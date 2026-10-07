Υπόθεση Μαζωνάκη: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό

«Αδειάζει» ξανά τη σύζυγό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 13:34 Ένα... λάφυρο των πειρατών δημοπρατείται στο Cash or Trash - Θα πουληθεί;
07.10.26 , 13:24 Βίσση-Καρβέλας: «Το ηθικό δικαίωμα το διατηρεί πάντα ο δημιουργός»
07.10.26 , 13:22 Τότσικας: «Καμιά φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς - Έχουν καλλιτεχνική φλέβα»
07.10.26 , 13:13 Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»
07.10.26 , 13:12 Στους Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι το Νόμπελ Χημείας
07.10.26 , 13:00 Το πιο δυνατό πάρτι της Αθήνας μόλις ξεκίνησε στο Theama
07.10.26 , 12:50 Υπόθεση Μαζωνάκη: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό
07.10.26 , 12:43 Φίλιππος Καμπούρης: Βαρύ κατηγορητήριο για 5 κακουργήματα
07.10.26 , 12:32 Συνέντευξη Star: Τι είναι οι AI agents; Τι εργασίες έρχονται να αναλάβουν;
07.10.26 , 12:27 Ράδιο Αρβύλα: Τέλος στη συνεργασία με τον ANT1 - «Μετακομίζουν» αλλού;
07.10.26 , 12:06 Δικηγόρος Α. Βίσση: «Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια»
07.10.26 , 12:00 Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου
07.10.26 , 11:56 Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
07.10.26 , 11:52 Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα
07.10.26 , 11:51 Star Tech: Η Ίλια Τζωρτζοπούλου της Wonderful μιλά για τους AI Agents
Βίσση σε μουσικούς: «Eίστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε»
Δικηγόρος Α. Βίσση: «Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια»
Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Φαίη Σκορδά: Ταξίδι στη Θεσσαλονίκη - Το total black look που εντυπωσίασε
Κρίστα Πάικ: Ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση
Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα
Πένθος για τη Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, νεράιδα μου»
Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέο αίτημα προς τον ανακριτή κατέθεσε σήμερα μέσω των συνηγόρων του ο προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητώντας να εξεταστεί εκ νέου το κινητό του τηλέφωνο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).

Ο γιατρός παίρνει οριστικά απόσταση από τη σύζυγό του με το νέο αίτημα που κατέθεσε

Ο γιατρός παίρνει οριστικά απόσταση από τη σύζυγό του με το νέο αίτημα που κατέθεσε

Όπως είπε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο γιατρός ζητά να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με τα δεδομένα της συσκευής του, υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος αυτός είναι σημαντικός για την υπεράσπισή του.

Μαζωνάκης: Επί 24 λεπτά η γιατρός «πάλευε» να εξαφανίσει στοιχεία

Συγκεκριμένα, ζητά να διερευνηθεί εάν κατά τις κρίσιμες ημέρες και ώρες της υπόθεσης προχώρησε ο ίδιος σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας, αρχείου ή άλλου δεδομένου από το κινητό του.

Το δεύτερο αίτημα που θέτει αφορά στο περιεχόμενο των συνομιλιών και των αποθηκευμένων δεδομένων. Αυτό που ζητά είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Ο γιατρός ζητά να ελεγχθεί το κινητό του τηλέφωνο

Ο γιατρός ζητά να ελεγχθεί το κινητό του τηλέφωνο

Τρεις Νέοι Μάρτυρες Θα Καταθέσουν Στην Υπόθεση Μαζωνάκη

Στο αίτημά του προς τον ανακριτή αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Προς πληρέστερη διερεύνηση της υπό κρίση υπόθεσης και διακρίβωση της απολύτου αθωότητάς μου σε σχέση με την ανωτέρω ποινική δικογραφία, αιτούμαι όπως υποβληθεί σχετικό ερώτημα προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.)».

Η πλευρά του γιατρού υποστηρίζει ότι οι απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα μπορούν να συμβάλουν στην πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης.

Μαζωνάκης: Τα Μηνύματα Που Αντάλλαξαν Υπνοθεραπευτής - Γιατρός

Το νέο αίτημα έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ενώ ο κατηγορούμενος επιχειρεί, μέσω της υπερασπιστικής του γραμμής, να διαχωρίσει τη θέση του από ενέργειες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, έγιναν από τη σύζυγό του.

Θέλει να αποδείξει ότι δεν έχει σβήσει τίποτα από το κινητό του το διάστημα που έχει ζητηθεί η άρση απορρήτου και ότι δεν έχει αναφέρει σε καμία συνομιλία τις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης»

Θέλει να αποδείξει ότι δεν έχει σβήσει τίποτα από το κινητό του το διάστημα που έχει ζητηθεί η άρση απορρήτου και ότι δεν έχει αναφέρει σε καμία συνομιλία τις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης»

Το νέο αίτημα του γιατρού αφορά ειδικά στη δική του συσκευή και ζητά από τη ΔΕΕ να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα δύο ερωτήματα που θέτει η υπεράσπισή του.

Μαζωνάκης: Πώς η γιατρός έπεισε τον τραγουδιστή να κάνει πλασμαφαίρεση

Η αίτηση κατατέθηκε μέσω των δικηγόρων του, Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗ
 |
ΓΙΑΤΡΟΣ
 |
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
 |
ΜΕΘΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φίλιππος Καμπούρης: Βαρύ Κατηγορητήριο Για 5 Κακουργήματα
Ελλαδα
Φίλιππος Καμπούρης: Βαρύ κατηγορητήριο για 5 κακουργήματα
Η Ίλια Τζωρτζοπούλου Γενική Διευθύντρια ΝΑ Ευρώπης, Wonderful
Ελλαδα
Συνέντευξη Star: Τι είναι οι AI agents; Τι εργασίες έρχονται να αναλάβουν;
Απάτη e-ΕΦΚΑ: Καταγγελία Έφερε Το Ξήλωμα Του Κυκλώματος
Ελλαδα
Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα
Αλκέτ Ριζάι: Διαφυγή σε Αλβανία ή Κόσοβο – Η νέα μαρτυρία
Ελλαδα
Αλκέτ Ριζάι: Πιθανόν να διέφυγε σε Αλβανία ή Κόσοβο
Φίλιππος Καμπούρης
Ελλαδα
Ο Καμπούρης με χειροπέδες στον ανακριτή: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία»
Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ελλαδα
Στην Αθήνα ο Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Τι θα γίνει με το Μετρό
Απάτη ΕΦΚΑ: Στην Οικονομική Αστυνομία Γνωστοί Τραγουδιστές
Ελλαδα
Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Στην οικονομική αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές
Μαζωνάκης: Επί 24 Λεπτά Η Γιατρός Εξαφάνιζε Στοιχεία
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Επί 24 λεπτά η γιατρός «πάλευε» να εξαφανίσει στοιχεία
Τζόκερ Κλήρωση 6/10/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 06/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.200.000 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top