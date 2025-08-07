Ερμού: Έπεσε δέντρο από τους θυελλώδεις ανέμους

Από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος σήμερα το πρωί στην Ερμού, όταν ένα μεγάλο δέντρο έσπασε κι έπεσε στο έδαφος λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο λεκανοπέδιο. 

Πατησίων: Δέντρο έπεσε πάνω σε φορτηγό - Κλειστές δύο λωρίδες κυκλοφορίας

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 09:30 το πρωί, στη συμβολή της Ερμού με την οδό Ευαγγελιστρίας, την ώρα που πολλοί πολίτες διασχίζουν τον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας είτε για να κάνουν τα ψώνια τους, είτε για να πάνε στις δουλειές τους. 

Δέντρο έπεσε στην Ερμού λόγω των θυελλωδών ανέμων - Eurokinissi

Δέντρο έπεσε στην Ερμού λόγω των θυελλωδών ανέμων - Eurokinissi

Kαιρός: Βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο- Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Το δέντρο «προσγειώθηκε» ακριβώς δίπλα στο καρότσι του κουλουρτζή που βρίσκεται στο σημείο, αλλά και μια τουρίστρια που πρόλαβε τελευταία στιγμή να προστατευτεί. 

Το δέντρο έπεσε στη συμβολήτης Ερμού με την Ευαγγελιστρίας - Eurokinissi

Το δέντρο έπεσε στη συμβολήτης Ερμού με την Ευαγγελιστρίας - Eurokinissi

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ, και συνεργείο του δήμου Αθηναίων απομάκρυνε το δέντρο.
 

