Ο Λάμπρος ξεκίνησε το ραντεβού του με τη Δήμητρα, αλλά στην πορεία άλλαξε παρτενέρ, σε μια επική ανατροπή που δεν έχει ξαναγίνει στο First Dates!

Ο 27χρονος, αφού έκανε ξεκάθαρο ότι στο πρώτο ραντεβού πληρώνει πάντα ο άντρας, ανέλαβε τον λογαριασμό, ενώ κέρασε και τον Αλέξανδρο, με τον οποίο αντάλλαξαν συνοδούς.

First Dates: Ο Λάμπρος ανέλαβε τα έξοδα για όλους!

Μάλιστα, δεν δέχτηκε να πάρει πίσω ρέστα, αφήνοντας γενναιόδωρο πουρμπουάρ στη Γεωργία, η οποία σχολίασε με ενθουσιασμό: «Είσαι πολύ large ρε Λάμπρο!», προτρέποντας τους θαμώνες να χειροκροτήσουν.

First Dates: Η μπηχτή της Χριστίνας με αποδέκτη τον Αλέξανδρο

Η Χριστίνα ήρθε για πρώτη φορά στο First Dates, αλλά κατάφερε να τα ζήσει όλα, ενώ παραδέχτηκε: «Με ξύπνησε πάρα πολύ ο Λάμπρος, γιατί κόντευα να κοιμηθώ».

Με τη δήλωσή της αυτή θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Αλέξανδρο, ο οποίος πάντως φαινόταν να απολαμβάνει τη νέα του παρέα.

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