Cash or Trash: Έρχονται τα πιο όμορφα ζευγάρια ναυτικών αντικειμένων

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Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.
Πεπεισμένος πως το αντικείμενό του ξεχωρίζει και γνωρίζοντας καλά τον συλλεκτικό χώρο, ο Άγγελος πιστεύει ότι σήμερα στο Cash or Trash θα… «τινάξει την μπάνκα στον αέρα»! Ωστόσο, οι εκτιμήσεις του Θάνου Λούδου, της Δέσποινας Μοιραράκη και των αγοραστών σχετικά με το αντικείμενο διαφέρουν, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντονων διαφωνιών. Θα καταφέρει ο πωλητής να αξιοποιήσει τις μεγάλες αποκλίσεις προς όφελός του και να πετύχει μια συμφέρουσα συμφωνία;

Cash or Trash: Έρχονται τα πιο όμορφα ζευγάρια ναυτικών αντικειμένων

Ο Αριστοτέλης έρχεται από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash με ένα αντικείμενο ιδιαίτερης αξίας για εκείνον. Ο νεαρός μπάρμαν, συλλέκτης μικρών, αλλά εξαιρετικά καλαίσθητων αντικειμένων, καταφέρνει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των αγοραστών παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό αντικείμενο της βικτοριανής εποχής.

Ο Αντώνης αποδεικνύεται ένας απρόσμενα δυναμικός πωλητής, παρουσιάζοντας στο Cash or Trash ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια ναυτικών αντικειμένων, τα οποία διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Η παρουσίασή τους προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον του Δημήτρη Δεμερτζή, ο οποίος βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτόγνωρη πρόκληση. Με το έμπειρο μάτι του, καλείται να αναγνωρίσει τι ακριβώς έχει μπροστά του και να το διεκδικήσει σθεναρά απέναντι στους υπόλοιπους αγοραστές.

Cash or Trash: Έρχονται τα πιο όμορφα ζευγάρια ναυτικών αντικειμένων

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!
Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.
H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Cash or Trash: Έρχονται τα πιο όμορφα ζευγάρια ναυτικών αντικειμένων

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και
ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.
Στο link, που ακολουθεί, θα βρείτε πληροφορίες για τους αγοραστές της εκπομπής: https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash/tag_1346
Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!
Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!
Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!
Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης
Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου
Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου
Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη
Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα
Δ/νση Φωτογραφίας: Νίκος Βαμβακίδης
Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι
Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης
Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

#CashOrTrashGR #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash

https://www.star.gr/tv/press-room/


 

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