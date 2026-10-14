Mια απρόσμενη και δυσάρεστη περιπέτεια έζησε η Ελένη Χατζίδου, η οποία αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι έπεσε θύμα απάτης.
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Η αγαπημένη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια δεν έκρυψε την οργή και τον εκνευρισμό της για όσα της συνέβησαν. Μάλιστα, όπως άφησε να εννοηθεί, η ίδια παρασύρθηκε και έδωσε οικειοθελώς όσα της απέσπασαν, χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως την παγίδα.
Ξεσπώντας μέσα από ένα βίντεο στο Instagram Story της, είπε χαρακτηριστικά:
«Με έκλεψαν κανονικότατα! Και τα έδωσα κιόλας. Μιλάμε για μεγάλη κλεψιά. Απατεωνιά! Με πιάσανε κορόιδο φανταστικό».
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Παρά τη φανερή της ενόχληση, η παρουσιάστρια προτίμησε να μην επεκταθεί σε λεπτομέρειες, κρατώντας κρυφό το τι ακριβώς συνέβη αλλά και το ποιοι κρύβονται πίσω από το περιστατικό.
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Θέλοντας, μάλιστα, να ελαφρύνει το κλίμα αμέσως μετά το ξέσπασμά της, η Ελένη Χατζίδου άλλαξε απότομα κουβέντα, επιστρατεύοντας το χιούμορ της:
«Κατά τα άλλα, σήμερα θα βρέξει, ε; Θα βρέξει», σχολίασε κλείνοντας την τοποθέτησή της.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.