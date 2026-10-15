Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, κάθε Σάββατο στον «Σταυρό του Νότου» από 31 Οκτωβρίου

Ένα μουσικό ταξίδι μέσα στη θάλασσα της μουσικής και της ψυχής της

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Ελεωνόρα Ζουγανέλη Σταυρός του Νότου
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Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου. Aπό το Σάββατο 31 του Οκτώβρη και για όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη, η ξεχωριστή ερμηνεύτρια θα φτιάξει τον δικό της μουσικό κόσμο με τραγούδια που θα ξυπνήσουν ή και θα γεννήσουν νέες αναμνήσεις.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, κάθε Σάββατο στον «Σταυρό του Νότου» από 31 Οκτωβρίου

Με τη ροκ και ποπ εκδοχή της αλλά και τις μοναδικές λαϊκές στιγμές της, η Ελεωνόρα θα μας παρασύρει σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα στη θάλασσα της μουσικής και της ψυχής της. Γιατί ξέρει και μπορεί!

Από την «Επιμονή» και το «Έλα» μέχρι το «Μακριά μου να φύγεις» και τις «Ακρογιαλιές Δειλινά», η Ελεωνόρα υπόσχεται μουσικές ανατροπές και εκπλήξεις, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και κάποια από τα ολοκαίνουργια τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν στη νέα δισκογραφική της δουλειά μέσα στο επόμενο διάστημα και θα ακουστούν για πρώτη φορά στον "Σταυρό του Νότου".

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, κάθε Σάββατο στον «Σταυρό του Νότου» από 31 Οκτωβρίου

Μαζί της ο Σταύρος Νιφοράτος με τη ζεστή χροιά και τα "Μαγικά Φτερά" του, αλλά και μια εξαιρετική μπάντα:

Ευριπίδης Ζεμενίδης | ακουστική & ηλεκτρική κιθάρα / ενορχηστρώσεις

Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπάσο

Βαχάν Γκαλστιάν | πνευστά

Τάκης Βασιλείου | κρουστά / τύμπανα

Δημήτρης Σαββαΐδης | μπουζούκι / λαούτο / ακουστική κιθάρα

Θανάσης Μάντζαρης | πιάνο

Η Ελεωνόρα μάς κοιτάει στα μάτια και με ένα απλό "Τα λέμε στον Σταυρό", ξέρει πως θα είμαστε εκεί…  

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, κάθε Σάββατο στον «Σταυρό του Νότου» από 31 Οκτωβρίου

"Τα λέμε!

Στον Σταυρό, που κουβαλάει ένα κομμάτι της διαδρομής μου. Γυρίζω σε έναν γνώριμο τόπο, έχοντας όμως αλλάξει. Με όλα όσα μεσολάβησαν, με καινούργιες εμπειρίες, άλλα τραγούδια και μια διαφορετική ματιά. Σαν να συναντώ ξανά ένα κομμάτι του εαυτού μου και να του συστήνω αυτό που είμαι σήμερα.

Ένα μόνο δεν άλλαξε: μου αρέσει να έχω κάτι να περιμένω.

Και τώρα έχω. Τα λέμε στον Σταυρό.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη"

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, κάθε Σάββατο στον «Σταυρό του Νότου» από 31 Οκτωβρίου

Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και για όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη.
Ώρα Έναρξης: 22.30

Παραγωγή / Οργάνωση Παραγωγής: 
SOLAR Productions 

Επικοινωνία για την Καλλιτέχνιδα:
Κωνσταντίνος Τσακαλάκης
Entechno Sessions | Cultural Promotion

Επικοινωνία | Σταυρός του Νότου:
Zuma Communications

SOCIAL MEDIA
Instagram
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Facebook
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