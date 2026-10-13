Μαρία Μπακοδήμου για ηλικιακό ρατσισμό: «Μου γράφουν ότι είμαι γριά»

Η παρουσιάστρια απάντησε μέσα από βίντεο για τα σχόλια που δέχεται

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.26 , 17:01 Τραμπ για Χάστεντ: «Είναι καλός αθλητής, έχει ωραία οπίσθια & μεγάλα χέρια»
13.10.26 , 16:58 Λευκός Οίκος: Ζητήσαμε από την πρέσβη Κ. Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί
13.10.26 , 16:52 Breaking Bad: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του 34χρονου ηθοποιού, RJ Mitte
13.10.26 , 16:38 Μαρία Μπακοδήμου για ηλικιακό ρατσισμό: «Μου γράφουν ότι είμαι γριά»
13.10.26 , 16:23 CUPRA: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
13.10.26 , 16:00 Συνταξιοδότηση: Νέο ρεκόρ αιτήσεων υπό τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας
13.10.26 , 16:00 Ποια είναι τα 4 ζώδια που σίγουρα δεν θες να τσακωθείς μαζί τους;
13.10.26 , 15:58 Ποιος Έλληνας δημοσιογράφος αποκάλυψε πως έπαιρνε 162.000€ το μήνα
13.10.26 , 15:06 Κακοκαιρία: Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 14/10
13.10.26 , 14:54 GNTM: Τα μοντέλα Πριν και Μετά το Glow up - Οι μεταμορφώσεις που ξεχώρισαν!
13.10.26 , 14:43 «Ο Νίκος Καρβέλας έχει έξι μήνες να μιλήσει με την Αννίτα Πάνια»
13.10.26 , 14:35 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο έμπορος ναρκωτικών που έδωσε MDMA στην 20χρονη
13.10.26 , 14:32 Κρήτη: 1.000 αφίξεις μεταναστών μέσα σε 48 ώρες – Στο επίκεντρο το Λασίθι
13.10.26 , 14:29 Ποια είναι τα 22 μοντέλα του φετινού GNTM - Δείτε τα βιογραφικά τους
13.10.26 , 14:28 Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Καιρός: Κακοκαιρία με κόκκινο συναγερμό και στην Αττική
Μπήλιου: Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία στον Υδροχόο - Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Κακοκαιρία: Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 14/10
«Ο Νίκος Καρβέλας έχει έξι μήνες να μιλήσει με την Αννίτα Πάνια»
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Μπήλιου: Η πρόβλεψη για όσους έχουν γενέθλιο Πλούτωνα σε Σκορπιό ή Ζυγό
Ατροπίνη: Τι είναι η ουσία με την οποία η 40χρονη δηλητηρίαζε τον πρώην της
Ποιος Έλληνας δημοσιογράφος αποκάλυψε πως έπαιρνε 162.000€ το μήνα
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/TikTok
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Μαρία Μπακοδήμου στο TikTok

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Μπακοδήμου αναφέρεται στον ηλικιακό ρατσισμό και τα προσβλητικά σχόλια που δέχονται οι γυναίκες για την ηλικία τους.
  • Τονίζει ότι η ηλικία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο προσβολής και ότι το να μεγαλώνεις δεν είναι ελάττωμα.
  • Επισημαίνει τη διαφορετική κοινωνική αντίληψη της ηλικίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπου οι γυναίκες συχνά κρίνεται η αξία τους με βάση την εμφάνιση.
  • Καταδικάζει την αξιολόγηση των γυναικών βάσει της ηλικίας και προτρέπει τις γυναίκες να εκφράζονται ελεύθερα και να μην ντρέπονται για την ηλικία τους.
  • Κλείνει με μήνυμα ενδυνάμωσης, υπογραμμίζοντας ότι οι γυναίκες έχουν δικαίωμα να ερωτεύονται και να δημιουργούν σε οποιαδήποτε ηλικία.

Θέση απέναντι στα σχόλια που δέχονται οι γυναίκες για την ηλικία και την εμφάνισή τους πήρε η Μαρία Μπακοδήμου, με βίντεο που ανάρτησε στο προφίλ της στο TikTok.

Η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για τον ηλικιακό ρατσισμό, περιγράφοντας πώς η ηλικία μετατρέπεται συχνά σε εργαλείο προσβολής, ειδικά όταν αφορά γυναίκες. 

Μαρία Μπακοδήμου: «Στην ψυχανάλυση, ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου»

Στο μήνυμά της εξήγησε ότι αφορμή στάθηκαν σχόλια που έχει διαβάσει η ίδια, αλλά και μηνύματα που βλέπει να απευθύνονται και σε άλλες γυναίκες, ακόμη και νεότερες. Όπως τόνισε, το πέρασμα του χρόνου δε συνιστά λόγο ντροπής ούτε μπορεί να χρησιμοποιείται ως μομφή.

Μαρία Μπακοδήμου για ηλικιακό ρατσισμό: «Μου γράφουν ότι είμαι γριά»

Με αιχμή τον ηλικιακό ρατσισμό

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «”Είσαι γριά”. Το γράφει κάποιος κάτω από μία φωτογραφία σου και περιμένει να σε πληγώσει. Το ‘χω διαβάσει για μένα και για πολύ νεότερες γυναίκες και ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο. Θέλω να ρωτήσω: από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα; Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ; Ότι ζω πολλά χρόνια; Και ειδικά για τις γυναίκες η ηλικία πολλές φορές γίνεται κατηγορία».

Στην τοποθέτησή της στάθηκε ιδιαίτερα στη διαφορετική κοινωνική ανάγνωση της ηλικίας σε άντρες και γυναίκες. Όπως είπε, χαρακτηριστικά που στους άνδρες συχνά παρουσιάζονται ως στοιχεία γοητείας, στις γυναίκες αντιμετωπίζονται ως κάτι που πρέπει να κρυφτεί. 

Μαρία Μπακοδήμου κατά Σταύρου Μπαλάσκα: «Η τεστοστερόνη του αντεπιτίθεται!»

Όπως σημείωσε: «Στους άντρες τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία, η κοιλιά θυμίζει λίγο τον μπαμπά σου. Στη γυναίκα όμως τα χρόνια είναι κάτι που πρέπει να κρύψει, σαν η αξία μας να εξαρτάται από το πόσο καλά μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν περνάει ο χρόνος. Και ναι, τέτοια σχόλια τα έχω λάβει και από γυναίκες. Μη σου πω κυρίως από γυναίκες».

Η ίδια επέκτεινε τη συζήτηση και στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί να αξιολογούν η μία την άλλη με βάση την ηλικία. Έθεσε το ερώτημα τι αντίληψη έχει καλλιεργηθεί γύρω από την αξία μιας γυναίκας, όταν τα χρόνια της χρησιμοποιούνται εναντίον της.

@mariabacodimou Σου έχουν πει ποτέ «…τώρα ,στην ηλικία σου…» για να σου υποδείξουν πώς πρέπει να ζεις; Δεν χρωστάμε σε κανέναν να μένουμε νέες για να αξίζουμε σεβασμό. #ΗλικιακόςΡατσισμός #Ageism #Αυτοεκτίμηση #WomenEmpowerment #LifeCoaching ♬ πρωτότυπος ήχος - Μαρία Μπακοδήμου
Δείτε την ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου

Το μήνυμα της Μαρίας Μπακοδήμου για τις γυναίκες

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Μαρία Μπακοδήμου υπογράμμισε ότι μια γυναίκα που μεγαλώνει δεν χάνει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να δημιουργεί, να κάνει νέα σχέδια και να εκφράζεται ελεύθερα. Όπως είπε: «Κι εκεί αναρωτιέμαι: τι μας έχουν μάθει για την αξία μας, για να χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της; Μια γυναίκα που μεγαλώνει εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει καινούργια σχέδια, να δημιουργεί, να ντύνεται όπως θέλει και να βγαίνει μπροστά. Εγώ δε θα απολογηθώ για τα χρόνια μου. Γιατί θέλω κι άλλα, πολλά».

Μαρία Μπακοδήμου: Το πάρτι και οι τρυφερές ευχές στον γιο της, Νικήτα

Μαρία Μπακοδήμου για ηλικιακό ρατσισμό: «Μου γράφουν ότι είμαι γριά»

Στην ανάρτησή της στα social media συνόδευσε το βίντεο και με το εξής μήνυμα: «Σου έχουν πει ποτέ "…τώρα ,στην ηλικία σου…", για να σου υποδείξουν πώς πρέπει να ζεις; Δεν χρωστάμε σε κανέναν να μένουμε νέες για να αξίζουμε σεβασμό. #ΗλικιακόςΡατσισμός #Ageism #Αυτοεκτίμηση #WomenEmpowerment #LifeCoaching».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ
 |
ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Breaking Bad: Αυτοκτονία Η Αιτία Θανάτου Του RJ Mitte
Celebrities & Gossip Νεα
Breaking Bad: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του 34χρονου ηθοποιού, RJ Mitte
Τριανταφυλλόπουλος: Έπαιρνε 162.000 ευρώ το μήνα
Celebrities & Gossip Νεα
Ποιος Έλληνας δημοσιογράφος αποκάλυψε πως έπαιρνε 162.000€ το μήνα
Οι τωρινές σχέσεις της Αννίτας Πάνια με τον Νίκο Καρβέλα
Celebrities & Gossip Νεα
«Ο Νίκος Καρβέλας έχει έξι μήνες να μιλήσει με την Αννίτα Πάνια»
Η Μαριέττα και Ο Σταύρος Στον Πρώτο Καφέ Με Τη Ζήνα
Celebrities & Gossip Νεα
GNTM 7 : Μαριέττα και Σταύρος ήπιαν τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα
Καρβέλας: «Όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις μου έχουν πληρωθεί στο ακέραιο»
Celebrities & Gossip Νεα
Καρβέλας: «Όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις μου έχουν πληρωθεί στο ακέραιο»
Ελένη Καρακάση: «Τώρα ζούμε μαζί, είναι μαγικά»
Celebrities & Gossip Νεα
Καρακάση: «Στην αρχή δυσκολεύτηκε το παιδί αλλά τώρα μένουμε μαζί»
Snik
Celebrities & Gossip Νεα
Snik: «Σίγουρα θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά όχι τώρα»
Ανδρομάχη: Έπιασε την ανθοδέσμη σε γάμο - Η αινιγματική αντίδραση
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρομάχη: Έπιασε την ανθοδέσμη σε γάμο - Η αινιγματική αντίδραση
Σέλμα Μπλερ: Συνελήφθη μετά από επεισόδιο σε πτήση
Celebrities & Gossip Νεα
Συνελήφθη η Σέλμα Μπλερ: Τραυμάτισε αεροσυνοδούς κατά τη διάρκεια πτήσης
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top