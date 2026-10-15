Ετοιμαστείτε! Την Κυριακή 18/10 στις 21:00 έρχεται νέο επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα μέσα από τη συχνότητα του Star.

Η «Μαρίνα» συζητά με τον Ταγματάρχη Αθανάσιο Καρκαλέντζο για την άφιξή της ετεροθαλούς αδερφής της και ο διάλογος είναι ξεκαρδιστικός.

«Λέγε γρήγορα, ελπίζω να έχεις πιάσει λαβράκι» λέει η Μαρίνα στον Ταγματάρχη Αθανάσιο Καρκαλέντζο, που λειτουργεί ως η «στρατιωτική αρχή» και ο άτυπος διοικητής της παράξενης αυτής κοινότητας των πνευμάτων με εκείνον να απαντά:

«Έχει στην κατοχή της μία ταξιδιωτική τσάντα, μέσα σ’ αυτή υπάρχει, μία μικρότερη και μέσα σε αυτή μία ακόμη πιο μικρή και μέσα σ΄αυτή μία λαβίδα, ένα καθρεφτάκι, και ένα κοκκινάδι για τα χείλη, επίσης έχει στην κατοχή της μία συσκευή επικοινωνίας, με αυτό επικοινώνησε με το Αρχηγείο της και την άκουσα να λέει «το τσίμπησαν και έπειτα «το φάγανε», μιλούσαν συνθηματικά», όπως είδαμε στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».





Ο διάλογος συνεχίζεται με τον Ταγματάρχη να λέει στην τηλεοπτική Μαρίνα πως εκείνη που εμφανίστηκε ως αδερφή της, δεν είναι αδερφή της, αλλά... Πράκτορας της Γκεστάμπο σε μυστική υπηρεσία.

Η συνέχεια του επεισοδίου την Κυριακή στις 21:00. Κάντε λίγη υπομονή.

