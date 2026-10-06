Μαζωνάκης: Πώς η γιατρός έπεισε τον τραγουδιστή να κάνει πλασμαφαίρεση

Το μηχάνημα βιοανάδρασης και οι μετρήσεις

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (6/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γιατρός χρησιμοποίησε βιοανάδραση για να πείσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει πλασμαφαίρεση.
  • Ο τραγουδιστής είχε αρχικά αντιρρήσεις αλλά ήθελε να "καθαρίσει" τον οργανισμό του.
  • Προτίμησε να κάνει υδροθεραπεία, αλλά η γιατρός τον εξέτασε με μηχάνημα βιοανάδρασης χωρίς ιατρική αξιοπιστία.
  • Τα αποτελέσματα των μετρήσεων τον απογοήτευσαν και τον έπεισαν να προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση.
  • Τελικά, ο Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του μετά την επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ, προκύπτει ότι η βιοανάδραση χρησιμοποιήθηκε ως δέλεαρ για να πειστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να κάνει την πλασμαφαίρεση. Φαίνεται, δηλαδή, ότι του έδειξαν τους δείκτες του, για να καμφθούν οι αντιστάσεις του και να κάνει την μοιραία θεραπεία. Το ρεπορτάζ είναι της δικαστικής συντάκτριας του Star, Άννας Σταματιάδου.

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε ενστάσεις και δεν ήθελε να προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση. Ένιωθε την ανάγκη όμως, να «καθαρίσει» τον οργανισμό του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ήταν διατεθειμένος να κάνει υδροθεραπεία, κάτι που είχε δοκιμάσει και στο παρελθόν στο ίδιο ιατρείο. Το πρωί της υδροθεραπείας η προφυλακισμένη γιατρός τον «παγίδευσε». Τον κάθισε στην καρέκλα, του πέρασε καλώδια και τον εξέτασε με το μηχάνημα βιοανάδρασης που -όπως λένε όλοι οι ειδικοί- δεν έχει καμία ιατρική αξιοπιστία.  

Μαζωνάκης: Πώς η γιατρός έπεισε τον τραγουδιστή να κάνει πλασμαφαίρεση

Έκανε μετρήσεις στον τραγουδιστή και τα αποτελέσματα ήταν αποκαρδιωτικά για εκείνον. Ενδεικτικά, στα αποτελέσματα φαίνεται ο τραγουδιστής να ήταν κουρασμένος, απογοητευμένος, γεμάτος μίσος και θλίψη.

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Όταν ο ίδιος είδε όλα όσα κατέγραψαν αυτές οι μετρήσεις, φαίνεται πως πείστηκε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Πείστηκε, άκουσε τη γιατρό, εναπόθεσε τις ελπίδες του και τελικά έχασε τη ζωή του.
 

 

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