Θέση απέναντι στα σχόλια που δέχονται οι γυναίκες για την ηλικία και την εμφάνισή τους πήρε η Μαρία Μπακοδήμου, με βίντεο που ανάρτησε στο προφίλ της στο TikTok.

Η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για τον ηλικιακό ρατσισμό, περιγράφοντας πώς η ηλικία μετατρέπεται συχνά σε εργαλείο προσβολής, ειδικά όταν αφορά γυναίκες.

Στο μήνυμά της εξήγησε ότι αφορμή στάθηκαν σχόλια που έχει διαβάσει η ίδια, αλλά και μηνύματα που βλέπει να απευθύνονται και σε άλλες γυναίκες, ακόμη και νεότερες. Όπως τόνισε, το πέρασμα του χρόνου δε συνιστά λόγο ντροπής ούτε μπορεί να χρησιμοποιείται ως μομφή.

Με αιχμή τον ηλικιακό ρατσισμό

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «”Είσαι γριά”. Το γράφει κάποιος κάτω από μία φωτογραφία σου και περιμένει να σε πληγώσει. Το ‘χω διαβάσει για μένα και για πολύ νεότερες γυναίκες και ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο. Θέλω να ρωτήσω: από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα; Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ; Ότι ζω πολλά χρόνια; Και ειδικά για τις γυναίκες η ηλικία πολλές φορές γίνεται κατηγορία».

Στην τοποθέτησή της στάθηκε ιδιαίτερα στη διαφορετική κοινωνική ανάγνωση της ηλικίας σε άντρες και γυναίκες. Όπως είπε, χαρακτηριστικά που στους άνδρες συχνά παρουσιάζονται ως στοιχεία γοητείας, στις γυναίκες αντιμετωπίζονται ως κάτι που πρέπει να κρυφτεί.

Όπως σημείωσε: «Στους άντρες τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία, η κοιλιά θυμίζει λίγο τον μπαμπά σου. Στη γυναίκα όμως τα χρόνια είναι κάτι που πρέπει να κρύψει, σαν η αξία μας να εξαρτάται από το πόσο καλά μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν περνάει ο χρόνος. Και ναι, τέτοια σχόλια τα έχω λάβει και από γυναίκες. Μη σου πω κυρίως από γυναίκες».

Η ίδια επέκτεινε τη συζήτηση και στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί να αξιολογούν η μία την άλλη με βάση την ηλικία. Έθεσε το ερώτημα τι αντίληψη έχει καλλιεργηθεί γύρω από την αξία μιας γυναίκας, όταν τα χρόνια της χρησιμοποιούνται εναντίον της.

Δείτε την ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου

Το μήνυμα της Μαρίας Μπακοδήμου για τις γυναίκες

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Μαρία Μπακοδήμου υπογράμμισε ότι μια γυναίκα που μεγαλώνει δεν χάνει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να δημιουργεί, να κάνει νέα σχέδια και να εκφράζεται ελεύθερα. Όπως είπε: «Κι εκεί αναρωτιέμαι: τι μας έχουν μάθει για την αξία μας, για να χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της; Μια γυναίκα που μεγαλώνει εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει καινούργια σχέδια, να δημιουργεί, να ντύνεται όπως θέλει και να βγαίνει μπροστά. Εγώ δε θα απολογηθώ για τα χρόνια μου. Γιατί θέλω κι άλλα, πολλά».

Στην ανάρτησή της στα social media συνόδευσε το βίντεο και με το εξής μήνυμα: «Σου έχουν πει ποτέ "…τώρα ,στην ηλικία σου…", για να σου υποδείξουν πώς πρέπει να ζεις; Δεν χρωστάμε σε κανέναν να μένουμε νέες για να αξίζουμε σεβασμό. #ΗλικιακόςΡατσισμός #Ageism #Αυτοεκτίμηση #WomenEmpowerment #LifeCoaching».