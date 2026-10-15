Black Friday 2026: Πότε πέφτει και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Ορισμένα καταστήματα έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσφορές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.26 , 10:41 Α. Βουγιουκλάκης: «Ο γιος της Αλίκης μού έστειλε εξώδικο για το βιβλίο μου»
15.10.26 , 10:32 Γιώργος Ζυγούρης: Αγκαλιά με την κόρη του - Οι τρυφερές φωτογραφίες
15.10.26 , 10:23 Black Friday 2026: Πότε πέφτει και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
15.10.26 , 10:12 Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, κάθε Σάββατο στον «Σταυρό του Νότου» από 31 Οκτωβρίου
15.10.26 , 09:59 Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
15.10.26 , 09:52 Ο Σχίζας ξεσπά κατά του Λιάγκα: «Ούτε νεκρός δεν πάω στην εκπομπή του»
15.10.26 , 09:47 Στη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Μέτρα για το κόστος ενέργειας στην ατζέντα
15.10.26 , 09:36 Leapmotor B03: Φορτίζει σε 21 λεπτά
15.10.26 , 09:22 Γλυπτά Παρθενώνα: Εκ περιτροπής εκθέσεις προτείνει το Βρετανικό Μουσείο
15.10.26 , 09:15 Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
15.10.26 , 09:13 Βίκυ Σταυροπούλου: Η ηλικία, το διαζύγιο, ο έρωτας και η κόρη της, Δανάη
15.10.26 , 09:06 Σε έξαρση ξανά o κορωνοϊός: Αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών
15.10.26 , 09:05 Η Porsche AG δημιουργεί το «Home of Sports Cars»
15.10.26 , 09:03 Πώς φτιάχτηκε η λίστα του Σίντλερ: Ο απατεωνίσκος που έσωσε 1.200 ανθρώπους
15.10.26 , 09:00 Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος στα 52 της χρόνια – Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Καιρός: Νέα επιδείνωση φέρνει χιόνια και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας
Η Άννα Βίσση στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι: Το σχόλιο όλο νόημα
Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
Black Friday 2026: Πότε πέφτει και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Σε έξαρση ξανά o κορωνοϊός: Αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών
Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος στα 52 της χρόνια – Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Γκίλφοϊλ: Αυτές είναι οι καταγγελίες Ντίτερς που την οδήγησαν σε παραίτηση
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Καταγγελίες των καταναλωτών για fake προσφορές στην Black Friday / MEGA (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Black Friday 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
  • Πολλά καταστήματα θα προσφέρουν εκπτώσεις πριν την επίσημη ημερομηνία.
  • Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, σηματοδοτώντας την αρχή της εορταστικής περιόδου.
  • Η Cyber Monday 2026 θα είναι στις 30 Νοεμβρίου, εστιάζοντας σε ηλεκτρονικές αγορές.
  • Οι καταναλωτές θα έχουν πολλές ευκαιρίες να συγκρίνουν προϊόντα και τιμές.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Black Friday 2026, η οποία αναμένεται να φέρει σημαντικές προσφορές στην ελληνική αγορά. Φέτος «πέφτει» την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, με πολλά καταστήματα να ετοιμάζονται να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί απαραίτητα να περιμένουν μέχρι την επίσημη ημερομηνία, καθώς οι πρώτες προσφορές ξεκινούν δειλά δειλά να εμφανίζονται ήδη. 

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές επιχειρήσεις επιλέγουν να ξεκινούν τις εκπτώσεις τους αρκετές ημέρες πριν από τη Black Friday, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους καταναλωτές να εντοπίσουν τις αγορές που τους ενδιαφέρουν. 

Cyber Monday vs Black Friday: Ποια μέρα έχει πραγματικά καλύτερες εκπτώσεις

Black Friday 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, καθώς αποτελεί την πρώτη Κυριακή της εορταστικής περιόδου που συνδέεται με την εκπτωτική κίνηση της Black Friday. Όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με φυσική παρουσία θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως για το ωράριο λειτουργίας.

Cyber Monday 2026 στις 30 Νοεμβρίου

Η εκπτωτική περίοδος συνεχίζεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με τη Cyber Monday, μια ημέρα που επικεντρώνεται κυρίως στις ηλεκτρονικές αγορές. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα αναμένεται να παρουσιάσουν ξεχωριστές προσφορές, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές για περισσότερες ημέρες.

Η «μαύρη» ιστορία πίσω από τη Black Friday

Έτσι, οι καταναλωτές θα έχουν αρκετές ευκαιρίες να συγκρίνουν προϊόντα και τιμές, επιλέγοντας τις αγορές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό τους.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BLACK FRIDAY
 |
BLACK FRIDAY 2026
 |
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 |
CYBER MONDAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πετρέλαιο θέρμανσης
Οικονομια
Πετρέλαιο θέρμανσης: Πιο ακριβό στην Ευρώπη απ’ ότι στην Ελλάδα
Καστελλόριζο
Οικονομια
Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» με ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό
εμφιαλωμένο νερό
Οικονομια
Πόσα χρήματα ξοδεύει μια οικογένεια για νερό σε 5 χρόνια
Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση 30% και έως 1.560 ευρώ
Οικονομια
Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης - Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης
Επίδομα Γέννησης: Ποιοι Δήμοι Δίνουν Την Οικονομική Ενίσχυση
Οικονομια
Επίδομα γέννησης: Ποιοι δήμοι στην Ελλάδα δίνουν την οικονομική ενίσχυση
Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Αύξηση 30% και νέα ποσά
Οικονομια
Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα πάρουν έως και 1.560 ευρώ
αντλία καυσίμων
Οικονομια
Aνοιχτό το ενδεχόμενο για Fuel Pass μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
LSE: Η Ελλάδα Μετατρέπεται Σε Οικονομία Της Καφετέριας
Οικονομια
«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε οικονομία της καφετέριας»
Συνταξιοδότηση: Ρεκόρ Αιτήσεων Με Φόβο Για Νέα Όρια Ηλικίας
Οικονομια
Συνταξιοδότηση: Νέο ρεκόρ αιτήσεων υπό τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top