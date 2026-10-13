Η απάντηση Μητσοτάκη στο σενάριο να πάρει η ΝΔ 25% στις εκλογές

Η ερμηνεία για την αναφορά του πρωθυπουργού και το bonus των εδρών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.26 , 22:50 GNTM: «Δεν είμαι η Μητέρα Τερέζα να τους σώσω»
13.10.26 , 22:42 Οι επιδοτήσεις Leader έγιναν... γήπεδα τένις, βίλες και κέντρα αισθητικής!
13.10.26 , 22:27 Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού
13.10.26 , 22:19 Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026
13.10.26 , 22:15 GNTM: «Μαγκωμένοι» στη δοκό Χρύσανθος και Νικόδημος - Η δικαίωση του Γιάννη
13.10.26 , 22:10 GNTM: Η Anastazja εντυπωσίασε στη φωτογράφιση με τον Γιάννη
13.10.26 , 22:04 «Καμπανάκι» ΕΟΦ για 22 επικίνδυνα σκευάσματα αδυνατίσματος
13.10.26 , 21:57 Η απάντηση Μητσοτάκη στο σενάριο να πάρει η ΝΔ 25% στις εκλογές
13.10.26 , 21:35 Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
13.10.26 , 21:35 GNTM 7: Άγχος και νεύρα στη φωτογράφιση της Μαρινέλας και του Chris
13.10.26 , 21:30 GNTM: Η Σοφία έσκισε το ρούχο της και τα... άκουσε από τη Ζεν
13.10.26 , 21:25 GNTM: Η στρατηγική του Γιάννη με το disadvantage και τα νέα ζευγάρια
13.10.26 , 21:19 Δένδιας: Νέα εποχή με τα αυτόνομα συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού
13.10.26 , 21:00 Star Tech: Ο Απόστολος Πανδρούλας, μιλάει για την κυβερνοασφάλεια
13.10.26 , 20:43 Θοδωρής Αθερίδης για τις πρώην του: «Δεν είχα πολέμους με τις γυναίκες»
Κακοκαιρία: Έρχεται δύσκολη νύχτα - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Κίμπερλι Γκιλφόϊλ: Ποιος αναλαμβάνει χρέη Πρέσβη μετά την παραίτησή της
Γιάννης Κακλέας: «Ο Νίκος Καρβέλας περνάει κρίσεις μεγαλομανίας»
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Σήμα κινδύνου για πιθανή αεροπειρατεία σε πτήση Κέρκυρα - Νυρεμβέργη
Άγγελος Λάτσιος: Στο Εδιμβούργο με την αδερφή του Λάουρα Λάτσιου
Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού
«Ο Νίκος Καρβέλας έχει έξι μήνες να μιλήσει με την Αννίτα Πάνια»
Έλενα Μακρή Λυμπέρη: «Εκπλήρωσα την τελευταία επιθυμία του άντρα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει τον εκλογικό πήχη της ΝΔ στο 25% για να εξασφαλίσει μπόνους εδρών.
  • Η επίδοση κάτω από 25% θα θέσει ζήτημα ηγεσίας για τον Μητσοτάκη.
  • Ο Μητσοτάκης δηλώνει αισιόδοξος και έτοιμος να αναλάβει ευθύνη αν η ΝΔ δεν πετύχει το 25%.
  • Σενάριο 25%: 80-90 έδρες για τη ΝΔ, σενάριο 30-31%: πάνω από 120 έδρες.
  • Η ΝΔ απέχει από την αυτοδυναμία, αλλά είναι μπροστά από το δεύτερο κόμμα.

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στο πολιτικό σκηνικό για τον εκλογικό πήχη της ΝΔ, τον οποίον ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στο 25% που είναι και το κατώφλι για να παίρνει ένα κόμμα το bonus των εδρών. Βεβαίως, ο κ.Μητσοτάκης συνέδεσε την εκλογική επίδοση της ΝΔ και με τη δική του παραμονή στην ηγεσία του κόμματος.Στους λόγους για τους οποίους το έκανε, αναφέρθηκε ο πολιτικός αναλυτής του Star Γιώργος Ευγενίδης στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.  

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για γρήγορες αποφάσεις και λογοδοσία   

Όπως επισήμανε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έθεσε τυχαία τον ελάχιστο εκλογικό πήχη της ΝΔ στο 25%. Γνωρίζει ότι ποσοστό πιο κάτω από αυτό θα σημαίνει ότι το πρώτο κόμμα δεν παίρνει μπόνους, άρα τίθεται ζήτημα ηγεσίας. Πάντως σε συνομιλητές του τονίζει ότι δεν έχει κανένα στοιχείο που να τον παραπέμπει σε μια τέτοια χαμηλή επίδοση της ΝΔ, χαμηλότερα και από τις ευρωεκλογές. Τουναντίον.

«Επιχείρησε να εμφανιστεί γειωμένος και ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξος. Δήλωσε ουσιαστικά πως δεν πιστευει ότι η ΝΔ θα πάρει κάτω από 25%, στην περίπτωση αυτή όμως δήλωσε έτοιμος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη» δήλωσε ο Διευθυντής Ερευνών της GPO Αντώνης Παπαργύρης. 

Μητσοτάκης στα «γενέθλια» ΝΔ: Η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο      

Τα σενάρια για τις έδρες της ΝΔ ανάλογα με το ποσοστό της  

Σε σενάριο που η ΝΔ έπαιρνε 25%, θα της αναλογούσαν από 80 ως 90 έδρες. Κοινώς, μπορεί να μην έπαιρνε καν το μπόνους. Τα πράγματα είναι διαφορετικά σε σενάριο που η ΝΔ κινηθεί στην περιοχή του 30-31%, όπως στις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, στην εκτίμηση ψήφου. Με βάση την έρευνα της GPO για το Star προ μηνός, παίρνει πάνω από 120 έδρες, ενώ το αμέσως επόμενο κόμμα 48. Απέχει της αυτοδυναμίας, αλλά απέχει μακράν και του δεύτερου. 

«Όταν είσαι μεταξύ του 30-31%, είναι λογικό να βάζεις στόχο μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΔ
 |
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 25%
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δένδιας για μη επανδρωμένα Δεν απειλούμε υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας
Πολιτικη
Δένδιας: Νέα εποχή με τα αυτόνομα συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού
Ο Ν. Ανδρουλάκης στη θεατρική παράσταση «Ο Συγκάτοικος»
Πολιτικη
Στην πρεμιέρα της παράστασης «Η Συγκάτοικος» ο Ν. Ανδρουλάκης
Χρίστος Δήμας
Πολιτικη
Το Χ  έσβησε ανάρτηση του Υπουργού Υποδομών Χρ. Δήμα για τον Νικηταρά!
ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα
Πολιτικη
Ανοιχτή σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ λόγω του άρθρου Καρτερού
Μητσοτάκης αναβαθμισμένος συρμός Ηλεκτρικού
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Δρομολόγιο με ανακατασκευασμένο συρμό στον Ηλεκτρικό
Βαρύ Πένθος Για Την Έλενα Ράπτη - Πέθανε Ο Πατέρας Της
Πολιτικη
Βαρύ πένθος για την Έλενα Ράπτη - Πέθανε ο πατέρας της
Social Μedia:Από 1η Ιανουαρίου Σε Ισχύ Το Μπλόκο Κάτω Των 15
Πολιτικη
Πώς μπαίνει «κόφτης» σε Instagram, TikTok, Facebook για παιδιά κάτω των 15
Άγγελος Κορωνιός: Από Τα Παρκέ, Στην ΕΛΑΣ Του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτικη
Άγγελος Κορωνιός: Από τα παρκέ, στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για γρήγορες αποφάσεις και λογοδοσία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top