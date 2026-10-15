Leapmotor B03: Φορτίζει σε 21 λεπτά

Κάνοντας το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού, το ολοκαίνουργιο B03 διευρύνει κι άλλο την γκάμα της Leapmotor. Πρόκειται για ένα hatchback του B-Segment, το οποίο συνταιριάζει την ευρυχωρία και την πρακτικότητα με την κορυφαία ηλεκτρική τεχνολογία και την υψηλή συνδεσιμότητα.

Παρότι κόμπακτ σε εξωτερικές διαστάσεις είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο, διαθέτοντας τόσο το Leap Box όσο και τα LeapFlex πίσω καθίσματα που εμφανίστηκαν πρώτη φορά στο B03X. Το πρώτο είναι ένα αδιάβροχο διαμέρισμα κάτω από το βασικό χώρο αποσκευών ενώ το δεύτερο εκφράζει τη δυνατότητα των εδράνων του πίσω καθίσματος να ανασηκώνονται, για τη φόρτωση ψηλών αντικειμένων. Στο ταμπλό πρωταγωνιστούν η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6” και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8”, την ώρα που το λειτουργικό πρόγραμμα Leap OS 4.0 Plus εξασφαλίζει άψογη εμπειρία χρήσης.

Το νέο μοντέλο χρησιμοποιεί την ολοκαίνουργια πλατφόρμα της Leapmotor για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάτι που σημαίνει ισχύ έως 197 HP και αυτονομία 390 km στο μικτό κύκλο WLTP. Με ταχυφόρτιση 2,5C η αναπλήρωση της ενέργειας από 10 έως 80% ολοκληρώνεται σε μόλις 21 λεπτά.Εκτός από πολύ πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ψηφιακής τεχνολογίας, το Β03 διαθέτει 21 λειτουργίες ADAS για την υποβοήθηση του οδηγού, έτσι ώστε να κάνει κάθε διαδρομή άνετη και ασφαλή.Το νέο Β03 αναμένεται στην Ελλάδα την Άνοιξη, με το κορυφαίο value for money που χαρακτηρίζει όλα τα μοντέλα της Leapmotor.