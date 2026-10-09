Μαζωνάκης: «Έκανα κι εγώ πλασμαφαίρεση» - Τι κατέθεσε η κόρη των γιατρών

Η 19χρονη ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολωνακίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών κατέθεσε ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά δεν τον είδε.
  • Η κοπέλα επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση τον Αύγουστο, με τη διαδικασία να γίνεται σε δύο φάσεις.
  • Ο κατηγορούμενος γιατρός ισχυρίζεται ότι δεν είχε ενημερωθεί για την πλασμαφαίρεση της κόρης του, γεγονός που προκάλεσε ρήξη στη σχέση του με τη σύζυγό του.
  • Ο δικηγόρος του γιατρού διαψεύδει δημοσιεύματα που τονίζουν ότι διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό με εκατομμύρια ευρώ.
  • Η ανακοίνωση του δικηγόρου καταγγέλλει την αναπαραγωγή ψευδών πληροφοριών που προσβάλλουν την προσωπικότητα του εντολέα του.

Μαρτυρία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανακριτική έρευνα σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αποτελεί η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση. Η νεαρή εξετάστηκε από τον ανακριτή για περισσότερο από μία ώρα, έπειτα από αίτημα του κατηγορούμενου πατέρα της, καθώς βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου το κρίσιμο μεσημέρι.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη φέρεται να επιβεβαίωσε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής, αλλά η ίδια δεν τον είδε. Ωστόσο, φέρεται να υποστήριξε ότι, όταν υπήρξε η αναστάτωση στο γραφείο, ο πατέρας της φέρεται να της ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ και εκείνη το έπραξε.

Η κόρη της γιατρού επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της μητέρας της σε δύο φάσεις - Intimenews

Η κόρη της γιατρού επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της μητέρας της σε δύο φάσεις - Intimenews

Ιδιαίτερο βάρος φέρεται να δόθηκε και στην πλασμαφαίρεση στην οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποβλήθηκε η 19χρονη τον περασμένο Αύγουστο.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Η κατάθεση στον ανακριτή από «πρόσωπο-κλειδί»

Η νεαρή φέρεται να επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε στη συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία, διευκρινίζοντας ότι αυτή πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Ρούλας Κουσκουρή για την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» η πρώτη θεραπεία έγινε στις 26 Αυγούστου και η δεύτερη 30 Αυγούστου. 

Την αποκάλυψη αυτή είχε κάνει αρχικά η μητέρα της, στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον εαυτό της, θέλοντας να δείξει ότι ήταν μια ακίνδυνη ιατρική πράξη και γι΄αυτό την εφάρμοσε τόσο στην κόρη της, όσο και στον εαυτό της.

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε μέθη και πλασμαφαίρεση στην κόρη της»

Παράλληλα και σε συνομιλίες εργαζομένων του ιατρείου μέσω κινητών τηλεφώνων γίνεται αναφορά στην πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε η 19χρονη και αφήνεται μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να της είχε χορηγηθεί μέθη. 

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε ενημερωθεί για την πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε η κόρη του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, το συγκεκριμένο ζήτημα φέρεται να συνέβαλε στην οριστική ρήξη με τη σύζυγό του.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός δε διαθέτει λογαριασμό στο εξωτερικό»

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του ιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Τέλλος Αγαπηνός, με ανακοίνωσή του διαψεύδει δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο εντολέας του διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, με καταθέσεις εκατομμυρίων. 

«Εκ μέρους του εντολέα μας, διαψεύδουμε με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την απολύτως αναληθή και ανυπόστατη πληροφορία ότι δήθεν εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός του στο εξωτερικό με καταθέσεις δήθεν “εκατομμυρίων ευρώ”, επικαλούμενα μάλιστα υποτιθέμενες διαρροές από δήθεν  “επίσημες πηγές”», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Αγαπηνός και συνεχίζει: 

«Ο γιατρός δε διαθέτει στην αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομα του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/ φορολογικά του στοιχεία  είναι απολύτως διαυγή.  Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης».

Καλεί μάλιστα τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν την αναπαραγωγή της πληροφορίας αυτής και υπογραμμίζει ότι «η ανεξέλεγκτη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών, ιδίως όταν αυτές αποδίδονται αορίστως σε δήθεν επίσημες πηγές, προσβάλλει την προσωπικότητα και το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα μας, υπονομεύει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά σοβαρή ποινική υπόθεση».

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