Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, όταν μεγάλο δέντρο κατέρρευσε σε κήπο επί της οδού Ηρώδου Αττικού, σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο, ενώ συνεργεία του Δήμου Αθηναίων κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δέντρο λύγισε και κατέληξε πάνω στα κάγκελα του κήπου, με αποτέλεσμα να απαιτείται ειδική επιχείρηση για την απομάκρυνσή του.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, τα οποία τεμάχισαν τον κορμό και τα κλαδιά, και απομάκρυναν το πεσμένο δέντρο με ασφάλεια.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηρώδου Αττικού έχει πλέον αποκατασταθεί.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τα αίτια της πτώσης του δέντρου.