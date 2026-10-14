First Dates: Η αποκάλυψη για το pole dancing που άφησε άφωνο τον Λάμπρο!

Ενθουσιάστηκε ο 27χρονος με τον χορό που κάνει η Χριστίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα αποκάλυψε στον Λάμπρο ότι ασχολείται με το pole dancing κατά τη διάρκεια του ραντεβού τους στο First Dates.
  • Ο Λάμπρος, αρχικά αμήχανος, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του με την απρόσμενη αποκάλυψη.
  • Η Χριστίνα διόρθωσε τον Λάμπρο με χιούμορ σχετικά με την ορολογία του pole dancing.
  • Ο Λάμπρος σχολίασε ότι πολλοί άντρες θα ήθελαν να δουν pole dancing αφιερωμένο σε αυτούς.
  • Η συζήτηση είχε χιουμοριστική διάθεση και ανέδειξε τη χημεία μεταξύ των δύο.

Η ατμόσφαιρα ανάμεσα στον Λάμπρο και τη Χριστίνα ήταν χαλαρή από την αρχή του ραντεβού τους στο First Dates, αλλά η κουβέντα για τα ενδιαφέροντά τους απογείωσε τη χημεία τους.

First Dates: Η Χριστίνα αποκάλυψε την ενασχόλησή της με το pole dancing

First Dates: Η Χριστίνα αποκάλυψε την ενασχόλησή της με το pole dancing

Όλα ξεκίνησαν όταν η συζήτηση ήρθε στον αθλητισμό. Ο Λάμπρος, προσπαθώντας να το παίξει διορατικός, επιχείρησε να μαντέψει το είδος του χορού που κάνει η Χριστίνα, πετώντας στο τραπέζι την ιδέα των λάτιν χορών. Η Χριστίνα, βλέποντας την αμηχανία και τη «ξινή φάτσα» του, τον προσγείωσε αμέσως στην πραγματικότητα αποκαλύπτοντας πως ασχολείται με το pole dancing. Η αντίδραση του Λάμπρου ήταν ακαριαία: «Οκέι, ενθουσιάστηκα, δεν το περίμενα!». 

First Dates: Ο Λάμπρος πλήρωσε για όλους κι άφησε γερό φιλοδώρημα

First Dates: Η αποκάλυψη της Χριστίνας για το pole dancing ενθουσίασε τον Λάμπρο!

First Dates: Η αποκάλυψη της Χριστίνας για το pole dancing ενθουσίασε τον Λάμπρο!

First Dates: Η αποκάλυψη για το pole dancing που άφησε άφωνο τον Λάμπρο!

Η κουβέντα φούντωσε όταν ο Λάμπρος ζήτησε να μάθει αν υπάρχουν οπτικές «αποδείξεις». Η Χριστίνα επιβεβαίωσε την ύπαρξη βίντεο, με τον Λάμπρο να προσπαθεί να περιγράψει την εικόνα χρησιμοποιώντας τη λέξη «καβάλημα». Εκεί η Χριστίνα τον έβαλε αμέσως στη θέση του, διορθώνοντάς τον με χιούμορ: «Δεν είναι άλογο να το καβαλάς, στο στύλο ονομάζεται!». 

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First Dates: «Ποιος άντρας δε θα ήθελε να του κάνει μια γυναίκα pole dancing», παραδέχτηκε ο Λάμπρος

First Dates: «Ποιος άντρας δε θα ήθελε να του κάνει μια γυναίκα pole dancing;», παραδέχτηκε ο Λάμπρος

Ο Λάμπρος, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, εξέφρασε την αντρική πλευρά του θέματος με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Αναρωτήθηκε φωνητά «Ποιος άντρας δε θα ήθελε να του κάνει μια γυναίκα pole dancing, αφιερωμένο για πάρτη του;», ενώ δεν παρέλειψε να συγκρίνει την κατάσταση με την έξοδο στα στριπτιτζάδικα, σχολιάζοντας γελώντας πως: «Εδώ άλλοι δίνουν λεφτά για να τους κάνουν οι άλλες, άλλο να το έχεις έτοιμο!».

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