Ο Μανώλης έκανε είσοδο στο τηλεοπτικό εστιατόριο με τον δικό του, απαράμιλλο τρόπο: κρατώντας κομπολόι, σφυρίζοντας δυνατά και βαστώντας δύο εντυπωσιακές ανθοδέσμες - μία για την «κουμπάρα» του, Ζενεβιέβ Μαζαρί, και μία για την κυρία που θα συναντούσε!

Με την ανεξάντλητη ενέργειά του πλημμύρισε αμέσως τον χώρο, ενώ τα σφυρίγματά του ήταν τόσο ηχηρά που η παρουσιάστρια αναρωτήθηκε αστειευόμενη αν είχε καταπιεί... σφυρίχτρα!

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«Από μένα έχεις πάρει 10!», του είπε ενθουσιασμένη η Ζενεβιέβ, με τον ίδιο να μην κρύβει τις διαθέσεις του και να της απαντά πως περιμένει σύντομα να γίνουν κουμπάροι.

Έχοντας στο ενεργητικό του δύο γάμους, ο εκρηκτικός Μανώλης από τη Σαντορίνη αναζητά μια γυναίκα με χιούμορ για να κάνει ένα ολικό restart στη ζωή του. Μόλις δε έμαθε ότι το ραντεβού του, η Κατερίνα, είναι ξανθιά, γαλανομάτα και με καταγωγή από την Κρήτη, η ανυπομονησία του χτύπησε «κόκκινο».

First Dates: Ο Μανώλης ενθουσιάστηκε με την Κατερίνα

Η πρώτη τους επαφή ήταν εξίσου εντυπωσιακή: αφού τη φίλησε σταυρωτά, προχώρησε αμέσως σε μια βαρυσήμαντη πρόβλεψη: «Βλέπω γάμο μεγάλο!».

Μιλώντας στη συνέχεια στην κάμερα, παραδέχτηκε πως η κίνησή του να τη φιλήσει ήταν εντελώς αυθόρμητη, ενώ για την πρώτη εικόνα της Κατερίνας δήλωσε με έκδηλο ενθουσιασμό: «Πολύ ωραία, εμφανίσιμη, ακριβώς όπως την ήθελα!».

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