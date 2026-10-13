Ισχυρή κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Αττική, την Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες να βρίσκονται στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων της ΕΜΥ.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από το απόγευμα και να συνεχιστούν κατά τόπους έως και την Τετάρτη, ενώ οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τα 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόγνωση για την Αττική, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να πέσουν έως και 60 χιλιοστά βροχής μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Αιγαίου αναμένονται ακόμη μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης.

Κακοκαιρία: Οι περιοχές που θα δεχτούν τα ισχυρότερα φαινόμενα

Όπως ανέφερε η Ματίνα Μπέρου, βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες περιοχές.

Αυξημένη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο, όπου τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από τις επόμενες ώρες, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία, στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και στη βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Από το απόγευμα, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και τις Κυκλάδες, ενώ προς το βράδυ η κακοκαιρία θα επεκταθεί στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, με ιδιαίτερη έμφαση στα Χανιά και το Ρέθυμνο.

Αττική: Έως 60 χιλιοστά βροχής – Πότε αναμένονται οι πιο έντονες καταιγίδες

Στην Αττική, το σκηνικό θα παραμείνει βροχερό, με τη μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων να αναμένεται από το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου, το ύψος της βροχής μπορεί να φτάσει έως και τα 60 χιλιοστά. Όπως εξήγησε, ο μέσος όρος βροχόπτωσης για ολόκληρο τον Οκτώβριο στην Αττική είναι περίπου 50 χιλιοστά, γεγονός που αναδεικνύει την ένταση των φαινομένων που αναμένονται.

Η ίδια επισήμανε ότι η Αττική μπορεί να αντιμετωπίσει πλημμυρικά προβλήματα ακόμη και με μικρότερα ύψη βροχής, λόγω της τσιμεντοποίησης και άλλων παραγόντων που δυσχεραίνουν την απορροή των υδάτων.

Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στην ανατολική Αττική προβλέπεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Μια πρόσκαιρη εξασθένηση των βροχοπτώσεων αναμένεται προς το ξημέρωμα της Τετάρτης, ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση, τα έντονα φαινόμενα θα επανέλθουν και θα επιμείνουν έως το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού.

Καιρός: Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες στο επίκεντρο την Τετάρτη

Την Τετάρτη, το σύστημα της κακοκαιρίας αναμένεται να μετατοπιστεί ανατολικότερα, με αποτέλεσμα τα ισχυρότερα φαινόμενα να επιμείνουν σε περιοχές της ανατολικής Ελλάδας και του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, το ύψος της βροχής μπορεί να ξεπεράσει τα 100 χιλιοστά.

Στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων θα παραμείνουν επίσης η Χαλκιδική, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η ανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν ύφεση την Τετάρτη, καθώς το σύστημα θα έχει μετατοπιστεί προς τα ανατολικά.

Κακοκαιρία με ανέμους έως 10 μποφόρ – Ανησυχία για τα πλοία

Σημαντική παράμετρος της κακοκαιρίας είναι και η ενίσχυση των ανέμων, ιδιαίτερα από τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με τη Ματίνα Μπέρου, οι άνεμοι στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο αναμένεται αρχικά να φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ προς το ξημέρωμα της Τετάρτης προβλέπεται να ενισχυθούν περαιτέρω, αγγίζοντας τα 9 και πιθανώς τα 10 μποφόρ.

Η ένταση των ανέμων ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και να οδηγήσει σε απαγορευτικά απόπλου. Ωστόσο, τυχόν αποφάσεις για τη λειτουργία των δρομολογίων εξαρτώνται από τις επίσημες ανακοινώσεις και τις συνθήκες που θα επικρατούν στα λιμάνια.

Καιρός: Πότε θα υποχωρήσει η κακοκαιρία

Η σταδιακή εξασθένηση των βροχοπτώσεων αναμένεται από το απόγευμα της Τετάρτης, αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσιάστηκε.

Ωστόσο, στην Κρήτη τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και την Πέμπτη, με αποτέλεσμα η περιοχή να παραμείνει υπό την επίδραση της κακοκαιρίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.