Οι δρόμοι της Χριστίνας και του Αλέξανδρου διασταυρώθηκαν στο First Dates!

Συζητώντας μεταξύ τους, γρήγορα διαπίστωσαν πως οι κόσμοι τους απέχουν πολύ. Ο Αλέξανδρος προτιμά μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, σε αντίθεση με τη Χριστίνα, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως αληθινό party animal!

Τα πράγματα πήραν μια απρόσμενη τροπή όταν ο Αλέξανδρος της έκανε μια ερώτηση που την ξάφνιασε φανερά. «Πιστεύεις;», τη ρώτησε, με τη Χριστίνα να αποφεύγει διακριτικά την απάντηση, ξεκαθαρίζοντας:

First Dates: Ο Αλέξανδρος δεν περίμενε αυτήν την αντίδραση

«Αυτή είναι πολύ προσωπική ερώτηση. Δεν θα στην απαντήσω. Δεν ξέρω... Δεν είναι συζητήσεις που κάνεις σε ένα πρώτο ραντεβού αυτές, πιστεύω».

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, εξήγησε τη θέση της: «Θεωρώ ότι τα πιστεύω κάποιου ανθρώπου, είτε είναι σε θρησκευτικό είτε σε πολιτικό επίπεδο, είναι πολύ προσωπικά. Τα μοιράζεσαι αφού υπάρξει μια οικειότητα με κάποιον».

First Dates: Η ερώτηση που ενόχλησε τη Χριστίνα

Το ραντεβού τους μπορεί να μην ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, όμως το ερώτημα παραμένει: Θα καταφέρουν να βρουν χημεία ή θα πάει στράφι το ταξίδι της Χριστίνας, η οποία –θυμίζουμε– ταξίδεψε μέχρι την Αθήνα από την Κομοτηνή αποκλειστικά για να βρει τον έρωτα;

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