Πύργος: Πεύκο «έλιωσε» τρένο - Τι λέει στο Star ο μηχανοδηγός

Παρ’ ολίγον τραγωδία στον Πύργο. Ένα μεγάλο πεύκο έπεσε και καταπλάκωσε τρένο τη στιγμή που εκτελούσε το δρομολόγιο προς το Κατάκολο. Το δέντρο «έλιωσε» στην κυριολεξία τη θέση του μηχανοδηγού, ο οποίος γλίτωσε σαν από θαύμα. Ο ίδιος μίλησε μέσα από το νοσοκομείο αποκλειστικά στον δημοσιογράφο του Star, Κώστα Γκέλντη.

Πύργος: Ο μηχανοδηγός του τρένου στο Star - «Ευτυχώς ο θεός με γλίτωσε...»

Αντικρίζοντας κανείς τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Star, που πρώτη έφτασε στο σημείο, θα αναρωτιέται πώς κατάφερε να βγει ζωντανός ο μηχανοδηγός…

Η σύγκρουση με το πεύκο ήταν τόσο σφοδρή που ο χώρος της μηχανοδήγησης έχει κυριολεκτικά διαλυθεί. Ο μηχανοδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του.

Ο ίδιος περιγράφει αποκλειστικά στο Star τις δραματικές στιγμές που έζησε.

«Σε μια καμπύλη αντιλήφθηκα ένα δέντρο να πέφτει πάνω στη γραμμή. Τεράστιο δέντρο. Αμέσως χρησιμοποίησα την ακαριαία πέδη –αυτό που μπορούσα να κάνω – και προσπάθησα να φύγω από τον θάλαμο για να μην εγκλωβιστώ, γιατί είδα ότι το δέντρο είναι τεράστιο. Δεν πρόλαβα να φύγω τελείως. Εγκλωβίστηκα στην πόρτα. Είχα τραυματιστεί, αιμορραγούσα».

Την ώρα του ατυχήματος το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο. Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανένας επιβάτης στο εσωτερικό, παρά μόνο ο μηχανοδηγός και μία ακόμα εργαζόμενη.

Πύργος: «Ακούσαμε έναν θόρυβο και μετά πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά»

Αυτόπτης μάρτυρας λέει για συμβάν: «Ακούσαμε έναν θόρυβο και μετά πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Πεταχτήκαμε από τα σπίτια μας έντρομοι».

Ενώ άλλος προσθέτει: «Είναι μια κουκουναριά εκεί, είναι τουλάχιστον 100 χρονών, έχουν σαπίσει οι ρίζες».

Δυνάμεις της ΠΥ Πύργου, με τη συνδρομή της ΕΜΟΔΕ και εργατών του Δήμου, προσπάθησαν να απομακρύνουν τον μεγάλο κορμό του δέντρου για να απεγκλωβίσουν το τρένο. Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα και ο μηχανοδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Έγινε γενικός έλεγχος και αξονική, ευτυχώς δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο, είναι σε θέση να γυρίσει σπίτι του», αναφέρει ο κ. Πολίτης, διοικητής του ΓΝ Ηλείας.