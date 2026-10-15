Sneak preview: Η ετεροθαλής αδελφή της Μαρίνας «εισβάλλει» στα Φαντάσματα!

Ο ξεκαρδιστικός διάλογος ανάμεσα στον Ταγματάρχη και τη Μαρίνα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Ετοιμαστείτε! Την Κυριακή 18/10 στις 21:00 έρχεται νέο επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα μέσα από τη συχνότητα του Star. 

Η «Μαρίνα» συζητά με τον Ταγματάρχη Αθανάσιο Καρκαλέντζο για την άφιξή της ετεροθαλούς αδερφής της και ο διάλογος είναι ξεκαρδιστικός. 

Sneak preview: Η ετεροθαλής αδελφή της Μαρίνας «εισβάλλει» στα Φαντάσματα!

«Τα Φαντάσματα»: Η Μαρίνα θέλει καντάδα και ο Χάρης... στραπατσάδα

«Λέγε γρήγορα, ελπίζω να έχεις πιάσει λαβράκι» λέει η Μαρίνα στον Ταγματάρχη Αθανάσιο Καρκαλέντζο, που λειτουργεί ως η «στρατιωτική αρχή» και ο άτυπος διοικητής της παράξενης αυτής κοινότητας των πνευμάτων με εκείνον να απαντά:

Sneak preview: Η ετεροθαλής αδελφή της Μαρίνας «εισβάλλει» στα Φαντάσματα!

«Έχει στην κατοχή της μία ταξιδιωτική τσάντα, μέσα σ’ αυτή υπάρχει, μία μικρότερη και μέσα σε αυτή μία ακόμη πιο μικρή και μέσα σ΄αυτή μία λαβίδα, ένα καθρεφτάκι, και ένα κοκκινάδι για τα χείλη, επίσης έχει στην κατοχή της μία συσκευή επικοινωνίας, με αυτό επικοινώνησε με το Αρχηγείο της και την άκουσα να λέει «το τσίμπησαν και έπειτα «το φάγανε», μιλούσαν συνθηματικά», όπως είδαμε στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». 

Sneak preview: Η ετεροθαλής αδελφή της Μαρίνας «εισβάλλει» στα Φαντάσματα!
 

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Ο διάλογος συνεχίζεται με τον Ταγματάρχη να λέει στην τηλεοπτική Μαρίνα πως εκείνη που εμφανίστηκε ως αδερφή της, δεν είναι αδερφή της,  αλλά... Πράκτορας της Γκεστάμπο σε μυστική υπηρεσία.

Η συνέχεια του επεισοδίου την Κυριακή στις 21:00. Κάντε λίγη υπομονή. 
 

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
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ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
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