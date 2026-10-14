Ο Λάμπρος ξεκίνησε το ραντεβού του με τη Δήμητρα, αλλά στην πορεία άλλαξε παρτενέρ, σε μια επική ανατροπή που δεν έχει ξαναγίνει στο First Dates!
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Ο 27χρονος, αφού έκανε ξεκάθαρο ότι στο πρώτο ραντεβού πληρώνει πάντα ο άντρας, ανέλαβε τον λογαριασμό, ενώ κέρασε και τον Αλέξανδρο, με τον οποίο αντάλλαξαν συνοδούς.
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Μάλιστα, δεν δέχτηκε να πάρει πίσω ρέστα, αφήνοντας γενναιόδωρο πουρμπουάρ στη Γεωργία, η οποία σχολίασε με ενθουσιασμό: «Είσαι πολύ large ρε Λάμπρο!», προτρέποντας τους θαμώνες να χειροκροτήσουν.
Η Χριστίνα ήρθε για πρώτη φορά στο First Dates, αλλά κατάφερε να τα ζήσει όλα, ενώ παραδέχτηκε: «Με ξύπνησε πάρα πολύ ο Λάμπρος, γιατί κόντευα να κοιμηθώ».
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Με τη δήλωσή της αυτή θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Αλέξανδρο, ο οποίος πάντως φαινόταν να απολαμβάνει τη νέα του παρέα.
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