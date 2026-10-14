Η Χριστίνα και η Δήμητρα άφησαν για λίγο τη φοιτητική τους ζωή στην Κομοτηνή για να ζήσουν από κοντά την εμπειρία του First Dates, το οποίο μέχρι πρότινος παρακολουθούσαν φανατικά από την τηλεόραση.

Αν και το αρχικό τους ραντεβού δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη, αυτό δεν τις πτόησε. Μετά από μια μίνι σύσκεψη με τη Ζενεβιέβ, συμφώνησαν να κάνουν την ανατροπή και να αλλάξουν παρτενέρ!

First Dates: Η «σύσκεψη» γυναικών έφερε αποτέλεσμα!

Ο Αλέξανδρος και ο Λάμπρος βρίσκονταν στο μπαρ, όταν η παρουσιάστρια τους ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα. Εκείνοι δέχτηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη, κι έτσι σχηματίστηκαν δύο ολοκαίνουργια ζευγάρια.

Η Χριστίνα έδειξε να έχει πολλά περισσότερα κοινά με τον Λάμπρο, ενώ εκτίμησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι αρκετά χρόνια μεγαλύτερός της. Το ίδιο συνέβη και με τη Δήμητρα, η οποία φάνηκε να βρήκε αμέσως χημεία με τον Αλέξανδρο.

First Dates: Αλέξανδρος και Λάμπρος στο μπαρ λίγο πριν από την απόλυτη ανατροπή!

Πρόκειται για μια ανατροπή που δεν έχει ξαναγίνει στο παιχνίδι. Όπως όμως έχει πει επανειλημμένα η Ζενεβιέβ Μαζαρί, στο εστιατόριο της αγάπης όλα μπορούν να συμβούν!

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