψε, αυτό επέτρεπε να πραγματοποιούνται ταυτόχρονες θεραπείες, ενώ υπήρχαν ακόμη και ζευγάρια ασθενών που ζητούσαν να υποβληθούν στη συγκεκριμένη διαδικασία την ίδια μέρα.

Στα ιατρεία μάλιστα των γιατρών δεν γίνονταν μόνο η συγκεκριμένη θεραπεία. Η γυναίκα φέρεται να ανέφερε ότι στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ δραστηριοποιούνταν και οι δύο γιατροί, ενώ υπήρχαν εξωτερικοί συνεργάτες, μεταξύ των οποίων διατροφολόγος.

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Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνταν και ομαδικές θεραπείες, όπως ψυχοθεραπείες.

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