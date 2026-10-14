Η στρατηγική σημασία του πολιτιστικού τουρισμού και η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και UNESCO για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης της Υπουργού Τουρισμού της Ελλάδας κας Όλγας Κεφαλογιάννη με την ηγεσία της UNESCO στο Παρίσι, τον Γενικό Διευθυντή (Director-General), κ. Khaled El-Enany, πρώην Υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, και τον Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό (Assistant Director-General for Culture), κ. Nayef Al-Fayez, πρώην Υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας.

Στις συναντήσεις συμμετείχε επίσης ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ενώ την Υπουργό συνόδευσε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα Βασιλική Κουτσούκου.

Υπογραμμίστηκε ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί απλώς κίνητρο για ταξίδια, αλλά βασικό πυλώνα ενός ποιοτικού, βιώσιμου και ανθεκτικού τουριστικού μοντέλου. Η Ελλάδα προωθεί μια προσέγγιση που αναδεικνύει όχι μόνο τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τη δημιουργικότητα των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη διάχυση των οφελών του τουρισμού σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη η τουριστική ανάπτυξη να συνδέεται ουσιαστικά με την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές, μέσα από την υπεύθυνη διαχείριση της επισκεψιμότητας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτιστικών χώρων απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων.

Η UNESCO αναγνωρίζει τη σημασία της διασύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό, προωθώντας προσεγγίσεις που συνδυάζουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Μέσα από το έργο της για τη διαχείριση των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμβάλλει στην ανάπτυξη υπεύθυνων τουριστικών πρακτικών που ενισχύουν την προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας και τη βιωσιμότητα των προορισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και UNESCO μέσω κοινών πρωτοβουλιών για τον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών. Κοινός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός μοντέλου τουρισμού που δεν επωφελείται απλώς από την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά συμβάλλει ενεργά στη διαφύλαξη, την ανάδειξη και τη μετάδοσή της στις επόμενες γενιές.

Ειδικότερα, η κα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της UNESCO και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN Tourism), προτείνοντας την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που θα αναδεικνύουν τη διασύνδεση πολιτισμού και τουρισμού και θα προωθούν ένα βιώσιμο, υπεύθυνο και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προώθηση πρακτικών που διασφαλίζουν ότι ο τουρισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στην αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου των κρατών ως πολιτισμικής γέφυρας μεταξύ τους.

