Μαζωνάκης: Ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ το ακαθάριστο εισόδημα των γιατρών

2.700 ευρώ το ενοίκιο στην Καρνεάδου - 1.800 για τη βίλα στο Ψυχικό

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (8/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η υπόθεση Μαζωνάκη αφορά τους γιατρούς της Καρνεάδου και τις οικονομικές τους δραστηριότητες, με έρευνα για πιθανές αδήλωτες συναλλαγές.
  • Ο συνολικός ακαθάριστος τζίρος του ζευγαριού ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, με δηλωμένα έσοδα 684.000 ευρώ για τη γιατρό και 397.000 ευρώ για τον σύζυγό της.
  • Το φορολογητέο εισόδημα του ζευγαριού ανέρχεται σε περίπου 330.000 ευρώ, με φόρο 111.000 ευρώ.
  • Η γιατρός δηλώνει επίσης 9.000 ευρώ από ακίνητη περιουσία, ενώ ερευνάται η πιθανότητα αδήλωτων εσόδων.
  • Οι μηνιαίες ενοικιάσεις των κατοικιών τους ανέρχονται σε 2.700 ευρώ και 1.800 ευρώ, με ερωτήματα για επαγγελματική χρήση των χώρων.

Στο μικροσκόπιο των αρχών για την υπόθεση Μαζωνάκη βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των γιατρών της Καρνεάδου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν, πέρα από τα δηλωμένα εισοδήματα, υπήρχαν και αδήλωτες συναλλαγές.

Στο πλαίσιο των καταγγελιών που έχουν γίνει, έχει αναφερθεί ότι φέρεται να προτεινόταν σε ασθενείς η πληρωμή χωρίς την έκδοση απόδειξης, με αντάλλαγμα μια μικρή έκπτωση. Οι σχετικές αναφορές αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, τα εισοδήματα που δηλώθηκαν για το 2025 προκαλούν αίσθηση, καθώς ο συνολικός ακαθάριστος τζίρος του ζευγαριού ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

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Ειδικότερα, η κατηγορούμενη γιατρός δήλωσε ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 684.000 ευρώ, ενώ ο σύζυγός της, που είναι παθολόγος, δήλωσε 397.000 ευρώ.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του ζευγαριού ανέρχεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, σε περίπου 330.000 ευρώ, ενώ ο φόρος που καλούνται να καταβάλουν υπολογίζεται σε 111.000 ευρώ.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του ζευγαριού ανέρχεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, σε περίπου 330.000 ευρώ, ενώ ο φόρος που καλούνται να καταβάλουν υπολογίζεται σε 111.000 ευρώ.

Παράλληλα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία ύψους 9.000 ευρώ δηλώνει μόνο η γιατρός.

Τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν δηλωμένα οικονομικά στοιχεία και δεν αποτελούν, από μόνα τους, ένδειξη φορολογικής παράβασης. Το ζητούμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν υπήρχαν και άλλα έσοδα που δεν είχαν δηλωθεί.

2.700 ευρώ για την Καρνεάδου και 1.800 ευρώ για την κατοικία στο Ψυχικό

Τα οικονομικά δεδομένα συνδέονται και με τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μηνιαίο ενοίκιο για τον χώρο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, ανερχόταν σε 2.700 ευρώ, ενώ για την κατοικία τους στην οδό Κορυτσάς, στο Παλαιό Ψυχικό, κατέβαλλαν 1.800 ευρώ.

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2.700 ευρώ για την Καρνεάδου και 1.800 ευρώ για την κατοικία στο Ψυχικό

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται σε μια συγκεκριμένη πρόβλεψη του μισθωτηρίου για την κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό.

Σε έγγραφο αναφέρεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης μέρους του και ως ιατρείου ή ως έδρας ιατρικής εταιρείας που θα συστήσουν οι μισθωτές, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί η απαραίτητη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Η συγκεκριμένη διατύπωση δημιουργεί ερωτήματα για το ενδεχόμενο να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χώροι της κατοικίας και για επαγγελματικούς σκοπούς.

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Η έρευνα των αρχών για τα οικονομικά του ζευγαριού συνεχίζεται.
 

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