Ελένη Χατζίδου: «Με κλέψανε κανονικότατα, με πιάσανε κοροΐδο»

Θύμα απάτης η τραγουδίστρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα απάτης μέσω social media.
  • Εξέφρασε την οργή της για την κλοπή που υπέστη, δηλώνοντας ότι την πιάσανε κορόιδο.
  • Δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το περιστατικό ή τους δράστες.
  • Αμέσως μετά, χρησιμοποίησε χιούμορ για να ελαφρύνει την κατάσταση, αναφερόμενη στον καιρό.

Mια απρόσμενη και δυσάρεστη περιπέτεια έζησε η Ελένη Χατζίδου, η οποία αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι έπεσε θύμα απάτης.

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Η αγαπημένη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια δεν έκρυψε την οργή και τον εκνευρισμό της για όσα της συνέβησαν. Μάλιστα, όπως άφησε να εννοηθεί, η ίδια παρασύρθηκε και έδωσε οικειοθελώς όσα της απέσπασαν, χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως την παγίδα.

Ξεσπώντας μέσα από ένα βίντεο στο Instagram Story της, είπε χαρακτηριστικά:

«Με έκλεψαν κανονικότατα! Και τα έδωσα κιόλας. Μιλάμε για μεγάλη κλεψιά. Απατεωνιά! Με πιάσανε κορόιδο φανταστικό».

 

@marilinakiiiii Ελένη χατζιδου #marilina #elenihatzidou #instagram #story #viral ♬ πρωτότυπος ήχος - Marilinaaaa

 

Παρά τη φανερή της ενόχληση, η παρουσιάστρια προτίμησε να μην επεκταθεί σε λεπτομέρειες, κρατώντας κρυφό το τι ακριβώς συνέβη αλλά και το ποιοι κρύβονται πίσω από το περιστατικό.

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Θέλοντας, μάλιστα, να ελαφρύνει το κλίμα αμέσως μετά το ξέσπασμά της, η Ελένη Χατζίδου άλλαξε απότομα κουβέντα, επιστρατεύοντας το χιούμορ της:

«Κατά τα άλλα, σήμερα θα βρέξει, ε; Θα βρέξει», σχολίασε κλείνοντας την τοποθέτησή της.

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