Μια συζήτηση ανάβει τα αίματα στο νέο επεισόδιο του First Dates

Μια γεύση απ' όσα θα δούμε σήμερα Πέμπτη 15/10, στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο νέο επεισόδιο του First Dates, που προβάλλεται την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, άγνωστοι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν το άλλο τους μισό.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί είναι η οικοδέσποινα του επεισοδίου, προετοιμάζοντας το τραπέζι της αγάπης.
  • Μια συζήτηση για μουσικές προτιμήσεις προκαλεί ένταση μεταξύ των συμμετεχόντων.
  • Ένας συμμετέχων εντυπωσιάζει με το χιούμορ και την ενέργειά του, αλλά η ατμόσφαιρα γίνεται τεταμένη στο τέλος του δείπνου.
  • Το επεισόδιο θέτει το ερώτημα για το ποιος πληρώνει τον λογαριασμό και τι συμβαίνει στο δεύτερο ραντεβού.

Στο ολοκαίνουργιο επεισόδιο της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, άνθρωποι τελείως άγνωστοι μεταξύ τους ετοιμάζονται να περάσουν την πόρτα του πιο διάσημου εστιατορίου της ελληνικής τηλεόρασης, έχοντας έναν και μοναδικό στόχο: να βρουν το άλλο τους μισό!

First Dates: Δεν έχει ξανασυμβεί - Οι κολλητές αντάλλαξαν συνοδούς!

Η πάντα χαμογελαστή Ζενεβιέβ Μαζαρί στρώνει το τραπέζι της αγάπης για εκείνους -και εκείνες- που αποφάσισαν να ρισκάρουν και να δώσουν μια αληθινή ευκαιρία στον έρωτα.

First Dates: Δίνουν μια ευκαιρία στον έρωτα – Η αναζήτηση για το «άλλο μισό» συνεχίζεται!

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First Dates: Η αποκάλυψη για το pole dancing που άφησε άφωνο τον Λάμπρο!

Όπως βλέπουμε στο trailer, τα πρώτα χαμόγελα και οι ενδιαφέρουσες κουβέντες δεν αργούν να ξεκινήσουν. Μια συζήτηση γύρω από τις μουσικές προτιμήσεις ανάβει τα αίματα, ενώ ένας έξω καρδιά κύριος κλέβει τις εντυπώσεις με το αστείρευτο χιούμορ και την ενέργειά του.

Όταν όμως το δείπνο φτάνει στο τέλος του, η ατμόσφαιρα «ηλεκτρίζεται» ξανά... Το αιώνιο ερώτημα: «Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό και τι γίνεται στο δεύτερο ραντεβού;» μένει να απαντηθεί!

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