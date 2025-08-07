Kαιρός: Βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο- Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για όλη τη χώρα

Η πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά, μέχρι το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει τους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στη Θράκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στη Θεσσαλία παροδικές τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 8/8/25 

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 9/8/25

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 10/8/25

Αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
 

