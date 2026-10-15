Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Black Friday 2026, η οποία αναμένεται να φέρει σημαντικές προσφορές στην ελληνική αγορά. Φέτος «πέφτει» την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, με πολλά καταστήματα να ετοιμάζονται να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί απαραίτητα να περιμένουν μέχρι την επίσημη ημερομηνία, καθώς οι πρώτες προσφορές ξεκινούν δειλά δειλά να εμφανίζονται ήδη.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές επιχειρήσεις επιλέγουν να ξεκινούν τις εκπτώσεις τους αρκετές ημέρες πριν από τη Black Friday, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους καταναλωτές να εντοπίσουν τις αγορές που τους ενδιαφέρουν.

Black Friday 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, καθώς αποτελεί την πρώτη Κυριακή της εορταστικής περιόδου που συνδέεται με την εκπτωτική κίνηση της Black Friday. Όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με φυσική παρουσία θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως για το ωράριο λειτουργίας.

Cyber Monday 2026 στις 30 Νοεμβρίου

Η εκπτωτική περίοδος συνεχίζεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με τη Cyber Monday, μια ημέρα που επικεντρώνεται κυρίως στις ηλεκτρονικές αγορές. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα αναμένεται να παρουσιάσουν ξεχωριστές προσφορές, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές για περισσότερες ημέρες.

Έτσι, οι καταναλωτές θα έχουν αρκετές ευκαιρίες να συγκρίνουν προϊόντα και τιμές, επιλέγοντας τις αγορές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό τους.

