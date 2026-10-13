Καταγγελία σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του, για απόπειρα δηλητηρίασης με ατροπίνη έκανε 41χρονος γιατρός στο Περιστέρι. Όπως έγινε γνωστό ο άνδρας διαπίστωσε πως η 40χρονη εν διαστάσει σύζυγός του επανειλημμένα τον δηλητηρίαζε, ρίχνοντάς του τη συγκεκριμένη ουσία σε τρόφιμα και στο νερό του.

Τι είναι, όμως, η ατροπίνη; Πρόκειται για φαρμακευτική ουσία με σημαντικές χρήσεις στην ιατρική, η οποία ανήκει στην κατηγορία των αντιχολινεργικών. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καρδιακών αρρυθμιών και ορισμένων δηλητηριάσεων, αλλά η υπερβολική έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό.

Η δράση της σχετίζεται με την αναστολή συγκεκριμένων υποδοχέων του νευρικού συστήματος, επηρεάζοντας λειτουργίες όπως ο καρδιακός ρυθμός, η παραγωγή σωματικών εκκρίσεων και η λειτουργία των ματιών.

Η ατροπίνη δεν αποτελεί από μόνη της δηλητήριο σε κάθε περίπτωση χρήσης. Η επίδρασή της εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη δόση, τον τρόπο χορήγησης και την κατάσταση του οργανισμού. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή τοξικότητα και απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Ατροπίνη: Πού χρησιμοποιείται στην ιατρική

Η ατροπίνη έχει συγκεκριμένες θεραπευτικές εφαρμογές και χορηγείται από επαγγελματίες υγείας ανάλογα με την περίπτωση.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων βραδυκαρδίας, δηλαδή όταν η καρδιά χτυπά πιο αργά από το φυσιολογικό και απαιτείται φαρμακευτική παρέμβαση.

δηλαδή όταν η καρδιά χτυπά πιο αργά από το φυσιολογικό και απαιτείται φαρμακευτική παρέμβαση. Σε μορφή οφθαλμικών σταγόνων, χρησιμοποιείται για τη διαστολή της κόρης του ματιού, διευκολύνοντας συγκεκριμένες εξετάσεις.

διευκολύνοντας συγκεκριμένες εξετάσεις. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται για τη μείωση ορισμένων σωματικών εκκρίσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της θεραπείας.

Αποτελεί επίσης βασικό φάρμακο για την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων από ορισμένες ουσίες, όπως τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα.

Ποιες είναι οι παρενέργειες της ατροπίνης

Η ατροπίνη επηρεάζει λειτουργίες του οργανισμού που σχετίζονται με το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Ανάλογα με την ποσότητα και τον τρόπο έκθεσης, μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συμπτώματα.

Στις συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται:

Ξηροστομία.

Θολή όραση και ευαισθησία στο φως.

Ταχυκαρδία.

Δυσκοιλιότητα.

Δυσκολία στην ούρηση.

Σε σοβαρές περιπτώσεις τοξικότητας μπορεί να εμφανιστούν σύγχυση, έντονη διέγερση, αποπροσανατολισμός, ψευδαισθήσεις και σπασμοί.

Περιστέρι: Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητο της 41χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να ελέγξουν πιθανή διάρρηξη σε ισόγειο διαμέρισμα που ανήκει στον 41χρονο στρατιωτικό γιατρό.

Ο άνδρας φέρεται να ενημέρωσε τις Αρχές ότι είχε δει μέσω των καμερών ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι του ένα άτομο να εισέρχεται στην κατοικία και να ελέγχει την κουζίνα και τα τρόφιμα.

Κατά την καταγγελία του, το άτομο φορούσε μαύρα ρούχα, σκούφο, χειρουργική μάσκα και γάντια μιας χρήσης και φέρεται να χρησιμοποιούσε σύριγγα για να ρίξει άγνωστες ουσίες σε τρόφιμα και νερό.

Στην έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο της 41χρονης, οι αστυνομικοί εντόπισαν, κάτω από τη θέση του συνοδηγού, μια χάρτινη σακούλα με ένα μπουκαλάκι φαρμακευτικού προϊόντος με την ένδειξη «Atropine», χρησιμοποιημένα χειρουργικά γάντια και μια χρησιμοποιημένη σύριγγα.

Στην ίδια σακούλα βρέθηκε, επίσης, ένα διαφανές πλαστικό δοχείο με 54 γραμμάρια σκόνης άγνωστης χημικής σύστασης. Στα πίσω καθίσματα εντοπίστηκε ένα μαύρο μπουφάν, ενώ έξω από το αυτοκίνητο βρέθηκε ένας μαύρος σκούφος.

Στο αυτοκίνητο την περίμεναν οι γονείς της και το παιδί της, το οποίο και παραδόθηκε στον πατέρα.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το πρωτόκολλο που ακολουθείται για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Ρώτησαν λοιπόν τον στρατιωτικό γιατρό αν ήθελε να του δώσουν panic button, κάτι που εκείνος απέρριψε.

Στη συνέχεια τον ρώτησαν αν θέλει να περάσει από ιατροδικαστή. Εκείνος όμως, επικαλούμενος την ιδιότητά του ως γιατρός, τους είπε πως η ουσία που του χορηγήθηκε αποβάλλεται από τον οργανισμό μέσα σε δύο 24ωρα. Η τελευταία έκθεσή του στην ατροπίνη ήταν στις 19 Αυγούστου, επομένως η ιατροδικαστική εξέταση δε θα έδινε κάποιο στοιχείο.

Ατροπίνη: Τι φέρεται να κατέθεσε ο γιατρός

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλέξανδρου Καλαφάτη, ο 41χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι παντρεύτηκε με τη σύζυγό του το 2009 και χώρισαν τον Φεβρουάριο του 2025. Οι δυο τους έχουν ένα αγοράκι 3,5 ετών. Όπως φέρεται να υποστήριξε η πρώην σύζυγός του δυσκολευόταν να διαχειριστεί τον χωρισμό τους και προσπαθούσε να του προκαλεί συνεχώς προβλήματα.

Τον τελευταίο καιρό ο ίδιος παρουσίαζε συχνά προβλήματα υγείας, που δεν μπορούσε να καταλάβει σε τι οφείλονταν. Όταν είδε σε κάμερα εστιατορίου την πρώην σύζυγό του να βάζει κάτι στο νερό του, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τοποθέτησε έτσι κάμερες κλειστού κυκλώματος στο σπίτι του και τότε αποκαλύφθηκαν όλα.

Περιστέρι: Οι σκόνες σε τρόφιμα και νερό στο σπίτι

Κατά την έρευνα στην κατοικία του στρατιωτικού γιατρού εντοπίστηκαν τρόφιμα που περιείχαν σκόνες άγνωστης χημικής σύστασης.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν ένα βάζο με μέλι, δύο βαζάκια με πιπέρι και μία συσκευασία βρώμης με άγνωστη σκόνη. Παράλληλα, κατασχέθηκε ένα μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού χωρητικότητας 500 ml, το οποίο εξετάζεται ως πιθανώς νοθευμένο με ατροπίνη.

Περιστέρι: Η καταγγελία για το εστιατόριο και τα συμπτώματα

Σύμφωνα με την κατάθεση του στρατιωτικού γιατρού, στις 19 Αυγούστου είχε συναντηθεί με την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί τους σε εστιατόριο στο Νέο Ηράκλειο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο άνδρας φέρεται να παρουσίασε ξανά συμπτώματα αδιαθεσίας. Όπως υποστήριξε, όταν επέστρεψε λίγες ημέρες αργότερα στο κατάστημα και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες, είδε με τη διεύθυνση του εστιατορίου υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και διαπίστωσε ότι η εν διαστάσει σύζυγός του έριξε κάτι στο νερό του, ενώ εκείνος είχε απομακρυνθεί από το τραπέζι.

Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026 παρουσίαζε επαναλαμβανόμενα επεισόδια με αλλοίωση της γεύσης, ξηροστομία, διαστολή της κόρης των ματιών, ταχυκαρδία, πυρετό, σύγχυση, διέγερση, ψευδαισθήσεις, σπασμούς και αποπροσανατολισμό.

Στο ιστορικό του περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, νοσηλείες στην ψυχιατρική κλινική του 251 ΓΝΑ, καθώς και νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τον Ιούνιο του 2025 λόγω πνευμονίας από εισρόφηση.

Περιστέρι: Συνελήφθησαν η 41χρονη και οι γονείς της

Για την υπόθεση συνελήφθησαν η 41χρονη και οι γονείς της, με την κατηγορία της συναυτουργίας.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, καθώς δεν είχε ακόμη εκδοθεί το έγγραφο που να πιστοποιεί ότι η ουσία που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό της ήταν πράγματι ατροπίνη.