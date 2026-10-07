Νέο αίτημα προς τον ανακριτή κατέθεσε σήμερα μέσω των συνηγόρων του ο προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητώντας να εξεταστεί εκ νέου το κινητό του τηλέφωνο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).

Ο γιατρός παίρνει οριστικά απόσταση από τη σύζυγό του με το νέο αίτημα που κατέθεσε

Όπως είπε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο γιατρός ζητά να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με τα δεδομένα της συσκευής του, υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος αυτός είναι σημαντικός για την υπεράσπισή του.

Συγκεκριμένα, ζητά να διερευνηθεί εάν κατά τις κρίσιμες ημέρες και ώρες της υπόθεσης προχώρησε ο ίδιος σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας, αρχείου ή άλλου δεδομένου από το κινητό του.

Το δεύτερο αίτημα που θέτει αφορά στο περιεχόμενο των συνομιλιών και των αποθηκευμένων δεδομένων. Αυτό που ζητά είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Ο γιατρός ζητά να ελεγχθεί το κινητό του τηλέφωνο

Στο αίτημά του προς τον ανακριτή αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Προς πληρέστερη διερεύνηση της υπό κρίση υπόθεσης και διακρίβωση της απολύτου αθωότητάς μου σε σχέση με την ανωτέρω ποινική δικογραφία, αιτούμαι όπως υποβληθεί σχετικό ερώτημα προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.)».

Η πλευρά του γιατρού υποστηρίζει ότι οι απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα μπορούν να συμβάλουν στην πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης.

Το νέο αίτημα έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ενώ ο κατηγορούμενος επιχειρεί, μέσω της υπερασπιστικής του γραμμής, να διαχωρίσει τη θέση του από ενέργειες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, έγιναν από τη σύζυγό του.

Θέλει να αποδείξει ότι δεν έχει σβήσει τίποτα από το κινητό του το διάστημα που έχει ζητηθεί η άρση απορρήτου και ότι δεν έχει αναφέρει σε καμία συνομιλία τις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης»

Το νέο αίτημα του γιατρού αφορά ειδικά στη δική του συσκευή και ζητά από τη ΔΕΕ να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα δύο ερωτήματα που θέτει η υπεράσπισή του.

Η αίτηση κατατέθηκε μέσω των δικηγόρων του, Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού.