First Dates: Ο Μανώλης μπήκε με θόρυβο και δήλωσε... «Βλέπω γάμο μεγάλο!»

Με τα σφυρίγματά του σήκωσε το εστιατόριο στο πόδι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μανώλης εισήλθε στο τηλεοπτικό εστιατόριο με εντυπωσιακό τρόπο, κρατώντας κομπολόι και ανθοδέσμες.
  • Δήλωσε ότι βλέπει γάμο με την κοπέλα του ραντεβού, Κατερίνα, και επιθυμεί να γίνουν κουμπάροι με τη Ζενεβιέβ.
  • Αναζητά γυναίκα με χιούμορ για νέο ξεκίνημα στη ζωή του, έχοντας ήδη δύο γάμους στο παρελθόν.
  • Η Κατερίνα τον ενθουσίασε με την εμφάνισή της, την περιέγραψε ως πολύ ωραία και εμφανίσιμη.
  • Η πρώτη τους επαφή περιλάμβανε ένα αυθόρμητο φιλί και θετικές προβλέψεις για το μέλλον.

Ο Μανώλης έκανε είσοδο στο τηλεοπτικό εστιατόριο με τον δικό του, απαράμιλλο τρόπο: κρατώντας κομπολόι, σφυρίζοντας δυνατά και βαστώντας δύο εντυπωσιακές ανθοδέσμες - μία για την «κουμπάρα» του, Ζενεβιέβ Μαζαρί, και μία για την κυρία που θα συναντούσε!

Με την ανεξάντλητη ενέργειά του πλημμύρισε αμέσως τον χώρο, ενώ τα σφυρίγματά του ήταν τόσο ηχηρά που η παρουσιάστρια αναρωτήθηκε αστειευόμενη αν είχε καταπιεί... σφυρίχτρα!

First Dates: Ο Μανώλης αποφάσισε να δώσει τρίτη ευκαιρία στον έρωτα

First Dates: Ο Μανώλης αποφάσισε να δώσει τρίτη ευκαιρία στον έρωτα

«Από μένα έχεις πάρει 10!», του είπε ενθουσιασμένη η Ζενεβιέβ, με τον ίδιο να μην κρύβει τις διαθέσεις του και να της απαντά πως περιμένει σύντομα να γίνουν κουμπάροι.

Έχοντας στο ενεργητικό του δύο γάμους, ο εκρηκτικός Μανώλης από τη Σαντορίνη αναζητά μια γυναίκα με χιούμορ για να κάνει ένα ολικό restart στη ζωή του. Μόλις δε έμαθε ότι το ραντεβού του, η Κατερίνα, είναι ξανθιά, γαλανομάτα και με καταγωγή από την Κρήτη, η ανυπομονησία του χτύπησε «κόκκινο».

First Dates: Ο Μανώλης ενθουσιάστηκε με την Κατερίνα 

First Dates: Ο Μανώλης ενθουσιάστηκε με την Κατερίνα 

Η πρώτη τους επαφή ήταν εξίσου εντυπωσιακή: αφού τη φίλησε σταυρωτά, προχώρησε αμέσως σε μια βαρυσήμαντη πρόβλεψη: «Βλέπω γάμο μεγάλο!».

Μιλώντας στη συνέχεια στην κάμερα, παραδέχτηκε πως η κίνησή του να τη φιλήσει ήταν εντελώς αυθόρμητη, ενώ για την πρώτη εικόνα της Κατερίνας δήλωσε με έκδηλο ενθουσιασμό: «Πολύ ωραία, εμφανίσιμη, ακριβώς όπως την ήθελα!».

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