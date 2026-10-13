Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στο πολιτικό σκηνικό για τον εκλογικό πήχη της ΝΔ, τον οποίον ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στο 25% που είναι και το κατώφλι για να παίρνει ένα κόμμα το bonus των εδρών. Βεβαίως, ο κ.Μητσοτάκης συνέδεσε την εκλογική επίδοση της ΝΔ και με τη δική του παραμονή στην ηγεσία του κόμματος.Στους λόγους για τους οποίους το έκανε, αναφέρθηκε ο πολιτικός αναλυτής του Star Γιώργος Ευγενίδης στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Όπως επισήμανε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έθεσε τυχαία τον ελάχιστο εκλογικό πήχη της ΝΔ στο 25%. Γνωρίζει ότι ποσοστό πιο κάτω από αυτό θα σημαίνει ότι το πρώτο κόμμα δεν παίρνει μπόνους, άρα τίθεται ζήτημα ηγεσίας. Πάντως σε συνομιλητές του τονίζει ότι δεν έχει κανένα στοιχείο που να τον παραπέμπει σε μια τέτοια χαμηλή επίδοση της ΝΔ, χαμηλότερα και από τις ευρωεκλογές. Τουναντίον.

«Επιχείρησε να εμφανιστεί γειωμένος και ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξος. Δήλωσε ουσιαστικά πως δεν πιστευει ότι η ΝΔ θα πάρει κάτω από 25%, στην περίπτωση αυτή όμως δήλωσε έτοιμος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη» δήλωσε ο Διευθυντής Ερευνών της GPO Αντώνης Παπαργύρης.

Τα σενάρια για τις έδρες της ΝΔ ανάλογα με το ποσοστό της

Σε σενάριο που η ΝΔ έπαιρνε 25%, θα της αναλογούσαν από 80 ως 90 έδρες. Κοινώς, μπορεί να μην έπαιρνε καν το μπόνους. Τα πράγματα είναι διαφορετικά σε σενάριο που η ΝΔ κινηθεί στην περιοχή του 30-31%, όπως στις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, στην εκτίμηση ψήφου. Με βάση την έρευνα της GPO για το Star προ μηνός, παίρνει πάνω από 120 έδρες, ενώ το αμέσως επόμενο κόμμα 48. Απέχει της αυτοδυναμίας, αλλά απέχει μακράν και του δεύτερου.

«Όταν είσαι μεταξύ του 30-31%, είναι λογικό να βάζεις στόχο μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.