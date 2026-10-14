Η κόρη της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου τραγουδά στη σκηνή με τον Akyla

Mια απρόσμενη και δυσάρεστη περιπέτεια έζησε η Ελένη Χατζίδου, η οποία αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι έπεσε θύμα απάτης.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια δεν έκρυψε την οργή και τον εκνευρισμό της για όσα της συνέβησαν. Μάλιστα, όπως άφησε να εννοηθεί, η ίδια παρασύρθηκε και έδωσε οικειοθελώς όσα της απέσπασαν, χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως την παγίδα.

Ξεσπώντας μέσα από ένα βίντεο στο Instagram Story της, είπε χαρακτηριστικά:

«Με έκλεψαν κανονικότατα! Και τα έδωσα κιόλας. Μιλάμε για μεγάλη κλεψιά. Απατεωνιά! Με πιάσανε κορόιδο φανταστικό».

Παρά τη φανερή της ενόχληση, η παρουσιάστρια προτίμησε να μην επεκταθεί σε λεπτομέρειες, κρατώντας κρυφό το τι ακριβώς συνέβη αλλά και το ποιοι κρύβονται πίσω από το περιστατικό.

Θέλοντας, μάλιστα, να ελαφρύνει το κλίμα αμέσως μετά το ξέσπασμά της, η Ελένη Χατζίδου άλλαξε απότομα κουβέντα, επιστρατεύοντας το χιούμορ της:

«Κατά τα άλλα, σήμερα θα βρέξει, ε; Θα βρέξει», σχολίασε κλείνοντας την τοποθέτησή της.