Το Χ  έσβησε ανάρτηση του Υπουργού Υποδομών Χρ. Δήμα για τον Νικηταρά!

Με την αιτιολογία ότι «παραβίαζε τους κανόνες της πλατφόρμας»

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Χρίστος Δήμας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας ανάρτησε ανάρτηση για τον Νικηταρά στις 11 Οκτωβρίου 2026.
  • Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις από Τούρκους χρήστες και ΜΜΕ, λόγω του όρου "Τουρκοφάγος".
  • Το Χ αφαίρεσε την ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα για παραβίαση κανόνων της πλατφόρμας.
  • Δεν είναι γνωστό αν το Χ έχει αφαιρέσει παρόμοιες αναρτήσεις Τούρκων αξιωματούχων.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στις 11 Οκτωβρίου 2026 ανάρτησε: «Τιμούμε τον ήρωα Νικήτα Σταματελόπουλο, γνωστό ως Νικηταρά τον Τουρκοφάγο!», μαζί με φωτογραφίες από εκδήλωση μνήμης (στο Χιλιομόδι Κορινθίας, όπου υπάρχει ανδριάντας του ήρωα).

Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσειςαπό Τούρκους χρήστες και ΜΜΕτης γειτονικής χώρας που χαρακτήρισαν τον όρο «Τουρκοφάγος» ως ρητορική μίσους. 

Το X αφαίρεσε την ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα, με την αιτιολογία ότι παραβίαζε τους κανόνες της πλατφόρμας. 

Άγνωστο είναι πάντως αν το Χ έχει προβεί σε παρόμοια κίνηση σε αναρτήσεις Τούρκων αξιωματούχων που κάθε Σεπτέμβριο πανηγυρίζουν ότι ο Κεμάλ «πέταξε τους Έλληνες στη θάλασσα» για τη μικρασιατική καταστροφή... .    
 

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