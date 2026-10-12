Mε ατροπίνη φέρεται να δηλητηρίαζε τον εν διαστάσει σύζυγό της μια γυναίκα στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Αποκαλύψεις, η 49χρονη γυναίκα φέρεται να του χορηγούσε σταδιακά τη δηλητηριώδη ουσία, αναμειγνύοντάς τη σε τρόφιμα και ποτά, ενώ στο αυτοκίνητό της φέρεται να εντοπίστηκαν δέκα μονάδες της ουσίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως» το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο 41χρονος γιατρός, ενώ βρισκόταν στο ιατρείο του, είδε μέσω των καμερών ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι του την πρώην σύζυγό του μέσα στην κατοικία. Έσπευσε στο σημείο για να την εμποδίσει και ακολούθησε έντονο επεισόδιο στον δρόμο, με τη γυναίκα να φωνάζει και τον ίδιο να ζητά από τους παρευρισκόμενους να τη συγκρατήσουν.

Ο γιατρός υποστήριζε ότι η γυναίκα είχε εισβάλει στο σπίτι του, την ώρα που οι γονείς της φέρονται να την περίμεναν σε αυτοκίνητο κοντά στο σημείο. Πολίτες από γειτονικό καφέ βγήκαν έξω, ενώ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος παραχώρησε το τηλέφωνό του για να ειδοποιηθεί η Αστυνομία. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Περιστέρι: Τα συμπτώματα που «θορύβησαν» τον γιατρό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 41χρονος αντιμετώπιζε εδώ και μήνες προβλήματα υγείας, όπως αυξημένους καρδιακούς παλμούς και ξηροστομία. Φέρεται να είχε αναφέρει τα συμπτώματα σε συναδέλφους του, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε απομακρυνθεί από το νοσοκομείο όπου υπηρετούσε, καθώς η προσωπική του κατάσταση τον είχε επιβαρύνει.

Η γυναίκα φέρεται να είχε κρατήσει αντικλείδι του σπιτιού που μέχρι πρότινος έμεναν μαζί. Κάμερες ασφαλείας φέρεται να την έχουν καταγράψει να ρίχνει ατροπίνη σε βάζο με μέλι.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον Αύγουστο, όταν το ζευγάρι είχε συναντηθεί σε εστιατόριο στα βόρεια προάστια, η γυναίκα φέρεται να είχε προσθέσει την ουσία σε ποτήρι με νερό.

Η προέλευση της ατροπίνης και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ερευνώνται από τις Αρχές.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2019, ενώ η διάστασή τους ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα προβλήματα υγείας του γιατρού εμφανίστηκαν τους επόμενους μήνες. Το ζευγάρι έχει ένα ανήλικο παιδί.

Η γυναίκα και οι γονείς της συνελήφθησαν και αναμενόταν να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών στην Ευελπίδων.