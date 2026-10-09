Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για γρήγορες αποφάσεις και λογοδοσία

«Ο αρχηγός κρίνεται από το αποτέλεσμα στις εκλογές»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το αίτημα της αυτοδυναμίας για γρήγορες αποφάσεις και λογοδοσία.
  • Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει απομακρυνθεί από τα κοινωνικά προβλήματα και προβάλλει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να μετανιώνει που δεν προκήρυξε εκλογές το φθινόπωρο.
  • Κριτική από ΚΚΕ και Ελληνική Λύση για τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής από οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση.
  • Η Ρένα Δούρου αναφέρει τις δυσκολίες του Μητσοτάκη στην εξασφάλιση αυτοδυναμίας λόγω των πεπραγμένων του.

Το αίτημα της αυτοδυναμίας επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη γρήγορων αποφάσεων και τη διασφάλιση της λογοδοσίας. Παράλληλα, απάντησε στα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία ή σχηματισμού κυβέρνησης με άλλον πρωθυπουργό.

Μητσοτάκης: «Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έχει αναμφίβολα θετικό αποτύπωμα»

«Ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα στο οποίο φέρνει στις εκλογές. Να σας πω ότι αν θα έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά» δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Σκάι 100,3.  

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα»

Για δηλώσεις εκτός πραγματικότητας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική και προβάλλοντας τη δική του πρόταση διακυβέρνησης.

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση»

«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ».

Οι εκτιμήσεις του Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό σκηνικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι, λόγω του δύσκολου χειμώνα που αναμένεται, ο πρωθυπουργός ενδέχεται να μετανιώνει που δεν προκήρυξε εκλογές το φθινόπωρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν διαβλέπει εκλογική εκτίναξη του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ίδιος εστιάζει στους πολίτες που απέχουν από τις εκλογές και στο λεγόμενο κοινό του «καναπέ».

Αντιπολιτευτικά πυρά κατά της κυβέρνησης

Συνεχίζονται οι επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης, με το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση να διατυπώνουν τις δικές τους αιχμές.

ΚΚΕ: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι η όποια επόμενη αστική κυβέρνηση, με όποιο σχήμα κι όποιον πρωθυπουργό, θα συνεχίζει τον ίδιο δρόμο».

Ελληνική Λύση: «Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας έχουν καταντήσει “σχολιαστές της ακρίβειας”».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ  Ρένα Δούρου σχολίασε τις δυσκολίες που, κατά την εκτίμησή της, αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, μιλώντας στον  Sigma TV: 

«Ο κ. Μητσοτάκης δυσκολεύεται, δυσκολεύεται πάρα πολύ για την αυτοδυναμία και είναι λογικό να δυσκολεύεται με αυτά που έχει πράξει τα τελευταία επτά χρόνια».

Συνάντηση με αδιόριστους εκπαιδευτικούς θεολόγους πραγματοποίησε έξω από το υπουργείο Παιδείας ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, ζητώντας να προχωρήσουν οι διορισμοί τους.

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