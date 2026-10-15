First Dates: «Βλέπω γάμο μεγάλο» - Σήμερα στις 21:00 στο Star

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει στην Ελλάδα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.
  • Έξι singles με διαφορετικές ιστορίες αναζητούν τον έρωτα στο εστιατόριο του First Dates.
  • Η εκπομπή προσφέρει ρομαντικές συναντήσεις και ευκαιρίες για δεύτερα ραντεβού.
  • Οι συμμετέχοντες γράφουν προσωπικά μηνύματα που ανταλλάσσουν πριν το τέλος της βραδιάς.
  • Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή με φιλικό προσωπικό και ποιοτικό φαγητό.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο….ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

First Dates: «Βλέπω γάμο μεγάλο» - Σήμερα στις 21:00 στο Star

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

First Dates: «Βλέπω γάμο μεγάλο» - Σήμερα στις 21:00 στο Star
Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Το First Dates, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη βράδυ, δίνει την ευκαιρία σε νέα άτομα να γνωριστούν, σε νέους έρωτες να γεννηθούν, ανοίγοντας τον δρόμο για δεύτερα ραντεβού. Έξι singles, με διαφορετικές ιστορίες, ξεχωριστές προσωπικότητες και τις δικές τους προσδοκίες, επισκέπτονται το εστιατόριο του έρωτα αναζητώντας το άλλο τους μισό. Θα καταφέρουν να βρουν αυτό που ψάχνουν ή η βραδιά κρύβει εκπλήξεις και ανατροπές;

Η γοητευτική Ιωάννα έρχεται στο First Dates από τη Θεσσαλονίκη και ελπίζει να της χαμογελάσει επιτέλους η τύχη και να αφήσει πίσω της τις απογοητεύσεις του παρελθόντος. Με αέρα Gen Z και αφοπλιστική άνεση, ζητά από τη Ζεν ακριβώς αυτό που θέλει να βρει σε έναν άντρα! Ο 20χρονος Γιώργος αγαπά την κλασική μουσική, τις μηχανές και τα τατουάζ. Θα καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον της και να αποδειχθεί ο άντρας των ονείρων της; Ή μήπως θα προστεθεί κι αυτός στη λίστα των απογοητεύσεών της;

Η Λυδία έχει κουραστεί από το dating της γενιάς της και έρχεται στο First Dates αναζητώντας την ουσιαστική σύνδεση, με συναίσθημα και βάθος. Είναι ένα κορίτσι της τέχνης και η συναισθηματική της φύση δεν ταιριάζει κάποιες φορές με τους καταιγιστικούς ρυθμούς της σημερινής εποχής. Ο Σπύρος είναι η επιτομή του «καλού παιδιού»: έχει χιούμορ, είναι ρομαντικός και δεν έχει κανένα red flag. Τουλάχιστον αυτό πιστεύει ο ίδιος. Άραγε, μετά το ραντεβού τους, θα το επιβεβαιώσει και η Λυδία;

Η Κατερίνα έρχεται στο First Dates γεμάτη ζωντάνια, κέφι και κρητικό αέρα για να βάλει «φωτιά» στο εστιατόριο του έρωτα με την αστείρευτη ενέργειά της! Δεν θα μπορούσε να συναντήσει κανέναν άλλο πέρα από τον Μανώλη, έναν άντρα που απολαμβάνει τη ζωή και την καλοπέραση! Θα ενδώσει, όμως, η Κατερίνα στα ερωτικά του καλέσματα ή θα σφυρίξει πρόωρα και άδοξα τη λήξη αυτού του ραντεβού;
Τρία ραντεβού, έξι διαφορετικές προσωπικότητες και ο έρωτας πάντα σε πρώτο πλάνο στο First Dates!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.
Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.
Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.
Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!
Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!
Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!
Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο
«γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!
Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

First Dates: «Βλέπω γάμο μεγάλο» - Σήμερα στις 21:00 στο Star

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!
Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός
Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Μερτζάνη
Project Manager: Μάνος Βουράκης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής
Αρχισυνταξία: Έλλη Παπαμαργαρή
Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα
Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions
#FirstDatesGR #StarChannelTV

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