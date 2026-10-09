Στο μικροσκόπιο των αρχών για την υπόθεση Μαζωνάκη βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των γιατρών της Καρνεάδου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν, πέρα από τα δηλωμένα εισοδήματα, υπήρχαν και αδήλωτες συναλλαγές.

Στο πλαίσιο των καταγγελιών που έχουν γίνει, έχει αναφερθεί ότι φέρεται να προτεινόταν σε ασθενείς η πληρωμή χωρίς την έκδοση απόδειξης, με αντάλλαγμα μια μικρή έκπτωση. Οι σχετικές αναφορές αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, τα εισοδήματα που δηλώθηκαν για το 2025 προκαλούν αίσθηση, καθώς ο συνολικός ακαθάριστος τζίρος του ζευγαριού ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη γιατρός δήλωσε ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 684.000 ευρώ, ενώ ο σύζυγός της, που είναι παθολόγος, δήλωσε 397.000 ευρώ.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του ζευγαριού ανέρχεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, σε περίπου 330.000 ευρώ, ενώ ο φόρος που καλούνται να καταβάλουν υπολογίζεται σε 111.000 ευρώ.

Παράλληλα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία ύψους 9.000 ευρώ δηλώνει μόνο η γιατρός.

Τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν δηλωμένα οικονομικά στοιχεία και δεν αποτελούν, από μόνα τους, ένδειξη φορολογικής παράβασης. Το ζητούμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν υπήρχαν και άλλα έσοδα που δεν είχαν δηλωθεί.

2.700 ευρώ για την Καρνεάδου και 1.800 ευρώ για την κατοικία στο Ψυχικό

Τα οικονομικά δεδομένα συνδέονται και με τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μηνιαίο ενοίκιο για τον χώρο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, ανερχόταν σε 2.700 ευρώ, ενώ για την κατοικία τους στην οδό Κορυτσάς, στο Παλαιό Ψυχικό, κατέβαλλαν 1.800 ευρώ.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται σε μια συγκεκριμένη πρόβλεψη του μισθωτηρίου για την κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό.

Σε έγγραφο αναφέρεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης μέρους του και ως ιατρείου ή ως έδρας ιατρικής εταιρείας που θα συστήσουν οι μισθωτές, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί η απαραίτητη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Η συγκεκριμένη διατύπωση δημιουργεί ερωτήματα για το ενδεχόμενο να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χώροι της κατοικίας και για επαγγελματικούς σκοπούς.

Η έρευνα των αρχών για τα οικονομικά του ζευγαριού συνεχίζεται.

