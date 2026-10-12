Kινηματογραφική ήταν η σύλληψη της 41χρονης που φέρεται να δηλητηρίαζε με ατροπίνη τον εν διαστάσει σύζυγό της στο Περιστέρι.

Ο Μάνος Σωτηρόπουλος εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star με την 41χρονη έντρομη να φωνάζει «βοήθεια».

Συγκατηγορούμενοι είναι και οι γονείς της, καθώς φέρονται να κρατούσαν τσίλιες, όσο εκείνη βρισκόταν στην κατοικία του πρώην συζύγου της και τοποθετούσε το δηλητήριο σε τρόφιμα που βρίσκονταν εκεί, όπως φέρεται να έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, ζήτησαν και πήραν αναβολή.

Το χρονικό της υπόθεσης στο Περιστέρι

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο 41χρονος στρατιωτικός γιατρός είδε μέσω των καμερών ασφαλείας την εν διαστάσει σύζυγό του μέσα στο σπίτι του.

Όταν έφτασε στην κατοικία, ακολούθησε έντονο επεισόδιο στον δρόμο, με τον ίδιο να ζητά βοήθεια από περαστικούς και να ειδοποιεί την Αστυνομία. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η 41χρονη φέρεται να χορηγούσε σταδιακά ατροπίνη στον πρώην σύζυγό της, αναμειγνύοντάς τη σε τρόφιμα και ποτά. Κάμερες ασφαλείας φέρεται να την έχουν καταγράψει να ρίχνει την ουσία σε βάζο με μέλι, φορώντας μάσκα και γάντια.

Τον Αύγουστο φέρεται να την είχε προσθέσει και σε ποτήρι με νερό, κατά τη διάρκεια συνάντησης του ζευγαριού σε εστιατόριο στα βόρεια προάστια.

Ο 41χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε εδώ και μήνες προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων αυξημένους καρδιακούς παλμούς και ξηροστομία.

Η προέλευση της ατροπίνης και οι συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χρησιμοποιήθηκε βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2019 και έχει ένα παιδί. Βρίσκονταν σε διάσταση από τον Φεβρουάριο του 2025.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star