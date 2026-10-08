Μαζωνάκης: Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες που βρέθηκαν στις τοξικολογικές

Στο «μικροσκόπιο» οι έξι απόπειρες φλεβοκέντησης από τη γιατρό

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Και βενζοδιαζεπίνες βρέθηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη έδειξαν παρουσία βενζοδιαζεπινών, φαρμάκων με κατασταλτική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
  • Οι βενζοδιαζεπίνες χρησιμοποιούνται για άγχος, αϋπνία και επιληπτικές κρίσεις, αλλά δεν προσδιορίζουν το συγκεκριμένο φάρμακο ή τη σύνδεση με τον θάνατο.
  • Εξετάζεται και η παρουσία προποφόλης, αναισθητικού φαρμάκου που φέρεται να χορηγήθηκε από γιατρό κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.
  • Η γιατρός κατηγορείται για έξι αποτυχημένες προσπάθειες φλεβοκέντησης μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση και τη χορήγηση των ουσιών.

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φω» από τις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι πρώτες αναλύσεις στο αίμα του φαίνεται να έδειξαν και την παρουσία βενζοδιαζεπινών. 

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Οι βενζοδιαζεπίνες είναι μια κατηγορία φαρμάκων που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και έχουν κυρίως κατασταλτική δράση. 

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Ανάλογα με το φάρμακο και την περίπτωση, χρησιμοποιούνται για: 

  • άγχος και έντονη νευρικότητα  
  • κρίσεις πανικού  
  • αϋπνία  
  • επιληπτικές κρίσεις  
  • μυϊκούς σπασμούς  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται ως μέρος της καταστολής/μέθης πριν ή κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων. Μπορούν να προκαλέσουν: 

  • ηρεμία και μείωση του άγχους  
  • υπνηλία και χαλάρωση  
  • μειωμένη εγρήγορση  
  • μυϊκή χαλάρωση  
  • διαταραχή μνήμης και συντονισμού, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες δόσεις.  

Ο εντοπισμός των βενζοδιαζεπινών δεν προσδιορίζει από μόνο του ποιο φάρμακο είχε χορηγηθεί, ούτε αν και σε ποιον βαθμό συνδέεται με τον θάνατό του. Αυτό μπορεί να απαντηθεί από εξειδικευμένες εξετάσεις. 

Γιώργος Μαζωνάκης

Γιώργος Μαζωνάκης / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» και η προποφόλη 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι Αρχές εξετάζουν, παράλληλα, και την παρουσία άλλων ουσιών στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και τον πιθανό συνδυασμό τους. 

Μεταξύ των ουσιών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας είναι και η προποφόλη, που είναι αναισθητικό φάρμακο και φέρεται να έχει χορηγηθεί από την κατηγορούμενη γιατρό ως μέθη, προκειμένου να γίνει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.  

Οι αρχές εξετάζουν σε τι ποσότητα χορηγήθηκε, αλλά και από πού προμηθεύτηκε την ουσία η γιατρός.  

Η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκης

Η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκης / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Μαζωνάκης: Οι έξι απόπειρες φλεβοκέντησης μετά την κατάρρευση που ερευνούν οι Αρχές

Την ίδια ώρα, οι αρχές ερευνούν τι έγινε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, τα κρίσιμα 20 λεπτά μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να έγιναν έξι προσπάθειες φλεβοκέντησης από την κατηγορούμενη γιατρό, με την ίδια να δίνει τη δική της εκδοχή για το τι συνέβη και προσπαθούσε αλλεπάλληλα να βρει φλέβα, ώστε να επανασυνδέσει τον τραγουδιστή με το μηχάνημα.  

Ο ανακριτής τη ρώτησε τι συνέβη στις 15:22 και στις 15:54, με την ίδια να απαντά ότι ο Μαζωνάκης έκανε απότομα μια κίνηση με το χέρι και έσπασε η φλέβα. Όπως υποστήριξε, το μηχάνημα δε χτύπησε, με την ίδια να αναφέρει ότι δε γνωρίζει τον λόγο που αυτό δεν έγινε. 

Σύμφωνα με την περιγραφή της, περίμενε να ηρεμήσει ο τραγουδιστής, περιποιήθηκε το σημείο και στη συνέχεια προσπάθησε ξανά να βρει φλέβα. Όπως είπε, τελικά κατάφερε να βρει νέα φλέβα και τον επανασυνδέσει στο μηχάνημα. Ακολούθησαν, σύμφωνα με την ίδια, νέοι συναγερμοί στις 15:45, ενώ λίγο αργότερα η φλέβα έσπασε ξανά. 

Η γιατρός υποστήριξε ακόμη ότι ο Μαζωνάκης πήγε στην τουαλέτα και επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα «κανονικός». Στη συνέχεια, σύμφωνα με την απολογία της, έκανε νέες προσπάθειες στο δεξί και το αριστερό χέρι. Όπως ισχυρίστηκε, όλες ήταν ανεπιτυχείς και αποφάσισε να κάνει μία τελευταία προσπάθεια πριν διακόψει τη θεραπεία. 

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