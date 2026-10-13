Βίντεο ντοκουμέντα με τη 41χρονη να έχει εισβάλλει στο σπίτι του εν διαστάσει συζύγου της στο Περιστέρι και να τοποθετεί δηλητηριώδη ουσία σε τρόφιμα έρχονται στο «φως».

Κάμερα ασφαλείας, που είχε εγκαταστήσει στην κουζίνα του σπιτιού όπου διέμενε ο εν διαστάσει σύζυγός της, στρατιωτικός γιατρός, στο Περιστέρι, έχει καταγράψει την 41χρονη να προσθέτει ατροπίνη σε τρόφιμα, με σκοπό να τον δηλητηριάσει.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Live News, η γυναίκα εμφανίζεται να φορά σκούφο, γάντια και χειρουργική μάσκα, ενώ φέρεται να ρίχνει ατροπίνη σε δοχεία με τρόφιμα και στη συνέχεια να τα τοποθετεί στο ντουλάπι της κουζίνας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των τροφίμων στα οποία φέρεται να πρόσθεσε την ουσία ήταν το αλάτι και το μέλι.

Περιστέρι: Πώς ο γιατρός κατάλαβε ότι τον δηλητηρίαζε η εν διαστάσει σύζυγός του

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο γιατρός παρουσίασε τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα μετά την κατανάλωση γευμάτων, χωρίς αρχικά να υποψιαστεί ότι πίσω από αυτά ενδέχεται να βρισκόταν η εν διαστάσει σύζυγός του και μητέρα του ανήλικου παιδιού τους.

Όλα έγιναν πιο ξεκάθαρα για τον ίδιο, όταν πριν από περίπου δύο μήνες, μετά από έξοδό τους σε εστιατόριο των βορείων προαστίων, ο γιατρός ζήτησε να εξετάσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, είδε τη γυναίκα να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του.

Θέλοντας να συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία, ο στρατιωτικός γιατρός εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του. Έτσι, το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, η κάμερα φέρεται να κατέγραψε την 41χρονη να προσθέτει την ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε βάζο με μέλι.

Παρακολουθώντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός ενημέρωσε την Αστυνομία και έσπευσε στο σημείο. Ακολούθησε καταδίωξη της γυναίκας, η οποία τελικά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σε κοντινή απόσταση συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν μέσα σε αυτοκίνητο. Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 10 ml ατροπίνης, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό, όπως γάντια και μάσκα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ δείγμα της ουσίας έχει σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή ανάλυση.