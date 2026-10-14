Τάκης Θεοδωρικάκος: Μήνυση για ψευδή μηνύματα και εξαπάτηση

Τα fake μηνύματα με το όνομα του υπουργού Ανάπτυξης

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STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Τάκης Θεοδωρικάκος: Μήνυση Για Ψευδή Μηνύματα Και Εξαπάτηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραπλανητικό μήνυμα μέσω WhatsApp.
  • Το μήνυμα φαινόταν να προέρχεται από τον υπουργό και υπονοούσε οικονομικές συναλλαγές, χωρίς να είναι αληθές.
  • Η μήνυση αφορά παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και απόπειρα εξαπάτησης.
  • Ο αριθμός του αποστολέα φέρεται να αποκτήθηκε από κατάστημα στην Ομόνοια και είναι καταχωρημένος σε αλλοδαπό.
  • Η διερεύνηση της υπόθεσης είναι σε εξέλιξη από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την αποστολή παραπλανητικού μηνύματος μέσω WhatsApp, στο οποίο εμφανιζόταν ψευδώς o ίδιος ως αποστολέας. 

Η μήνυση κατατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και αφορά, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, της διασποράς ψευδών ειδήσεων, της συκοφαντικής δυσφήμισης και της απόπειρας εξαπάτησης τρίτων, καθώς και κάθε άλλη αξιόποινη πράξη που ενδέχεται να προκύψει από την έρευνα. 

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν στέλεχος ομάδας μπάσκετ έλαβε γραπτό μήνυμα, το οποίο φαινόταν να προέρχεται από τον υπουργό και άφηνε να εννοηθούν πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, το περιεχόμενο του μηνύματος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ο κ. Θεοδωρικάκος δεν είχε καμία σχέση με την αποστολή του. 

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου από τον οποίο εστάλησαν τα μηνύματα φέρεται να αποκτήθηκε από κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας. Η σύνδεση εμφανίζεται καταχωρημένη στα στοιχεία αλλοδαπού υπηκόου, χωρίς να έχει εξακριβωθεί έως τώρα ποιος είναι ο πραγματικός χρήστης του αριθμού ή εάν τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την καταχώριση είναι γνήσια. 

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να εντοπίσουν τον αποστολέα των μηνυμάτων και να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το όνομα του υπουργού. 

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης 

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, για τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, της διασποράς ψευδών ειδήσεων, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της πρόθεσης εξαπάτησης τρίτων προσώπων και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης που ενδεχομένως προκύψει από την διερεύνηση της υπόθεσης. 

Αφορμή αποτέλεσε γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και είχε ως υποτιθέμενο αποστολέα τον κ. Θεοδωρικάκο. Στο συγκεκριμένο μήνυμα ο Υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να απευθύνεται στον παραλήπτη, υπονοώντας πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές, κάτι που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. 

Η μήνυση υπεβλήθη στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 

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