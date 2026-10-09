Μαζωνάκης: Δεσμεύεται η κινητή και η ακίνητη περιουσία των δύο γιατρών

Θα κατασχεθεί και ό, τι υπάρχει στη θυρίδα τους από την Αρχή για το Ξέπλυμα

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Μαζωνάκης: Δεσμεύεται η κινητή και η ακίνητη περιουσία των δύο γιατρών
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διευρύνει την έρευνα με τέσσερα σοβαρά αδικήματα.
  • Συμπεριλαμβάνεται η δέσμευση τραπεζικής θυρίδας που διατηρούσαν οι γιατροί.
  • Η έρευνα εστιάζει σε κακουργηματική απάτη, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
  • Τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα για νόμιμες ενέργειες.

Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος διευρύνει την έρευνα βάζοντας στο «κάδρο» τέσσερα ακόμα σοβαρά αδικήματα .

Μαζωνάκης: «Έκανα κι εγώ πλασμαφαίρεση» - Τι κατέθεσε η κόρη των γιατρών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία πολυσέλιδη διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θυρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολωνακίου κοντά στο ιατρείο τους.

Αξίζε, , μάλιστα να σημειωθεί ότι κατά πληροφορίες η Αρχή συναινεί εκ των προτέρων ρητά στο άνοιγμα της θυρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των γιατρών

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής έστειλε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τόσο στο Κτηματολόγιο για να εντοπιστεί ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων, όσο και τις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομα τους.

Κατά πληροφορίες στο στόχαστρο της βρίσκεται το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, της αντιποίηση τους ιατρικού επαγγέλματος, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα ευρήματα της Αρχής και το πόρισμα που θα συνεχισθεί θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα για όλες τις νόμιμες ενέργειες.
 

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ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΖΩΝΑΚΗ
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