Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στις 11 Οκτωβρίου 2026 ανάρτησε: «Τιμούμε τον ήρωα Νικήτα Σταματελόπουλο, γνωστό ως Νικηταρά τον Τουρκοφάγο!», μαζί με φωτογραφίες από εκδήλωση μνήμης (στο Χιλιομόδι Κορινθίας, όπου υπάρχει ανδριάντας του ήρωα).
Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσειςαπό Τούρκους χρήστες και ΜΜΕτης γειτονικής χώρας που χαρακτήρισαν τον όρο «Τουρκοφάγος» ως ρητορική μίσους.
Το X αφαίρεσε την ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα, με την αιτιολογία ότι παραβίαζε τους κανόνες της πλατφόρμας.
Άγνωστο είναι πάντως αν το Χ έχει προβεί σε παρόμοια κίνηση σε αναρτήσεις Τούρκων αξιωματούχων που κάθε Σεπτέμβριο πανηγυρίζουν ότι ο Κεμάλ «πέταξε τους Έλληνες στη θάλασσα» για τη μικρασιατική καταστροφή... .