Η Porsche AG δημιουργεί το «Home of Sports Cars»

Η Porsche θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητές της σε τρεις τομείς

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 10.10.26, 14:56
Η Porsche AG δημιουργεί το «Home of Sports Cars»
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Η Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στη Manthey Racing GmbH στο 67%. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της «Sportwagenschmiede ’35» και της νεοσύστατης «Home of Sports Cars», η εταιρεία σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη δραστηριότητά της στον τομέα των οχημάτων υψηλών επιδόσεων. «Η Manthey είναι εδώ και πολλά χρόνια ένας έμπιστος συνεργάτης της Porsche, με βαθιές ρίζες στην κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και πιστό πελατολόγιο.

Σκοπεύουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση», δηλώνει ο CEO Dr. Michael Leiters. «Με την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής μας, ερχόμαστε ακόμη πιο κοντά σε αυτό το brand, το οποίο εδρεύει κοντά στο Nürburgring και έχει σημειώσει εξαιρετικές επιτυχίες στους αγώνες πελατών. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε την κοινή μας προσφορά. Σκεφτόμαστε ειδικά μοντέλα σε μικρούς αριθμούς, πακέτα επιδόσεων και αποκλειστικές εμπειρίες σε πίστα».

Η Porsche AG δημιουργεί το «Home of Sports Cars»

Υπό την ονομασία «Home of Sports Cars», η Porsche θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητές της σε τρεις τομείς – Performance (συμπεριλαμβανομένης της Manthey), Exclusiveness (Sonderwunsch και Exclusive Manufaktur) και Heritage. Στην κορυφή αυτής της δομής θα βρίσκεται η ήδη καθιερωμένη προσφορά εξατομίκευσης, η οποία πρόκειται να επεκταθεί περαιτέρω.

Η Porsche AG δημιουργεί το «Home of Sports Cars»

Η Manthey συνδυάζει 30 χρόνια τεχνογνωσίας στην κατηγορία GT με ένα αποδεδειγμένα επιτυχημένο ιστορικό στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων επτά συνολικών νικών στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring, έξι νικών στην κατηγορία του Le Mans, καθώς και αρκετών τίτλων στο FIA WEC και στο DTM. Με την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της, η Porsche σκοπεύει να εμβαθύνει περαιτέρω τη συνεργασία της με τη Manthey και να ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα των επιδόσεων, τόσο για χρήση σε πίστα όσο και στον δρόμο, πέρα από τα δικά της μοντέλα GT.

Αυτό που ξεκίνησε με τις επιτυχίες του ιδρυτή της εταιρείας, Olaf Manthey, στις πίστες, έχει εξελιχθεί σε ένα επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο αυθεντικών προϊόντων και εμπειριών υψηλών επιδόσεων. Από το 2020, η Porsche και η Manthey έχουν αναπτύξει από κοινού εννέα Manthey Kits, για μοντέλα από τις 911 και 718 έως την πιο πρόσφατη Taycan Turbo GT με το πακέτο Weissach.

 

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PORSCHE
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«HOME OF SPORTS CARS»
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