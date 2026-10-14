First Dates: Ο Λάμπρος πλήρωσε για όλους κι άφησε γερό φιλοδώρημα

«Είσαι πολύ large ρε Λάμπρο!»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.26 , 23:41 Η κακοκαιρία «σαρώνει» την Κωνσταντινούπολη - Νεκρός ένας 14χρονος
14.10.26 , 23:34 Μια συζήτηση ανάβει τα αίματα στο νέο επεισόδιο του First Dates
14.10.26 , 23:28 Ο Πέτρος Λαγούτης μιλά για τον χωρισμό του: «Γίνεται πάντα για καλό»
14.10.26 , 23:05 Ετεοκλής Παύλου: Όσα έγραψε 13 χρόνια από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του
14.10.26 , 23:04 Μεταμόρφωση: Επεισοδιακή καταδίωξη - ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα
14.10.26 , 22:45 First Dates: Το swap πέτυχε! Τα δύο νέα ζευγάρια αποφάσισαν να ξαναβγουν!
14.10.26 , 22:43 First Dates: Ο Λάμπρος πλήρωσε για όλους κι άφησε γερό φιλοδώρημα
14.10.26 , 22:35 First Dates: Η αποκάλυψη για το pole dancing που άφησε άφωνο τον Λάμπρο!
14.10.26 , 22:33 Ελένη Χατζίδου: «Με κλέψανε κανονικότατα, με πιάσανε κοροΐδο»
14.10.26 , 22:20 First Dates: Δεν έχει ξανασυμβεί - Οι κολλητές αντάλλαξαν συνοδούς!
14.10.26 , 22:15 First Dates: «Είσαι λίγο αδιάβαστος» – Η Δήμητρα τεστάρει τον Λάμπρο!
14.10.26 , 22:13 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πιο ακριβό στην Ευρώπη απ’ ότι στην Ελλάδα
14.10.26 , 22:05 Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου
14.10.26 , 21:54 Παλαιολόγου για Μαζωνάκη: «Ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου»
14.10.26 , 21:37 Χαλκιδική: Μυστήριο με τον θάνατο 51χρονης κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης
Γκίλφοϊλ: Αυτές είναι οι καταγγελίες Ντίτερς που την οδήγησαν σε παραίτηση
Kαιρός: Έρχεται νέος γύρος βροχοπτώσεων και πτώση θερμοκρασίας
Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Αντριέλα: «Οι γιατροί μου έδιναν 5% ελπίδα για να ζήσω»
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
10 τραγούδια του Καρβέλα που δεν έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση
Kακοκαιρία Ρόδος: Ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να επιστρέψει στα παιδιά του
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
First Dates: Ενοχλημένη η Χριστίνα: «Αυτή είναι πολύ προσωπική ερώτηση»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάμπρος ξεκίνησε το ραντεβού του με τη Δήμητρα αλλά άλλαξε παρτενέρ με τον Αλέξανδρο.
  • Ο 27χρονος πλήρωσε τον λογαριασμό και άφησε γενναιόδωρο φιλοδώρημα στη Γεωργία.
  • Η Γεωργία επαίνεσε τον Λάμπρο για τη γενναιοδωρία του, προκαλώντας χειροκροτήματα.
  • Η Χριστίνα, νέα συμμετοχή, δήλωσε ότι ο Λάμπρος την ξύπνησε κατά τη διάρκεια του ραντεβού.
  • Ο Αλέξανδρος φαινόταν να απολαμβάνει τη νέα του παρέα.

Ο Λάμπρος ξεκίνησε το ραντεβού του με τη Δήμητρα, αλλά στην πορεία άλλαξε παρτενέρ, σε μια επική ανατροπή που δεν έχει ξαναγίνει στο First Dates!

First Dates: Δεν έχει ξανασυμβεί - Οι κολλητές αντάλλαξαν συνοδούς!

Ο 27χρονος, αφού έκανε ξεκάθαρο ότι στο πρώτο ραντεβού πληρώνει πάντα ο άντρας, ανέλαβε τον λογαριασμό, ενώ κέρασε και τον Αλέξανδρο, με τον οποίο αντάλλαξαν συνοδούς.

First Dates: Ο Λάμπρος ανέλαβε τα έξοδα για όλους!

First Dates: Ο Λάμπρος ανέλαβε τα έξοδα για όλους!

First Dates: Ενοχλημένη η Χριστίνα: «Αυτή είναι πολύ προσωπική ερώτηση»

Μάλιστα, δεν δέχτηκε να πάρει πίσω ρέστα, αφήνοντας γενναιόδωρο πουρμπουάρ στη Γεωργία, η οποία σχολίασε με ενθουσιασμό: «Είσαι πολύ large ρε Λάμπρο!», προτρέποντας τους θαμώνες να χειροκροτήσουν.

First Dates: Η μπηχτή της Χριστίνας με αποδέκτη τον Αλέξανδρο

First Dates: Η μπηχτή της Χριστίνας με αποδέκτη τον Αλέξανδρο

Η Χριστίνα ήρθε για πρώτη φορά στο First Dates, αλλά κατάφερε να τα ζήσει όλα, ενώ παραδέχτηκε: «Με ξύπνησε πάρα πολύ ο Λάμπρος, γιατί κόντευα να κοιμηθώ».

First Dates: Το swap πέτυχε! Τα δύο νέα ζευγάρια αποφάσισαν να ξαναβγουν!

Με τη δήλωσή της αυτή θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Αλέξανδρο, ο οποίος πάντως φαινόταν να απολαμβάνει τη νέα του παρέα.

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

First Dates Τρέιλερ 15/10/2026 Ο Πιο Κεφάτος Παίκτης
Media
Μια συζήτηση ανάβει τα αίματα στο νέο επεισόδιο του First Dates
First Dates
Media
First Dates: Η αποκάλυψη για το pole dancing που άφησε άφωνο τον Λάμπρο!
First Dates
Media
First Dates: Δεν έχει ξανασυμβεί - Οι κολλητές αντάλλαξαν συνοδούς!
First Dates
Media
First Dates: Ενοχλημένη η Χριστίνα: «Αυτή είναι πολύ προσωπική ερώτηση»
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Το τριπλό «ρ» δεν έφτανε – Λύσε τον γρίφο της Ελένης
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Το... σταυροπόδι της Σάρον Στόουν «έψησε» τους αγοραστές;
Cash or Trash Τρέιλερ 14/10/26
Media
Cash or Trash: Έρχονται τα πιο όμορφα ζευγάρια ναυτικών αντικειμένων
First Dates: Aυτά είναι «ζευγάρια» του αποψινού επεισοδίου
Media
First Dates: Aυτά είναι τα «ζευγάρια» του αποψινού επεισοδίου
GNTM 7: Ο Χρύσανθος Χαρακτήρισε Ύπουλη Την Κίνηση Του Γιάννη
Media
Xρύσανθος GNTM: «Ήταν ύπουλη η κίνηση του Γιάννη»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top