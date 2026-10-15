Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια

Όσα είπε στο Stars System για τη θετική όψη με τη «διαφορετική» επιρροή

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Άση Μπήλιου: Όσα είπε στο Stars System για το τρίγωνο Άρη - Κρόνου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναλύει το τρίγωνο Άρη - Κρόνου που σχηματίζεται αύριο, με επιρροή από σήμερα.
  • Η όψη αυτή συνδυάζει ενθουσιασμό και πειθαρχία, ενθαρρύνοντας οργανωμένη δράση.
  • Προειδοποιεί να αποφύγουμε βιαστικές αποφάσεις και εύκολες λύσεις, καθώς ο Κρόνος δεν τις ευνοεί.
  • Συνιστά να ξεκινήσουμε έργα που απαιτούν πειθαρχία και να ολοκληρώσουμε εκκρεμότητες.
  • Τα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα ευνοούνται περισσότερο από αυτή την επιρροή.

Η Άση Μπήλιου μίλησε σήμερα στο Stars System γα το τρίγωνο Άρη - Κρόνου που σχηματίζεται αύριο, αλλά έχει επιρροή από σήμερα. Πρόκειται για ακόμη μια θετική όψη, αλλά με πολύ διαφορετική επιρροή.

Δείτε πώς θα επηρεάσει το τρίγωνο Άρη - Κρόνου το κάθε ζώδιο

«Σήμερα, μια μέρα ιδιαίτερη, είπαμε ότι φιλοξενεί αυτή την υπέροχη όψη, την πιο τυχερή όψη του Οκτωβρίου. Το εξάγωνο του Ήλιου με τον Δία, που το αναλύσαμε χθες. Σήμερα όμως, θα μιλήσουμε πάλι για μία θετική όψη που έχουμε, αλλά είναι πολύ διαφορετική η επιρροή της. Είναι το τρίγωνο του Άρη από τον Λέοντα με τον Κρόνο που είναι στον Κριό. Γίνεται ακριβείας αύριο αυτή η όψη, αλλά επηρεάζει εννοείται από σήμερα», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Τρίγωνο Άρη - Κρόνου: Tι σημαίνει η «συνάντηση» αυτή σε αρμονική όψη

Η Άση Μπήλιου συγκρίνοντας τη σημερινή θετική όψη (Ήλιου - Δία) με την αυριανή (Άρη - Κρόνου) εστίασε στους δύο μεγάλους πλανήτες, εξηγώντας πως όψεις με τον Δία έχουν να κάνουν πιο πολύ με ευκολίες, εύνοια και τύχη, ενώ αρμονικές όψεις στις οποίες συμμετέχει ο Κρόνος έχουν να κάνουν με πειθαρχία, υπομονή και αφοσίωση.

«Ο Άρης, ο πλανήτης που συνδέεται με τη δράση, τον ενθουσιασμό, την παρόρμηση και μάλιστα όταν βρίσκεται σ' ένα ζώδιο της Φωτιάς, τον Λέοντα που του ταιριάζει πάρα πολύ και συναντά σε όψη αρμονική όψη τον Κρόνο, είναι σαν να συνδέονται δύο διαφορετικές ενέργειες.
Εδώ λοιπόν, ο Κρόνος "λέει" στον Άρη ότι: "Πολύ καλά κάνεις και έχεις τον ενθουσιασμό και την ενέργεια, αλλά θα πρέπει να οργανώσεις τα πράγματα ώστε να μην αρχίσει σιγά σιγά να ξεθυμαίνει αυτό το θάρρος κι αυτός ο ενθουσιασμός που έχεις. Άρα εδώ πέρα λοιπόν, έρχεται ο Κρόνος και βοηθά πάρα πολύ για να κάνουμε κάποια πράγματα και να αποφύγουμε κάποια άλλα», εξήγησε η ίδια. 

Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια

Τρίγωνο Άρη - Κρόνου: Τι πρέπει να αποφύγουμε 

  • Δεν πρέπει να βιαστούμε σε σημαντικές αποφάσεις

«Η όψη αυτή ευνοεί τη σταθερή προσπάθεια και οχι τις βιαστικές κινήσεις», σημείωσε η Άση Μπήλιου

  • Δεν πρέπει να αγνοήσουμε επίσης τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας ή να ψάξουμε να βρούμε εύκολες λύσεις για να κάνουμε κάτι

«Δεν αγαπάει τις εύκολες λύσεις ο Κρόνος»

  • Δεν πρέπει να είμαστε παρορμητικοί ή να δημιουργούμε εντάσεις, καυγάδες και όλα αυτά.
  • Δεν πρέπει επίσης να αναλάβουμε ταυτόχρονα πολλά πράγματα

«Μπορεί να έχουμε πολύ ενέργεια, πολύ ενθουσιασμό, αλλά με το να μπούμε στη διαδικασία να αναλάβουμε ταυτόχρονα 15 πράγματα, στο τέλος δε θα καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρας κανένα όπως πρέπει και να έχει την επιτυχία που πρέπει. Πρέπει να είμαστε λοιπόν επιλεκτικοί»

  • Δεν πρέπει να αναβάλουμε πράγματα

Τρίγωνο Άρη - Κρόνου: Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την όψη

  • Να ξεκινήσουμε κάτι που χρειάζεται πειθαρχία και οργάνωση μακροπρόθεσμα
  • Να τελειώνουμε με εκκρεμότητες που μπορεί να έχουμε είτε σε επαγγελματικό επίπεδο ή και σε άλλα πράγματα στη ζωή μας.
  • Να ασχοληθούμε με χειρωνακτικές εργασίες

«Ο Άρης με τον Κρόνο βοηθούν πάρα πολύ αν πρέπει να κάνετε κάποιες επιδιορθώσεις, κάποιες επισκευές, αν πιάνει το χέρι σας εδώ και τώρα. Κι όταν λέω εδώ και τώρα, εννοώ από σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο»

  • Στα επαγγελματικά μπορούμε επίσης να ζητήσουμε ή να συζητήσουμε μια προαγωγή
  • Να εξοικονομήσουμε χρήματα είτε κάνοντας διακανονισμούς, αποπληρωμές ή μειώσεις παγίων εξόδων και γενικότερα όσο γίνεται να είμαστε πειθαρχημένοι

Τρίγωνο Άρη - Κρόνου: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο

«Τα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο από αυτή την επιρροή είναι τα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα», επισήμανε η Άση Μπήλιου. 

  • Ζώδια Φωτιάς: Κριοί, Τοξότες, Λέοντες
  • Zώδια Αέρα: Δίδυμοι, Υδροχόοι και Ζυγοί

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