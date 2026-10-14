Στο ολοκαίνουργιο επεισόδιο της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, άνθρωποι τελείως άγνωστοι μεταξύ τους ετοιμάζονται να περάσουν την πόρτα του πιο διάσημου εστιατορίου της ελληνικής τηλεόρασης, έχοντας έναν και μοναδικό στόχο: να βρουν το άλλο τους μισό!

Η πάντα χαμογελαστή Ζενεβιέβ Μαζαρί στρώνει το τραπέζι της αγάπης για εκείνους -και εκείνες- που αποφάσισαν να ρισκάρουν και να δώσουν μια αληθινή ευκαιρία στον έρωτα.

First Dates: Δίνουν μια ευκαιρία στον έρωτα – Η αναζήτηση για το «άλλο μισό» συνεχίζεται!

Όπως βλέπουμε στο trailer, τα πρώτα χαμόγελα και οι ενδιαφέρουσες κουβέντες δεν αργούν να ξεκινήσουν. Μια συζήτηση γύρω από τις μουσικές προτιμήσεις ανάβει τα αίματα, ενώ ένας έξω καρδιά κύριος κλέβει τις εντυπώσεις με το αστείρευτο χιούμορ και την ενέργειά του.

Όταν όμως το δείπνο φτάνει στο τέλος του, η ατμόσφαιρα «ηλεκτρίζεται» ξανά... Το αιώνιο ερώτημα: «Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό και τι γίνεται στο δεύτερο ραντεβού;» μένει να απαντηθεί!

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